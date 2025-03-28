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МТС улучшит качество связи на всем протяжении ЦКАД к концу 2025 года

ПАО «МТС» завершит к концу 2025 г. масштабный проект по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Благодаря точечной установке нового телеком-оборудования вдоль крупнейшей в Московском регионе автомагистрали будет обеспечено непрерывное LTE-покрытие и стабильно высокое качество услуг связи для всех участников движения и жителей близлежащих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Центральная кольцевая автомобильная дорога проходит по активно развивающейся территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 км от МКАД. Вдоль автотрассы протяженностью 336 километров специалисты МТС приступили к точечной установке дополнительного телеком-оборудования. Количество базовых станций в стандарте LTE, обслуживающих дорогу, увеличится на 17%, а площадь покрытия – на 16%. По окончании работ автомобилисты, пассажиры, а также жители всех населенных пунктов и сотрудники многочисленных предприятий, расположенных вблизи трассы, смогут пользоваться качественными услугами связи и мобильным интернетом со средней скоростью доступа около 40 Мбит/с.

«ЦКАД – один из ключевых элементов транспортной системы Московского региона. 300 км этой трассы проходят через 13 городских округов Подмосковья, развитие которых приводит к росту транспортного потока: в 2024 г. по ЦКАД автомобилисты совершили более 80 миллиона поездок, ꟷ сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков. ꟷ Мы последовательно улучшали качество связи на открывающихся участках трассы, и до конца года закроем оставшиеся «белые пятна». Завершение работ позволит пользоваться интернет-сервисами миллионам наших клиентов как на всем протяжении автомагистрали, так и в ближайших населенных пунктах по высоким столичным стандартам».

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