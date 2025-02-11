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МТС обеспечила современными телеком-услугами новый ледовый дворец в Хорошево-Мневниках

МТС обеспечила ледовый дворец в Мневниковской пойме в Москве, открывшийся 30 января, комплексной инфраструктурой связи. Сотрудникам новой ледовой арены доступен высокоскоростной офисный интернет и телефонная связь, а посетителям – высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь.

Новый ледовый дворец является частью многофункционального спортивного кластера в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Трехэтажное здание ледового дворца с двумя аренами (тренировочной и основной) занимает площадь более 20000 кв. м, трибуны вмещают свыше 2 тыс. зрителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

Для обеспечения качественной мобильной связью МТС развернула на территории ледового дворца внутреннюю антенно-фидерную сеть, подключенную к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях здания размещено порядка 90 антенн, что обеспечивает равномерное покрытие сигнала на всех этажах. Благодаря indoor-решению абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 300 Мбит/с, а также и звонить с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет). Установленное оборудование доступно для подключения другим операторам.

Для организации работы сотрудников арены МТС проложила оптоволоконные линии связи, обеспечив доступ к гигабитному интернету и различным сервисам, таким, как интерактивное телевидение, телефонная офисная связь. На арене для работников и посетителей также организована бесплатная публичная Wi-Fi-сеть.

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Телеком

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме – новый современный объект массового спорта в Москве. Здесь мы развернули комплексную современную телеком-инфраструктуру, которая обеспечила качественную работу интернет-сервисов и голосовой связи с различных устройств сразу же с начала работы новой ледовой арены», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Ранее МТС улучшила связь в ледовом дворце «Кристалл» и во Дворце тенниса в «Лужниках».

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