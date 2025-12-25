Разделы

МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 МТС обеспечила связью новый комплекс детской больницы святого Владимира 1
05.02.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Детском клиническом центре имени Рошаля 1
26.01.2024 МТС обеспечила связь в новом корпусе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

МКНЦ им. А. С. Логинова ГБУЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 2
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3306 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9378 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 564 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1276 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Поляков Дмитрий 50 2
Береснев Дмитрий 19 1
Малеев Виктор 1 1
Баймаканова Гульсара 1 1
Морозов Сергей 59 1
Проценко Денис 4 1
Белевский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 1
Китай - Хубэй - Ухань 61 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
