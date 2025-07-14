Телекоммуникационная инфраструктура с 1132 точками подключения создана в деловом комплексе iCITY

Распределенная антенная система с 1132 точками подключения и 53 км кабельных трасс обеспечат бесперебойной связью резидентов делового комплекса iCITY в Москве-Сити. MR и МТС завершили создание комплексной телекоммуникационной инфраструктуры, которая обеспечит доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/с и голосовую связь по технологии VoLTE. Бесшовное подключение к сети обеспечено на всех этажах бизнес-центра, включая подземный паркинг. Об этом CNews сообщили представители MR Office.

Распределенная антенная система с поддержкой современных стандартов связи, развернутая совместно с телекоммуникационной компанией МТС, включает 4G с технологией MIMO. Это дает стабильный сигнал с учетом особенностей высотной архитектуры. Инфраструктура поддерживает высоконагруженные бизнес-процессы, включая видеоконференции и работу с облачными сервисами, а также позволяет интегрировать IoT-решения для умного офиса.

«В современной деловой среде качество связи стало критически важным фактором при выборе офисных пространств, сопоставимым по значимости с локацией и планировкой. Наши решения учитывают не только текущие потребности арендаторов, но и содержат технологический задел для будущего развития, включая перспективное внедрение сетей 5G. Для инвесторов это означает долгосрочную ценность актива, а для компаний-резидентов — существенное конкурентное преимущество в виде надежных цифровых сервисов», — сказал Кермен Мастиев, директор по коммерческой недвижимости MR.

Благодаря передовой технологической оснащенности комплекс iCITY уже вызвал интерес компаний с повышенными требованиями к безопасности связи и технологических корпораций, работающих с большими объемами данных. Реализованные в iCITY телекоммуникационные решения станут отраслевым стандартом для новых проектов MR Office в сегменте премиальной офисной недвижимости.

«Организация мобильной связи в башнях Москвы-Сити — одна из самых сложных и интересных задач для наших инженеров. В iCITY представлены все факторы, препятствующие прохождению радиосигнала: высотность, строительные материалы с высоким уровнем отражения и поглощения сигнала, плотная застройка. Тем не менее, наш более чем двадцатилетний опыт работы в небоскребах позволил нам запустить в бизнес-центре качественную сеть к моменту его ввода в эксплуатацию. Наши абоненты в iCITY смогут с помощью скоростного мобильного интернета поддерживать бизнес процессы, вести деловую переписку и видеосвязь, делиться информацией, эмоциями и новостями с коллегами и друзьями, а также быть всегда на связи с близкими», — сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.