Белая Площадь БЦ бизнес-центр в Москве


СОБЫТИЯ

19.01.2026 «Белая Площадь» внедряет цифровую платформу Prysm для управления бизнес-центром 4
15.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом городской квартал Slava 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 1
20.03.2021 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы 1
04.12.2020 Столичные абоненты Tele2 остались на «удаленке» 2
29.05.2018 Samsung сообщил о запуске центра искусственного интеллекта в России 1
22.03.2011 «Астерос» построил высокотехнологичную ИТ-инфраструктуру нового офиса PwC 1
05.11.2009 Microsoft потратит 500 млн руб. на «шоу-рум» в России 2
26.06.2009 «Комстар-ОТС» обеспечит связью ряд крупных бизнес-центров Москвы 1
15.05.2009 Deloitte внедрил унифицированные коммуникации на базе решения Nortel 1

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Белая Площадь БЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8537 4
Amazon Inc - Amazon.com 3148 2
Microsoft Corporation 25289 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Rover - RoverComputers 418 1
Samsung Electronics 10656 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Cisco Systems 5229 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14413 1
Intel Corporation 12562 1
AMD - Advanced Micro Devices 4483 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 350 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Beltel - Белтел 145 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 292 4
Starship Technologies 16 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 90 2
Яндекс.Лавка 284 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 2
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Slava - рекламное агентство 7 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 59 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 11 1
Даниловская мануфактура БЦ - бизнес-центр 1 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3311 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18430 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6173 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 110 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 248 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Логистика - Курьерские услуги - Роботы-курьеры 21 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13019 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 3
Amazon Scout 38 2
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 30 1
Nortel SMLT - Nortel Split Multi-Link Trunking - Nortel RSMLT - Nortel Routed Split Multi-Link Trunking 2 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Полищук Дмитрий 14 2
Щербаков Сергей 31 1
Бернаскони Борис 3 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Акатов Роман 16 1
Карачаров Олег 7 1
Nilsen Borge - Нильсен Борге 2 1
Тырновская Ольга 3 1
Игращенкова Мария 2 1
Сурменев Александр 7 1
Шилин Павел 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Ветров Дмитрий 8 1
Гончаров Михаил 10 1
Прянишников Николай 311 1
Поляков Дмитрий 51 1
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 11
Россия - РФ - Российская федерация 157735 9
Беларусь - Белоруссия 6055 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3293 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53516 2
Европа 24657 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
США - Калифорния - Риверсайд 31 1
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 34 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13573 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Армения - Республика 2376 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8179 1
Европа Восточная 3123 1
Канада 4989 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2927 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
США - Калифорния 4777 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1511 1
США - Торонто 271 1
Великобритания - Кембридж 261 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15198 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2583 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3738 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 615 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1281 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 1
