MMG Mall Management Group ММГ Молл Менеджмент Групп Павелецкая плаза ТРЦ


26.12.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в крупных московских ТЦ 1
20.10.2025 Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета 1
23.09.2025 В сети Restore: стартовала выдача первых предзаказов и свободная продажа новинок Apple из линейки iPhone 17 1
18.09.2025 Новинки Apple уже в сети Restore: 1
10.09.2025 Сеть Restore: открыла предзаказы новой линейки iPhone 17 и других новинок Apple 1
28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 1
29.12.2022 Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта 1
30.06.2022 Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30% 5
04.04.2022 «Билайн» инвестировал 12 млрд руб. в 2021 г. в развитие сети в Москве и Московской области 1
02.03.2021 ТРЦ «Саларис» создал единую цифровую среду с помощью Okdesk 1
04.12.2020 Столичные абоненты Tele2 остались на «удаленке» 2

Helpdesk.Systems 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 2
Apple Inc 12654 2
Telegram Group 2597 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 1
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14335 1
МегаФон 9957 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 24 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Саларис ТРЦ 7 2
Даниловская мануфактура БЦ - бизнес-центр 1 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Чайка Плаза БЦ 7 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 11 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 31 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1099 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1008 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1279 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1099 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 1
Оцифровка - Digitization 4937 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 93 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2303 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 1
Apple iPhone Air 43 2
Okdesk - Облачные Решения 65 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 2
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 539 1
Кудинов Игорь 17 2
Мальков Михаил 2 1
Машин Дмитрий 21 1
Карымов Алексей 1 1
Вадяев Сергей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45854 8
Россия - РФ - Российская федерация 157408 5
Европа 24653 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18656 3
Россия - СФО - Новосибирск 4671 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14510 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8149 1
Америка Латинская 1886 1
Китай - Пекин - Beijing 1053 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410653, в очереди разбора - 730937.
Создано именных указателей - 188146.
