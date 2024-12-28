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Логистика Курьерские услуги Роботы-курьеры



28.12.2024 Роботов-курьеров больше всего ждут в Центральном и Зеленоградском округах Москвы 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
12.09.2024 Роботы вышли на маршрут «Х5 Доставки» 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
07.06.2024 Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса» 1
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
05.04.2024 Наземные роботы-курьеры — еда доставит себя сама? 1
21.12.2023 Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент» 1
13.12.2023 Пользователям «Яндекс еды» заказы из «Вкусно — и точка» доставят роботы-курьеры 1
15.03.2023 «Почта России» запустила робота для выдачи посылок 1
11.08.2022 «Яндекс» перевозит разработку беспилотников в Израиль 1
01.08.2022 «Яндекс» выпустил промышленных роботов 1
30.03.2022 «Яндекс» уволил десятки сотрудников в США 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
19.08.2021 Роботы «Яндекса начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо 1
07.07.2021 Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов 1
20.03.2021 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Логистика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 16
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Huawei 3933 1
Intel Corporation 12197 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
Apple Inc 12100 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
X Corp - Twitter 2845 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Цифра ГК 2426 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
LogiX 2 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 9
Почта России ПАО 2112 4
GrubHub 10 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Foodfox 16 1
Blue Origin 19 1
Яндекс.Доставка 70 1
Uber 330 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 10 1
Starship Technologies 16 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 86 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Вкусно — и точка 20 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
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Ведомости 996 1
Bloomberg 1286 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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