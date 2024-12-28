Логистика Курьерские услуги Роботы-курьеры
Логистика и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 227 1
|Захарченко Антон 10 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Полищук Дмитрий 14 1
|Жучков Никита 2 1
|Петров Михаил 138 1
|Шапарин Антон 2 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|The Verge - Издание 554 1
|Ведомости 996 1
|Bloomberg 1286 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|Ohio State University - Университет штата Огайо 95 3
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
|ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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