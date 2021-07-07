Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов

«Яндекс» заключил соглашение о сотрудничестве с американским сервисом доставки еды Grubhub. Компания станет партнёром Grubhub по роботизированной доставке в кампусах — студенческих городках при колледжах и университетах в США. Осуществлять доставку будут «Роверы», разработанные в «Яндексе» автономные роботы-курьеры.

«Когда мы задумались о доставке роботами, то сформулировали два главных требования к партнёру, — сказал директор Grubhub по стратегическим партнёрствам Шон Ир. — Во-первых, это должна быть компания с передовыми технологиями. Во-вторых, у неё должно быть достаточно опыта и ресурсов, чтобы масштабировать своё решение. «Яндекс» подошёл нам по обоим критериям. Благодаря сотрудничеству с «Яндексом» мы сможем предложить колледжам и университетам ещё более высокий уровень обслуживания».

«Роверы» станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для университетских кампусов. Она создана с учётом нужд их обитателей — например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. С роботами-курьерами можно будет взаимодействовать через приложение Grubhub. Например, когда «Ровер» с заказом приблизится к месту назначения, человек получит push-сообщение, а в приложении появится кнопка «Открыть крышку».

«Grubhub — крайне популярная в США платформа, которая работает в кампусах крупнейших американских университетов, — сказал руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрий Полищук. — Доставлять заказы студентам и преподавателям будут десятки «Роверов». Партнёрство с Grubhub ещё раз доказывает, что наши беспилотные технологии пользуются спросом и находят коммерческое применение на рынках разных стран».

Сейчас Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США. В некоторых из них роботы-курьеры появятся уже в этом году. Зачастую кампусы располагают большой территорией, где много пешеходных зон. «Роверы» передвигаются по тротуарам и пешеходным дорожкам и смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине.

«Вместе с «Яндексом» мы меняем привычные представления о доставке еды, — отметил вице-президент Grubhub по сотрудничеству с кампусами Брайан Мэдиган. — Мы создаём технологичный и экономически эффективный сервис, который учитывает специфику кампусов. Университетские городки отличаются запутанным внутренним устройством и имеют сложную схему движения. Всё это серьёзные препятствия для автомобильной доставки, но не помеха для роботов «Яндекса».

Роботы-курьеры созданы на основе тех же технологий, что и беспилотные автомобили «Яндекса». Они могут работать днём и ночью, в дождь и снег. «Роверы» ездят по тротуарам, а для пересечения автомобильных дорог используют регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. За последние полгода роботы привезли тысячи заказов из сервисов «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка». С апреля 2021 г. они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.