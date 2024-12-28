Роботов-курьеров больше всего ждут в Центральном и Зеленоградском округах Москвы

Каждый четвертый житель столицы хочет, чтобы доставку заказов осуществляли роботы-курьеры. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие экономически активные жители Москвы, пользующиеся сервисами доставки на дом. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Популярные сервисы доставки уже имеют в арсенале роботов-курьеров, но пока не все москвичи готовы к такому формату. Только каждый четвертый житель столицы (25%) согласен, чтобы заказы привозил робот: «Прогресс — это хорошо. Тем более, работы-доставщики более склонны к соблюдению требований правил дорожного движения, по моему мнению». 44% москвичей против роботов-доставщиков: «Кто обеспечит рабочими местами граждан, оставшихся без работы из-за роботизации?!»; «Сам думаю пойти работать курьером». 3 из 10 затруднились с ответом, с одной стороны, они не против прогресса, но выходить на улицу за заказом им явно лень: «Домофон, лестницы, лифты — робот сегодня их вряд ли преодолеет».

Более прогрессивны в этом плане мужчины — 29% хотели бы видеть на пороге робота, среди женщин только 21% лояльны к такому способу доставки заказов на дом. Чем моложе граждане, тем чаще они отдают предпочтение роботам-курьерам (31% в возрасте до 35 лет и всего 21% в возрасте более 45 лет). Россияне с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто получает меньше, согласны на роботизированную доставку (28%).

За рободоставку чаще высказываются жители Центрального округа Москвы (35%), Зеленограда (29%), Северного, Юго-Восточного и Восточного АО (по 27%). Меньше всего роботов ждут в Новомосковском (10%) и Троицком (20%) округах.

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Место проведения опроса: Москва

Время проведения: 20-24 декабря 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет, пользующееся сервисами доставки на дом

Размер выборки: 1600 респондентов.