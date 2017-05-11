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Москва ЦАО Центральный административный округ

Москва - ЦАО - Центральный административный округ

СОБЫТИЯ


11.05.2017 Huawei открывает многофункциональный центр на Тверской улице

Huawei объявила об открытии специализированного многофункционального центра на Тверской улице. Это будет первый шоу-рум, сервисный центр и магазин компании в Москве. Многоф
29.11.2012 Сотрудники МФЦ в ЦАО Москвы обучатся электронным госуслугам

В рамках единой образовательной программы повышения квалификации сотрудники многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг в ЦАО Москвы обучаются электронным государственным услугам. Сотрудники многофункциональных центров повышают квалификацию. Теперь их учат пользоваться системой АС ГУФ: создавать запросы на подтвер
01.10.2012 Разрешения на резидентную парковку в ЦАО Москвы будут выдавать в электронном виде

Жители ЦАО Москвы, где с 1 ноября стартует эксперимент по введению платной парковки, смогут внести н
24.10.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии АПК

ика для выполнения работ по развитию аппаратно-программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО г. Москвы (АПК СЦ ЦАО). АПК СЦ ЦАО предназначен для эффективной информационной поддержки,
08.08.2008 Префектуре ЦАО Москвы требуется сопровождение АИС

Префектура Центрального административного округа города Москвы объявила открытый аукцион № 12-0107812-08
05.08.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает создание АПК

кционе № 12-0107915-08 на создание аппаратно - программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО Москвы. Подрядчик-победитель торгов сможет заработать до 40 400 000 руб. Прием заявок и в
17.07.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает разработку АС «Ситуационная комната префекта»

Префектура Центрального административного округа города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105069-08
16.07.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии ЕС ЭДДО

работ в рамках проекта по развитию Единой системы электронного документооборота и делопроизводства ЦАО г. Москвы (ЕС ЭДДО ЦАО г. Москвы). Стоимость проекта составляет 7 000 000 руб. При
15.07.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает модернизацию АС

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105
14.07.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в сопровождении АС

нному сопровождению Системы комплексной автоматизации исполнения сметы по бюджетному финансированию ЦАО г. Москвы (для бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюдж
08.07.2008 Префектура ЦАО объявила ИТ-тендер: выбор подрядчика

тизированной технологии мониторинга реализации градостроительных планов развития территорий районов ЦАО Москвы (АТ МРГПРТР ЦАО) в части информационного обеспечения в 2008 г. Стоимость услуг по

30.01.2008 Префектура ЦАО Москвы ищет поставщика оргтехники

крытого аукциона № 12-0081231-08 на поставку оргтехники для обеспечения выборной кампании 2008 г. в ЦАО Москвы (лот № 1 Б/А-8). Начальная цена госконтракта составляет 7 млн. руб. Документация о
13.12.2007 В ЦАО Москвы создадут электронную базу данных по самострою

Уже в декабре 2007 г. префектурой Центрального административного округа (ЦАО) Москвы будет создана электронная постоянно обновл
06.08.2001 "Комкор" создаст сеть связи префектуры ЦАО г. Москвы

нная корпорация" ("Комкор" приступило к реализации проекта создания интегрированной сети префектуры Центрального административного округа (ЦАО) г.Москвы, которая объединит 24 муниципальных объе

Публикаций - 173, упоминаний - 223

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 17
МегаФон 10742 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Huawei 4675 6
Google LLC 12688 6
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
Yandex - Яндекс 9215 4
Microsoft Corporation 25775 4
Apple Inc 13154 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 4
Cisco Systems 5372 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 3
Telegram Group 2940 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Гранит-Центр НПП 47 3
123 солюшнс 24 3
СМАРТС Иваново-GSM 9 2
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
Системы документооборота 522 2
LG Electronics 3735 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Oracle Corporation 7074 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 5
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 4
Градиент Альфа 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Связной ГК 1401 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 3
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 2
МРЦБ Консультационная фирма 11 2
Angentro Trading and Investments 23 2
Арарат Парк Хаятт 14 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Евросеть 1421 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Sheraton - Шератон 21 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Метрополис ТРК 60 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
JLL - Jones Lang LaSalle 17 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Гранит 57 2
CBRE Group 8 2
CMWP - Commonwealth Partnership - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 11 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 13
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 7
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Linux OS 11533 4
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Google Android 15243 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 3
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
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FreePik 1841 2
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Apple iOS 8583 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
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Ericsson Radio System - ERS 74 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 2
Ковчег - система резервного копирования 49 2
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 2
Spamit 14 2
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Правительство Москвы - Мосробот.Бизнесу - сервис бизнес-уведомлений 9 1
Правительство Москвы - Электронный Атлас Москвы - ЕГИП - Единое геоинформационное пространство Москвы 21 1
Ростелеком - ВЦОД - Виртуальный ЦОД 3 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
Яндекс.Прогулки 2 1
Rambler Group - Рамблер Аудио - Rambler Audio 6 1
Путин Владимир 3454 6
Осеевский Михаил 350 4
Кирюшин Геннадий 91 4
Шетиленко Марина 3 3
Морозов Савва 5 3
Самойлова Инна 3 3
Берлиоз Михаил 3 3
Бездомный Иван 3 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Свирский Павел 21 3
Блажко Григорий 8 3
Кушнир Вардан 2 2
Невмержицкая Олеся 2 2
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Головин Дмитрий 51 2
Маевский Игорь 39 2
Маевский Леонид 57 2
Телков Алексей 45 2
Гусев Игорь 19 2
Румянцев Сергей 24 2
Попов Илья 4 2
Меньшиков Олег 7 2
Страх Александр 44 2
Заболотный Игорь 45 2
Зуденков Виктор 8 2
Иккерт Павел 3 2
Андамасова Людмила 4 2
Меркулова Марина 1 1
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Алексеев Валерий 5 1
Белова Екатерина 2 1
Петрова Виктория 2 1
Григорьев Борис 2 1
Ермолаев Максим 3 1
Ермолов Анатолий 1 1
Терехов Леонид 2 1
Курилов Юрий 1 1
Кавкайкин Руслан 1 1
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Европа 24963 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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