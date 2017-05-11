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Москва ЦАО Центральный административный округ
СОБЫТИЯ
|11.05.2017
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Huawei открывает многофункциональный центр на Тверской улице
Huawei объявила об открытии специализированного многофункционального центра на Тверской улице. Это будет первый шоу-рум, сервисный центр и магазин компании в Москве. Многоф
|29.11.2012
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Сотрудники МФЦ в ЦАО Москвы обучатся электронным госуслугам
В рамках единой образовательной программы повышения квалификации сотрудники многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг в ЦАО Москвы обучаются электронным государственным услугам. Сотрудники многофункциональных центров повышают квалификацию. Теперь их учат пользоваться системой АС ГУФ: создавать запросы на подтвер
|01.10.2012
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Разрешения на резидентную парковку в ЦАО Москвы будут выдавать в электронном виде
Жители ЦАО Москвы, где с 1 ноября стартует эксперимент по введению платной парковки, смогут внести н
|24.10.2008
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Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии АПК
ика для выполнения работ по развитию аппаратно-программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО г. Москвы (АПК СЦ ЦАО). АПК СЦ ЦАО предназначен для эффективной информационной поддержки,
|08.08.2008
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Префектуре ЦАО Москвы требуется сопровождение АИС
Префектура Центрального административного округа города Москвы объявила открытый аукцион № 12-0107812-08
|05.08.2008
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Префектура ЦАО Москвы заказывает создание АПК
кционе № 12-0107915-08 на создание аппаратно - программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО Москвы. Подрядчик-победитель торгов сможет заработать до 40 400 000 руб. Прием заявок и в
|17.07.2008
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Префектура ЦАО Москвы заказывает разработку АС «Ситуационная комната префекта»
Префектура Центрального административного округа города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105069-08
|16.07.2008
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Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии ЕС ЭДДО
работ в рамках проекта по развитию Единой системы электронного документооборота и делопроизводства ЦАО г. Москвы (ЕС ЭДДО ЦАО г. Москвы). Стоимость проекта составляет 7 000 000 руб. При
|15.07.2008
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Префектура ЦАО Москвы заказывает модернизацию АС
Префектура Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105
|14.07.2008
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Префектура ЦАО Москвы нуждается в сопровождении АС
нному сопровождению Системы комплексной автоматизации исполнения сметы по бюджетному финансированию ЦАО г. Москвы (для бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюдж
|08.07.2008
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Префектура ЦАО объявила ИТ-тендер: выбор подрядчика
тизированной технологии мониторинга реализации градостроительных планов развития территорий районов ЦАО Москвы (АТ МРГПРТР ЦАО) в части информационного обеспечения в 2008 г. Стоимость услуг по
|30.01.2008
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Префектура ЦАО Москвы ищет поставщика оргтехники
крытого аукциона № 12-0081231-08 на поставку оргтехники для обеспечения выборной кампании 2008 г. в ЦАО Москвы (лот № 1 Б/А-8). Начальная цена госконтракта составляет 7 млн. руб. Документация о
|13.12.2007
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В ЦАО Москвы создадут электронную базу данных по самострою
Уже в декабре 2007 г. префектурой Центрального административного округа (ЦАО) Москвы будет создана электронная постоянно обновл
|06.08.2001
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"Комкор" создаст сеть связи префектуры ЦАО г. Москвы
нная корпорация" ("Комкор" приступило к реализации проекта создания интегрированной сети префектуры Центрального административного округа (ЦАО) г.Москвы, которая объединит 24 муниципальных объе
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 6
|Осеевский Михаил 350 4
|Кирюшин Геннадий 91 4
|Шетиленко Марина 3 3
|Морозов Савва 5 3
|Самойлова Инна 3 3
|Берлиоз Михаил 3 3
|Бездомный Иван 3 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
|Свирский Павел 21 3
|Блажко Григорий 8 3
|Кушнир Вардан 2 2
|Невмержицкая Олеся 2 2
|Горбатько Александр 105 2
|Врублевский Павел 105 2
|Эмдин Сергей 69 2
|Головин Дмитрий 51 2
|Маевский Игорь 39 2
|Маевский Леонид 57 2
|Телков Алексей 45 2
|Гусев Игорь 19 2
|Румянцев Сергей 24 2
|Попов Илья 4 2
|Меньшиков Олег 7 2
|Страх Александр 44 2
|Заболотный Игорь 45 2
|Зуденков Виктор 8 2
|Иккерт Павел 3 2
|Андамасова Людмила 4 2
|Меркулова Марина 1 1
|Орджоникидзе Григорий 2 1
|Алексеев Валерий 5 1
|Белова Екатерина 2 1
|Петрова Виктория 2 1
|Григорьев Борис 2 1
|Ермолаев Максим 3 1
|Ермолов Анатолий 1 1
|Терехов Леонид 2 1
|Курилов Юрий 1 1
|Кавкайкин Руслан 1 1
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