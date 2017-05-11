Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Москва ЦАО Центральный административный округ



11.05.2017 Huawei открывает многофункциональный центр на Тверской улице

Huawei объявила об открытии специализированного многофункционального центра на Тверской улице. Это будет первый шоу-рум, сервисный центр и магазин компании в Москве. Многоф
29.11.2012 Сотрудники МФЦ в ЦАО Москвы обучатся электронным госуслугам

В рамках единой образовательной программы повышения квалификации сотрудники многофункциональных центров по предоставлению государственных услуг в ЦАО Москвы обучаются электронным государственным услугам. Сотрудники многофункциональных центров повышают квалификацию. Теперь их учат пользоваться системой АС ГУФ: создавать запросы на подтвер
01.10.2012 Разрешения на резидентную парковку в ЦАО Москвы будут выдавать в электронном виде

Жители ЦАО Москвы, где с 1 ноября стартует эксперимент по введению платной парковки, смогут внести н
24.10.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии АПК

ика для выполнения работ по развитию аппаратно-программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО г. Москвы (АПК СЦ ЦАО). АПК СЦ ЦАО предназначен для эффективной информационной поддержки,
08.08.2008 Префектуре ЦАО Москвы требуется сопровождение АИС

Префектура Центрального административного округа города Москвы объявила открытый аукцион № 12-0107812-08
05.08.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает создание АПК

кционе № 12-0107915-08 на создание аппаратно - программного комплекса ситуационного центра префекта ЦАО Москвы. Подрядчик-победитель торгов сможет заработать до 40 400 000 руб. Прием заявок и в
17.07.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает разработку АС «Ситуационная комната префекта»

Префектура Центрального административного округа города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105069-08
16.07.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в развитии ЕС ЭДДО

работ в рамках проекта по развитию Единой системы электронного документооборота и делопроизводства ЦАО г. Москвы (ЕС ЭДДО ЦАО г. Москвы). Стоимость проекта составляет 7 000 000 руб. При
15.07.2008 Префектура ЦАО Москвы заказывает модернизацию АС

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) города Москвы проводит открытый конкурс № 11-0105
14.07.2008 Префектура ЦАО Москвы нуждается в сопровождении АС

нному сопровождению Системы комплексной автоматизации исполнения сметы по бюджетному финансированию ЦАО г. Москвы (для бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюдж
08.07.2008 Префектура ЦАО объявила ИТ-тендер: выбор подрядчика

тизированной технологии мониторинга реализации градостроительных планов развития территорий районов ЦАО Москвы (АТ МРГПРТР ЦАО) в части информационного обеспечения в 2008 г. Стоимость услуг по

30.01.2008 Префектура ЦАО Москвы ищет поставщика оргтехники

крытого аукциона № 12-0081231-08 на поставку оргтехники для обеспечения выборной кампании 2008 г. в ЦАО Москвы (лот № 1 Б/А-8). Начальная цена госконтракта составляет 7 млн. руб. Документация о
13.12.2007 В ЦАО Москвы создадут электронную базу данных по самострою

Уже в декабре 2007 г. префектурой Центрального административного округа (ЦАО) Москвы будет создана электронная постоянно обновл
06.08.2001 "Комкор" создаст сеть связи префектуры ЦАО г. Москвы

нная корпорация" ("Комкор" приступило к реализации проекта создания интегрированной сети префектуры Центрального административного округа (ЦАО) г.Москвы, которая объединит 24 муниципальных объе

Публикаций - 111, упоминаний - 123

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 23
5nine Software 1875 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 17
Центел - Центральный телеграф 395 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2963 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 7
Ростелеком - Связьинвест 1650 6
Huawei 3598 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 6
Microsoft Corporation 23868 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 56 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Google LLC 11109 4
Apple Inc 11211 4
Гранит-Центр НПП 44 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
ДОК 1 2
АФК Система ПАО 1742 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 2
IBM - International Business Machines Corp 9206 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 566 2
LG Electronics 3518 2
4A Games 790 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
Vodafone Group 1270 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 296 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
Siemens AG - Siemens Group 2505 2
Ростелеком - Глобус-телеком 226 2
Lenovo Motorola 3506 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 426 2
Motorola Inc 137 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 789 2
Бородино ГК - Бородино-Телеком 3 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 5
Правительство Москвы - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 45 5
Nikoliers - Colliers 8 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 49 4
Россети Ленэнерго 68 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
Связной ГК 1340 3
Градиент 83 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
CBRE Group 6 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 76 2
JLL - Jones Lang LaSalle 4 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 6 2
Метрополис ТРК 41 2
CMWP - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 5 2
Four Seasons Hotels and Resorts 12 2
Dixis - Диксис 120 2
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 6 2
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 15 2
Sheraton - Шератон 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 124 2
Евросеть 1397 2
Почта России ПАО 1939 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 376 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 2
Гранит 49 2
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 11 2
Первый ООО 3 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 8 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 270 1
Санаторий имени Цюрупы 1 1
ФСС РФ - ФБУ Центр реабилитации - Вольгинский Санаторий Владимирской области 1 1
Юника-инвест 3 1
Правительство Москвы 1871 17
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 381 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 372 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 5
Президент Российской Федерации 3373 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 82 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 117 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Судебная власть - Judicial power 538 4
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 21 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 3
Мосгордума - Московская городская Дума 78 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 3
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 10 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 156 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 532 2
Музеон - парк искусств 14 2
Федеральное казначейство России 1592 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 10 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 4 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 382 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 112 2
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 9 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 21 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 2
4CIO 743 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 21 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 74 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
Международная академия связи - МАС 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 22
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 22
5G SA - 5G Standalone 1864 20
5G NR - 5G New Radio 1873 20
5G NSA - 5G Non-Standalone 1865 20
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1906 20
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1864 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 17
Gen V - кибератаки пятого поколения 1103 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 12
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 80 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 6045 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 7
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 532 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 25 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 196 12
Apple iPhone 6 597 11
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 10 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 6
Age of Kings 3459 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 72 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 86 4
Linux OS 8523 4
Microsoft Windows 2000 940 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 424 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 3
Максима ГК - МаксимаТелеком MT_Free 54 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 2
Ericsson Radio System - ERS 67 2
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 741 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 2
Ковчег - система резервного копирования 41 2
Huawei Mate - серия смартфонов 235 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 319 2
Google Android 12999 2
Apple iOS 6908 2
Буквоед - система оптического распознавания текста 16 2
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 2
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 6 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 1 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 215 1
Ланит LanDocs 70 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 26 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 1 1
Abbyy FormReader 21 1
VisionLabs Face Pay 7 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 112 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 57 1
Google YouTube - Видеохостинг 2445 1
Путин Владимир 2834 5
Осеевский Михаил 290 4
Самойлова Инна 3 3
Зуденков Виктор 7 3
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Шетиленко Марина 3 3
Страх Александр 44 3
Эмдин Сергей 68 2
Горбатько Александр 104 2
Кушнир Вардан 2 2
Заболотный Игорь 43 2
Иккерт Павел 3 2
Меньшиков Олег 6 2
Румянцев Сергей 24 2
Телков Алексей 25 2
Климарев Михаил 48 1
Иванов Сергей 369 1
Кудрявцев Максим 41 1
Мефедов Сергей 1 1
Соколов Дмитрий 59 1
Ермолаев Артем 361 1
Солдатенков Сергей 160 1
Решетин Олег 42 1
Генс Георгий 72 1
Лысенко Эдуард 279 1
Вермишян Геворк 62 1
Малис Александр 157 1
Ананьев Дмитрий 80 1
Сергунина Наталья 328 1
Акимов Максим 180 1
Белоусов Сергей 236 1
Смиркин Дмитрий 14 1
Бобров Иван 20 1
Богушов Андрей 1 1
Дмитриев Игорь 9 1
Есенин Сергей 6 1
Байдаков Сергей 1 1
Марченко Сергей 8 1
Михайлов Сергей 45 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 152 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 120
Россия - РФ - Российская федерация 127081 64
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 510 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 18
Москва - Садовое кольцо 112 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 10
Европа 11993 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Россия - СФО - Новосибирск 3787 5
Москва - ЦАО - Пушкинская площадь 25 5
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 37 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 5
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 28 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
Япония 10469 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 10 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 552 4
Беларусь - Белоруссия 4435 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 4
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 12 3
Азия - Азиатский регион 4269 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1150 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 863 3
Германия - Федеративная Республика 8772 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1028 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 52 3
Испания - Каталония - Барселона 721 3
Россия - Крымский полуостров 28 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Европа Восточная 3026 3
Земля - планета Солнечной системы 8368 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 2
Грузия 1108 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1079 2
Луна - спутник Земли 1214 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 317 2
Казахстан - Республика 4926 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 39
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3220 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 10
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 116 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1239 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1155 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1127 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 5
Английский язык 3945 5
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 5
Информатика - computer science - informatique 0 4
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 255 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 152 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 1 4
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 3
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 347 3
Паспорт - Паспортные данные 1812 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 3
Энергетика - Energy - Energetically 2431 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1296 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 4
РИА Новости 781 3
Ведомости 666 2
Wikipedia - Википедия 438 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Юность - радиостанция 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 2
Fortune Global 500 259 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 2 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 2
Центр американского английского 3 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 278 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 1
РАН - Российская академия наук 1779 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 245 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 27 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 3 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 4 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 490 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 56 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 642 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 1 2
Docflow 131 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 4 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 7 1
Ленинская премия 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще