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Индексная книга (каталог) CNews*
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Марфутин Денис



07.04.2025 Россияне спрашивают о ценах на товары и услуги более 100 млн раз в месяц — данные «Яндекс Поиска» 1
24.07.2024 Почти половина онлайн-покупателей ищут возможность купить товар в интернете сразу с дополнительными услугами 1
10.04.2023 Metro запустила мобильное приложение для бизнеса M|SHOP 1
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы 1
19.12.2022 «Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Марфутин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7556 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 178 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12217 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15978 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4464 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7231 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5174 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3637 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2931 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 481 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12706 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 83 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 180 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3232 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4000 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 399 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Apple iOS 7909 1
Google Android 14164 1
Катасонов Сергей 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 147006 5
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 19 1
Москва - Печатники 130 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7141 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6257 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 619 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5097 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1230 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1189 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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