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Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позволит сократить время доставки для клиентов из Центрального и Восточного округов столицы до одного часа, ранее интервал доставки составлял в среднем несколько часов.

Склад вмещает около 5 тыс. товарных позиций, которые наиболее востребованы у клиентов. Зоны с разными температурными режимами позволяют разместить не только продукты с длительным сроком хранения, но и фреш, ультрафреш, а также заморозку.

Близость к даркстору действующего торгового центра Metro позволяет сборщикам забирать недостающие товары прямо из основного ассортимента торгового центра, который составляет около 40 тыс. позиций, а соответственно у клиентов канала нет ограничений в выборе.

Денис Марфутин, директор дивизиона электронной коммерции Metro, сказал: «Открытие отдельного даркстора – важный и абсолютно новый шаг для нас. Во-первых, это ускоряет сборку заказа почти в 2 раза и увеличивает количество заказов, которые можно собрать за день. Во-вторых, сокращает время доставки до клиента: в некоторых районах клиенты могут получить товары из Metro всего через час после заказа (например, в ЦАО г. Москвы). В-третьих, позволяет уменьшить количество сборщиков в торговом центре, что делает его более удобным для клиентов, которые совершают покупки офлайн. Кроме того, на 43% повышается точность прогнозирования заказов и объемы поставок только под онлайн-магазин, а соответственно, мы больше уверены в том, что клиент получит именно то, что хотел».

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Открытие совместных дарксторов ретейлером и сервисом доставки — новое и перспективное логистическое решение для e-grocery в России. Клиентам становится доступен широкий ассортимент товаров с быстрой доставкой, а компании-партнеры Metro и «Сбермаркет» улучшают свои экономические показатели. Это наш второй совместный даркстор. Первый начал свою работу в конце 2021 г. в районе Печатники. Уже сейчас мы видим, что оборот даркстора в среднем на 15% выше, чем в остальных торговых центрах Metro, а показатель delivery promise (доступность ближайшего интервала доставки) — лучше на 70%. Кроме того, открытие дарксторов положительно влияет на мотивацию сборщиков и курьеров за счет улучшения производительности, и в результате, это позволяет удерживать и привлекать наиболее опытных профессионалов».

Компания Metro осуществляет доставку в 93 городах России, что делает ассортимент и оптовое предложение Metro доступными для 7 млн клиентов. Такой широты покрытия удалось добиться за счет того, что торговые центры ретейлера — это магазины-склады, которые расположены рядом с транспортными узлами городов. Среднее количество позиций в заказе из Metro составляет 40 единиц, что отражает выгодность оптового предложения. При этом компания продолжает работать и в направлении увеличения скорости доставки. Так, открытие нового даркстора позволит Metro и «Сбермаркету» сократить временные слоты по доставке до одного часа.

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