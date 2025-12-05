Разделы

Москва ЮВАО Дубровка


СОБЫТИЯ


05.12.2025 В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами 1
14.04.2025 «МегаФон» прокачал голосовую связь и мобильный интернет на федеральной трассе М-3 1
21.03.2025 «МегаФон» прокачал сеть в городе Бирюзового кольца России 1
13.01.2025 США внесли «Авито», «Вконтакте», Rutracker и «Горбушкин двор» в список распространителей контрафакта и пиратской продукции 1
11.12.2024 Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области 2
25.03.2024 Уличные светильники поумнеют: «Ростелеком» приступил к модернизации освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области 1
21.03.2024 Жители пригорода Казани опередили горожан в интернет-активности 1
09.11.2023 МТС прокачала сеть для многодетных новоселов в брянской Дубровке 2
21.03.2023 Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» 1
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
02.11.2015 Selectel снижает цены на размещение серверов 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
13.02.2013 Главный оценщик дата-центров открыл офис в России 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 2
11.08.2011 Club.CNews: Современные методы криминалистической идентификации личности по фонограммам 1
28.06.2006 Су-25: катастрофа перед саммитом 1
28.06.2006 Су-25: катастрофа перед саммитом 1
09.07.2003 Разговоры по мобильникам не шифровались 1
24.10.2002 Московские операторы мобильной связи готовы оказать необходимую помощь заложникам и спецслужбам 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Selectel - Селектел 439 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Ростелеком 10306 3
Schneider Electric 591 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 77 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 241 1
Крок - Croc 1814 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 23 1
IXcellerate - Икселерейт 137 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
3data - 3дата 95 1
DataPro - ДатаПро 94 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 26 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
Microsoft Corporation 25236 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Broadcom - VMware 2490 1
Red Hat 1344 1
Telegram Group 2571 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
EHang 3 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
iGooods 11 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Talos Fund I LP 5 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 34 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
LEGO 255 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1179 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 2
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 28 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 868 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 102 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 100 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 111 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 27 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
3M Novec 12 1
LibGen - Library Genesis 13 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 43 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Becar Asset Management - Миран ЦОД 16 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
МегаФон ЦОД 6 1
Google Dragonfly 32 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 21 1
NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout 3 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 41 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Microsoft Azure 1460 1
Google Cloud Platform - GCP 345 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
Opera Browser - Браузер 1033 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 658 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Google Android 14679 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
Apple iOS 8242 1
Google Android TV 350 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 313 1
Selectel ЦОД 25 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Аверкиев Евгений 1 1
Марфутин Денис 6 1
Русинов Михаил 49 1
Ивочкин Сергей 16 1
Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
Митькин Максим 34 1
Макагонов Евгений 35 1
Романько Иван 5 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Лощинина Наталья 1 1
Tai Katherine - Тай Кэтрин 3 1
Аксенов Андрей 44 1
Солдатов Алексей 100 1
Любимов Олег 51 1
Мироненко Александр 9 1
Письменский Олег 7 1
Козлов Алексей 8 1
Самойлов Юрий 75 1
Мотовилов Олег 71 1
Соколова Ольга 25 1
Хала Илья 45 1
Еременко Алексей 8 1
Рылов Дмитрий 53 1
Солодовников Денис 108 1
Солодовников Алексей 20 1
Мартынюк Александр 15 1
Григоренко Сергей 3 1
Катасонов Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Россия - ЦФО - Брянская область 381 5
Европа 24634 3
Таджикистан - Республика 910 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 263 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 2
Грузия - Тбилиси 103 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 14 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - Никольск 11 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 50 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 54 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 17 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Сертолово 21 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волосовский район - Волосово 12 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Жуковский район - Жуковка 8 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Вырица 7 1
Россия - Сусанино 6 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Сиверский 11 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Комаричи 6 1
Грузия 1282 1
Испания - Королевство 3760 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1233 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 2
Девальвация 39 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Английский язык 6876 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Аренда 2584 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 46 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
