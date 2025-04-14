«МегаФон» прокачал голосовую связь и мобильный интернет на федеральной трассе М-3

Автолюбители и пассажиры, проезжающие по Киевскому шоссе на одном из сложных участков в Брасовском районе Брянской области, теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит⁄с даже в часы наибольшей загрузки сети. «МегаФон» модернизировал телеком объекты и улучшил качество связи на 400-450 километрах трассы и в близлежащих населенных пунктах, где в общей сложности проживают около 10 тыс. человек.

Автодорога федерального значения, известная также как Киевское шоссе, соединяет Москву c Калугой, Брянском и международной границей. Трасса протяженностью свыше 500 километров является частью европейского маршрута E – 101. Ее строительство было запланировано еще в 1934 г. как одной из первых в стране автомагистралей. Окончательно она была сдана в эксплуатацию в 1976 г., с тех пор не раз реконструировалась. При этом, до сих пор на последней четверти пути ограничения скорости встречаются чаще, чем на других участках.

Один из таких отрезков находится на 435 километре автодороги в районе поселка Погребы. Это важный транспортный узел Брасовского района, кроме федеральной трассы там находится одноименная железнодорожная станция на линии Брянск-Льгов. В поселке постоянно проживают 1,5 тыс. человек. Теперь они и многочисленные путешественники имеют доступ к 4G-интернету даже в часы наибольшей загрузки сети.

Инженеры модернизировали телеком-инфраструктуру и на 447 километре трассы – в поселке городского типа Локоть с восьмитысячным населением. Мобильная связь и интернет также стали надежнее работать в селе Дубровка и деревне Ольгино Комаричского района – эти населенные пункты также находятся в непосредственной близости от федеральной трассы.

«Автодорога М-3 – одна из самых загруженных не только в нашем регионе, но и во всей западной части России. А надежная связь и скоростной мобильный интернет в пути – это не только комфорт пассажиров, но в первую очередь – удобство для водителей, работа навигатора в режиме онлайн и, как следствие, безопасность всех путешествующих. Мы уделяем большое внимание развитию сети вдоль дорог и при первой возможности развиваем сеть в этом направлении», – отметила директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

В конце I квартала этого года инженеры оператора запустили новые базовые станции еще в трех населенных пункта региона: в селах Сновское Новозыбковского района и Снопоть Рогнединского района, а также в деревне Задубравье Жуковского района.