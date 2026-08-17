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NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.08.2026 В России создали систему навигации БПЛА, не требующую спутниковых и радиосигналов и указаний дроновода 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 2
30.12.2021 Самые важные космические открытия 2021 года 1
17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем? 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

NASA Ingenuity Mars Helicopter Scout и организации, системы, технологии, персоны:

ЦБСТ АНО - Центр беспилотных систем и технологий 9 1
Галактика - Корпорация 1545 1
EHang 3 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 633 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2550 2
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3672 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16291 1
Микрофон - Microphone 2815 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2429 1
Транспорт общественный - Такси - Аэротакси - Воздушное такси - Авиационное такси 29 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1405 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7480 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5034 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5873 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 708 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 4 2
CNSA - Tianwen-1 - Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover - китайская автоматическая межпланетная станция 2 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
NASA Pioneer Venus 16 1
General Atomics - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА - Sea Avenger Predator 22 1
ULA - Atlas - одноразовая двухступенчатая ракета-носитель семейства «Атлас» 3 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 1
ESA BepiColombo 12 1
Google Dragonfly 34 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 3
Земля - планета Солнечной системы 10874 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5497 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Венера - планета Солнечной системы 298 1
Италия - Венеция 78 1
США - Флорида 787 1
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 1
Япония 13810 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 21 1
Солнечная система - Solar system 2570 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Ирак - Республика 709 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6074 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1376 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 89 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
Спорт - Футбол 776 1
Астрономия - Космос - Галактическая нить, волокно, филамент - filament - крупнейшие наблюдаемые космические структуры 21 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9116 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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