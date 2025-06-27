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General Atomics Predator MQ-9 Reaper модульный разведывательно-ударный БПЛА Sea Avenger Predator


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 Китай создал тяжелый боевой беспилотник, способный нести на борту 100 небольших БПЛА 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 1
21.06.2013 Радар научили снимать HD-видео 1
21.06.2013 Итальянцы представили беспилотный «молот» 1
15.05.2013 Беспилотник впервые взлетел с авианосца 1
13.08.2012 "Мозг" разведки оказался электронным хламом 1
09.06.2012 Ударный беспилотник: чем Россия ответит врагам? 2
03.05.2012 Истребители пятого поколения отправят на разведку 1
23.04.2012 Палубные беспилотники: Пентагон ужесточает сроки 1
27.02.2012 Новая ракета для США: летает по лазеру и GPS 1
18.01.2012 Американские беспилотные истребители теперь летают под Linux 1
17.01.2012 Беспилотники с секретными минибомбами отправятся в Афганистан 1
12.01.2012 Военно-воздушный флот США: каждый третий - беспилотник 1
15.12.2011 США отправят в Афганистан непроверенный беспилотник 1
31.03.2011 США получат беспилотный истребитель к 2018 году 1
21.02.2011 Беспилотник для авианосцев продули в аэротрубе 1
02.11.2010 Создана самая маленькая в мире управляемая бомба 1
22.06.2010 ВВС США определили районы базирования пунктов управления MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper 1
18.06.2010 БПЛА 62 эскадрильи ВВС США в Афганистане налетали четверть миллиона часов 1
22.03.2010 Налёт MQ-1B Predator в ВВС США превысил 700 тыс. часов 1
25.04.2009 Авиационная миниатюризация 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

General Atomics и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2887 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Palantir Technologies 18 1
Microsoft Corporation 24903 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
АТК Консультационная группа 53 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 30 1
Textron - AAI Corporation 19 1
General Atomics 25 3
General Atomics Aeronautical Systems 8 2
Northrop Grumman 204 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
EHang 3 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1818 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 611 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 5
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3083 18
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