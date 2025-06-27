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General Atomics Predator MQ-9 Reaper модульный разведывательно-ударный БПЛА Sea Avenger Predator
УПОМИНАНИЯ
General Atomics и организации, системы, технологии, персоны:
|Левкевич Михаил 60 1
|Зелин Александр 32 1
|Shannon William - Шэннон Уильям 2 1
|Bush George - Буш Джордж 330 1
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