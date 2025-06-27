Китай создал тяжелый боевой беспилотник, способный нести на борту 100 небольших БПЛА

В Китае скоро начнутся испытания беспилотного дрононосца, способного перемещать по воздуху до 100 боевых дронов. Беспилотный самолет Jiutian получил размах крыльев 25 м. и максимальную полезную нагрузку 6 метрических тонн. Это позволяет оснастить этот крупный беспилотник различными типами управляемых ракет и бомб, включая боеприпасы массой до 1 тыс. кг.

Испытания дрононосца

Китай анонсировал испытания большого дрононосца Jiutian SS-UAV, пишет Nikkei Asian Review. Он может нести 100 дронов или до восьми тяжелых бомб и преодолевать 7 тыс. км.

Беспилотник Jiutian SS-UAV обладает размахом крыльев 25 м. и максимальной полезной нагрузкой 6 т. Благодаря этому он может нести разнообразные управляемые ракеты и бомбы, в том числе боеприпасы весом до 1 тыс. кг. Для их размещения предусмотрено восемь точек подвески.

Jiutian SS-UAV может перевозить до 100 небольших дронов, координированно атакующих цели, а также проводить разведку. Его дальность полета достигает 7 тыс. км, а время в воздухе — до 12 часов. Модель 10 тонного аппарата была впервые представлена в ноябре 2024 г. на Airshow China 2024.

YouTube - TheAIGRID Китайские военные испытывают тяжелый боевой беспилотник, он может нести на борту 100 дронов или восемь тяжелых бомб

Новый беспилотник может выполнять широкий спектр задач: разведка, радиоэлектронная борьба, ударные операции, патрулирование границ, морское наблюдение и участие в спасательных миссиях. Визуально и функционально Jiutian SS-UAV сопоставим с американскими беспилотниками RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, но обладает более мощными ударными возможностями. Разработка ведется государственным авиагигантом Aviation Industry Corporation of China в партнерстве с Guangzhou Haige Communications.

Испытательный полет аппарата должен состояться до конца июня 2025 г., после чего начнется программа летных испытаний перед поступлением дрона на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Первый вылет Jiutian SS-UAV ознаменует начало расширения китайскими военно-воздушными силами (ВВС) дистанции боя, доступной их беспилотникам. В случае успешного вылета последует серия дополнительных испытаний, прежде чем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) поступит на вооружение регулярной армии.

Лидеры по военным расходам

В 2024 г. суммарные военные расходы в мире увеличились на 9,4% по сравнению с 2023 г. и достигли рекордных $2,718 трлн, или 2,5% от глобального валового внутреннего продукта (ВВП), подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). В выпущенном институтом ежегодном обзоре Trends In World Military Expenditure, 2024 утверждается, что это самый резкий рост с 1988 г., военные расходы в расчете на душу населения Земли стали самыми высокими с 1990 г. — $334.

80% общемировых трат ($2,185 трлн) и 79% от общего их роста приходится на 15 стран. Больше всего в 2024 г. свои расходы увеличили Израиль (+65%) и Россия (+38%) — аналитики связывают это со специальной военной операцией (СВО) на Украине и конфликте в секторе Газа.

Состав пятерки стран мира, которые тратят на оборону больше всего, немного изменился, хотя тройка лидеров осталась той же. США — $997 млрд, или 3,4% национального ВВП, что составляет 37% от общемировых военных расходов. Китай — $314 млрд, или 1,7% ВВП (12% от общемировых расходов). Россия — $149 млрд, или 7,1% ВВП (5,5% от общемировых расходов). Германия — $88,5 млрд, или 1,9% ВВП (3,3% от общемировых расходов). Индия — $86,1 млрд, или 2,3% ВВП (3,2% от общемировых расходов). Великобритания — $81,8 млрд, или 2,3% ВВП (3% от общемировых расходов). Саудовская Аравия — $80,3 млрд, или 7,3% ВВП (3% от общемировых расходов). Украина — $64,7 млрд, или 34% ВВП (2,4% от общемировых расходов).