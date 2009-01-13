Bush George

Президент США Джордж Буш в четверг подписал билль об усилении мер защиты детей от посягательств педофилов. В частности, в стране будет создан общенациональный онлайновый реестр людей, осужденных за сексуальн

Приставка DS Lite и игра Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day (Возраст мозга: тренируйте ваш мозг по несколько минут в день) достались американскому президенту Джорджу Бушу в подарок на 60-летний юбилей от компании Nintendo. В приложенном к подарку письме сказано о том, что компания рекомендует президенту, несмотря на его занятость, уделять развивающе

Администрация президента США Джорджа Буша-младшего планирует продлить контракт с Корпорацией по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) на обслуживание системы доменных имен интернета (DNS). В Департаменте торговли с