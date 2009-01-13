Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bush George Буш Джордж
СОБЫТИЯ
|13.01.2009
|
Атомные авианосцы США: "Форды" на смену "Нимитцам"
января 2009 года состоялась церемония ввода в состав флота авианосца CVN 77 USS George H.W. Bush ("Джордж Буш"), названного в честь президента США Джорджа Буша старшего, служившего в годы Втор
|28.07.2006
|
Джордж Буш подписал закон о реестре педофилов
Президент США Джордж Буш в четверг подписал билль об усилении мер защиты детей от посягательств педофилов. В частности, в стране будет создан общенациональный онлайновый реестр людей, осужденных за сексуальн
|10.07.2006
|
Nintendo советует Джорджу Бушу тренировать мозг
Приставка DS Lite и игра Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day (Возраст мозга: тренируйте ваш мозг по несколько минут в день) достались американскому президенту Джорджу Бушу в подарок на 60-летний юбилей от компании Nintendo. В приложенном к подарку письме сказано о том, что компания рекомендует президенту, несмотря на его занятость, уделять развивающе
|22.05.2006
|
Джордж Буш продлит контракт с ICANN
Администрация президента США Джорджа Буша-младшего планирует продлить контракт с Корпорацией по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) на обслуживание системы доменных имен интернета (DNS). В Департаменте торговли с
|24.04.2006
|
Дайджест. Лучший ТВ для домашнего театра от Philips
ка аккумуляторов происходит за 3 часа. Дата начала продаж намечена на 1 июля, но пока Sony не назвала цену устройства. Тем не менее, многие аналитики сходятся в том, что она не превысит отметку $300. Джордж Буш: iPod создало правительство США Президент США Джордж Буш недавно признался, что в своей время при создании плеера iPod были использованы правительственные наработки в области
|18.04.2005
|
Джордж Буш боится пользоваться электронной почтой
Президент США Джордж Буш заявил, что он не отправляет электронную почту даже своим дочерям, потому что из-за этого может произойти «утечка персональной информации». «Это подсказывает мне мое чувство безопасн
|17.12.2004
|
Джордж Буш запретит использование GPS
Президент США Джордж Буш объявил о намерении временно прекратить функционирование системы спутникового позиционирования (GPS) для того, чтобы лишить террористов возможности навигации. Один из сотрудников пре
|07.12.2004
|
Джордж Буш освободил интернет-провайдеров от налогов
Президент США Джордж Буш подписал закон, отменяющий налогообложение услуг доступа в интернет. Закон принят после многочисленных просьб представителей деловых кругов США. Отсутствие налога на доступ к Сети, п
|03.10.2002
|
NASDAQ: праздник продлился недолго
S Warburg прогнозов по финансовым показателям Cisco Systems, заявление президента США Джорджа Буша (George Bush) о том, что Конгресс даст разрешение на начало боевых действий против Ирака, ошиб
|16.07.2002
|
Инициатива Джорджа Буша о создании гражданской интернет-милиции вызвала критику правозащитников
Социальная инициатива президента США Джорджа Буша, объявившего о запуске сетевого проекта Citizen Corps, неоднозначно воспринята в
|10.07.2002
|
NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов
Смешанная реакция рынка на речь президента США Джорджа Буша (George Bush), посвященную борьбе с корпоративными мошенничествами, слабость технологического
|25.06.2002
|
Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ
екторов. В последний час торгов рост на рынке ускорился с началом речи президента США Джорджа Буша (George Bush), в которой он изложил свой план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. "Реч
|25.06.2002
|
Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ
терных компаний, поддержанный позитивной реакцией рынка на предложения президента США Джорджа Буша (George Bush) по разрешению ближневосточного кризиса, обеспечил итоговый рост фондовых индексо
|21.05.2002
|
В ходе визита Джорджа Буша в Москву состоится круглый стол о развитии российско-американских отношений в области высоких технологий
социация Разработчиков Программного Обеспечения "РУССОФТ" организуют в рамках визита Президента США Джорджа Буша в Россию российско-американский круглый стол по информационным технологиям, посв
|29.12.2001
|
За год NASDAQ упал на 19,5%
китайских компаний, котирующихся на американском рынке, случившийся после заявления президента США Джорджа Буша о нормализации торговых отношений между Китаем и США, а также предупреждение про
|17.01.2001
|Вещи Джорджа Буша - самый ходовой товар в интернете
Bush George и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.