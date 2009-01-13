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Bush George Буш Джордж

СОБЫТИЯ


13.01.2009 Атомные авианосцы США: "Форды" на смену "Нимитцам"

января 2009 года состоялась церемония ввода в состав флота авианосца CVN 77 USS George H.W. Bush ("Джордж Буш"), названного в честь президента США Джорджа Буша старшего, служившего в годы Втор
28.07.2006 Джордж Буш подписал закон о реестре педофилов

Президент США Джордж Буш в четверг подписал билль об усилении мер защиты детей от посягательств педофилов. В частности, в стране будет создан общенациональный онлайновый реестр людей, осужденных за сексуальн
10.07.2006 Nintendo советует Джорджу Бушу тренировать мозг

Приставка DS Lite и игра Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day (Возраст мозга: тренируйте ваш мозг по несколько минут в день) достались американскому президенту Джорджу Бушу в подарок на 60-летний юбилей от компании Nintendo. В приложенном к подарку письме сказано о том, что компания рекомендует президенту, несмотря на его занятость, уделять развивающе
22.05.2006 Джордж Буш продлит контракт с ICANN

Администрация президента США Джорджа Буша-младшего планирует продлить контракт с Корпорацией по назначению имен и номеров в интернете (ICANN) на обслуживание системы доменных имен интернета (DNS). В Департаменте торговли с
24.04.2006 Дайджест. Лучший ТВ для домашнего театра от Philips

ка аккумуляторов происходит за 3 часа. Дата начала продаж намечена на 1 июля, но пока Sony не назвала цену устройства. Тем не менее, многие аналитики сходятся в том, что она не превысит отметку $300. Джордж Буш: iPod создало правительство США Президент США Джордж Буш недавно признался, что в своей время при создании плеера iPod были использованы правительственные наработки в области

18.04.2005 Джордж Буш боится пользоваться электронной почтой

Президент США Джордж Буш заявил, что он не отправляет электронную почту даже своим дочерям, потому что из-за этого может произойти «утечка персональной информации». «Это подсказывает мне мое чувство безопасн
17.12.2004 Джордж Буш запретит использование GPS

Президент США Джордж Буш объявил о намерении временно прекратить функционирование системы спутникового позиционирования (GPS) для того, чтобы лишить террористов возможности навигации. Один из сотрудников пре
07.12.2004 Джордж Буш освободил интернет-провайдеров от налогов

Президент США Джордж Буш подписал закон, отменяющий налогообложение услуг доступа в интернет. Закон принят после многочисленных просьб представителей деловых кругов США. Отсутствие налога на доступ к Сети, п
03.10.2002 NASDAQ: праздник продлился недолго

S Warburg прогнозов по финансовым показателям Cisco Systems, заявление президента США Джорджа Буша (George Bush) о том, что Конгресс даст разрешение на начало боевых действий против Ирака, ошиб
16.07.2002 Инициатива Джорджа Буша о создании гражданской интернет-милиции вызвала критику правозащитников

Социальная инициатива президента США Джорджа Буша, объявившего о запуске сетевого проекта Citizen Corps, неоднозначно воспринята в
10.07.2002 NASDAQ: речь Буша не вдохновила инвесторов

Смешанная реакция рынка на речь президента США Джорджа Буша (George Bush), посвященную борьбе с корпоративными мошенничествами, слабость технологического

25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ

екторов. В последний час торгов рост на рынке ускорился с началом речи президента США Джорджа Буша (George Bush), в которой он изложил свой план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. "Реч
25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ

терных компаний, поддержанный позитивной реакцией рынка на предложения президента США Джорджа Буша (George Bush) по разрешению ближневосточного кризиса, обеспечил итоговый рост фондовых индексо
21.05.2002 В ходе визита Джорджа Буша в Москву состоится круглый стол о развитии российско-американских отношений в области высоких технологий

социация Разработчиков Программного Обеспечения "РУССОФТ" организуют в рамках визита Президента США Джорджа Буша в Россию российско-американский круглый стол по информационным технологиям, посв
29.12.2001 За год NASDAQ упал на 19,5%

китайских компаний, котирующихся на американском рынке, случившийся после заявления президента США Джорджа Буша о нормализации торговых отношений между Китаем и США, а также предупреждение про
17.01.2001 Вещи Джорджа Буша - самый ходовой товар в интернете

Публикаций - 336, упоминаний - 468

Bush George и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 51
Microsoft Corporation 25775 43
Intel Corporation 12811 39
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 32
Applied Materials 305 23
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 18
Oracle Corporation 7074 17
Yahoo! 3726 17
Lenovo Motorola 3566 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Verizon - WorldCom 501 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
Google LLC 12690 10
KLA Corporation 77 9
Lam Research - Novellus Systems 113 8
Apple Inc 13156 8
AT&T Inc 1726 8
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 7
JDSU - JDS Uniphase 219 7
Dell EMC 5180 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 7
Spirit DSP - Спирит Корп 482 7
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 5
PMC-Sierra 82 5
STMicroelectronics - Genesis Microchip 26 5
Новые облачные технологии (НОТ) 485 5
Honeywell 309 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Cypress Semiconductor 65 5
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 4
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 62
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 57
Merrill Lynch 454 15
Boeing 1031 15
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 11
eBay Inc 1640 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 10
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 7
Lockheed Martin 777 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 6
Prudential Financial 52 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 6
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 5
Thomas Weisel Partners 44 5
PartnerRe Asset Management 15 5
American Express - Amex 338 5
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
Enron - Enrongate 122 4
Charles Schwab 89 4
State Street Global Advisors 36 4
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 4
Global Partners Securities 42 4
Williams Capital Group 9 4
Gerard Klauer Mattison & Co 21 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Walt Disney Company 647 4
Ford 435 4
Expedia Group 136 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Резонанс НПП 407 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 3
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 174
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 29
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 23
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 8
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 29
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
Демократическая политическая партия США 122 6
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
IFF - Internet Freedom Foundation 5 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
OSA - Open Source for America 5 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
U.S. Department of Energy - U.S. EIA - Energy Information Administration - Управление энергетической информации США 2 1
National Cattlemen’s Beef Association - Национальная ассоциация мясных животноводов 1 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 4
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 3
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
GeoEye IKONOS 127 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
U.S. Department of Energy - BNL RHIC - Relativistic Heavy Ion Collider- релятивистский коллайдер тяжёлых ионов 3 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 2
NASA Phoenix Mars lander 23 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Nuvia Phoenix 147 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 15
Gore Albert - Гор Альберт 44 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 12
Путин Владимир 3454 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Twomey Paul - Туми Пол 26 6
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 5
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 5
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 5
Green Peter - Грин Питер 16 5
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 5
Rice Condoleezza - Райс Кондолизе 12 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Carl Stephen - Карл Стивен 9 4
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