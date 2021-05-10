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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИКТ 4630
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Ассоциации 327
Технологии 2049
Системы 11017
Персоны 15542
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 480
ИАА 397
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

NBC News



10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
25.02.2020 Twitter разрешит ярко метить чужие посты за дезинформацию общества. Фото 1
30.01.2020 В интернете расцветает «Троллинг-как-услуга». Россияне делают на этом деньги 1
09.10.2017 Microsoft официально признала смерть Windows Phone 1
12.07.2017 Трамп запретил ставить ПО «Касперского» в госорганах США 1
28.06.2017 ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США 3
20.02.2016 В США врачи заплатили хакерам выкуп за расшифровку своих данных 1
16.04.2014 WordPress привлекает $100-150 млн инвестиций 1
28.02.2014 «Ростелеком» передал по своим сетям более 1 петабайта олимпийского трафика 1
06.02.2014 «Ростелеком» предоставил канал 110 Гбит/с для международных телетрансляций Олимпийских игр в разрешении 8К 1
09.08.2013 АНБ уволит 90% сисадминов, чтобы избежать «второго Сноудена» 1
26.04.2013 В Ульяновской области создается ИТ-кластер 1
11.12.2012 Syfy Universal прекратит вещание в России 1
07.12.2012 Apple намерена изменить телевидение 2
03.10.2012 Основатель Facebook Марк Цукерберг получил в подарок от главы Apple iPhone 5 1
16.07.2012 Microsoft избавилась от своего сверхпопулярного портала 7
19.09.2011 Личные данные американских шпионов выложили в Сеть 1
19.07.2011 Yota стала кинозалом по 100 руб. за фильм 1
05.07.2011 Слух: Google хочет купить видеосервис Hulu 1
29.06.2011 Эксперт предрек неминуемую гибель Apple 1
24.11.2010 Хакер украл данные у Федерального резервного банка США 1
14.10.2010 Банки усиливают контроль в отношениях с аутсорсерами 1
25.08.2010 Apple ведет переговоры о продаже телесериалов по $0,99 за эпизод 1
19.08.2010 Телеканалы боятся Google TV 2
28.07.2009 Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay 1
02.06.2009 Сеть блогов Sugar получила $16 млн инвестиций 1
14.05.2009 NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing 1
15.04.2009 Объявлены номинанты премии The Webby Awards 1
06.02.2009 Основатель Apple нашел работу 1
27.01.2009 Источник: Стиву Джобсу пересадили печень 1
14.01.2009 Итоги 2008: самые необычные утечки 2
30.10.2008 Политическая реклама в играх 1
14.10.2008 Saturday Night Live запустит собственный видеосайт 1
26.09.2008 Интерактивному ТВ пророчат взрывной рост 1
10.09.2008 Сериалы NBC вернутся на iTunes 4
09.09.2008 Google и NBC Universal подписали рекламное соглашение 4
30.04.2008 Cox Enterprises приобрела сеть онлайн-рекламы Adify за $300 млн. 1
23.04.2008 MySpace и NBC News запустили политический сайт 2
10.01.2008 Провайдеры запретят нелегальное скачивание из Сети? 2

Публикаций - 117, упоминаний - 174

NBC News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 18960 19
Apple Inc - Эппл Рус 9348 12
General Electric - Дженерал электрик 318 12
Yahoo! 3035 9
AOL Inc 1153 8
Google LLC 8937 8
Comcast 190 5
Sony 4838 5
Intel Corporation 9215 5
Twitter 2208 4
Samsung Electronics 8247 4
Oracle Corporation 5286 3
Lenovo Motorola 2879 3
AMD - Advanced Micro Devices 3120 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 3
Oracle Sun Microsystems 1715 3
Cisco Systems 3968 3
Meta - Facebook 3968 3
Sprint Corporation 437 2
Oracle - BEA Systems 147 2
Cypress Semiconductor 45 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3616 2
TI - Texas Instruments Incorporated 660 2
eMusic 15 2
Amazon Inc - Amazon.com 2172 2
RealNetworks 223 2
IBM 7390 2
Applied Materials 227 2
Dell Technologies - Dell Computer 569 2
Accenture - Аксенчер 747 2
LG Electronics 2844 2
Infosys 73 1
Automattic 19 1
SEC Consult Services 1202 1
Perimetrix 272 1
НТВ-Плюс 246 1
Wipro Limited 66 1
NXP Freescale Semiconductor 134 1
Fiserv 10 1
Орбита 33 1
The Walt Disney Company 413 7
eBay Inc 1332 4
UMG - Universal Music Group 214 4
Warner Bros. International Television Distribution 251 3
American Express 277 3
Sony Pictures Entertainment 128 2
WMG - Warner Music Group 178 2
Bank of America - Банк Америки 192 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1426 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 197 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 162 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 38 1
Accel Partners 44 1
Providence Equity Partners 16 1
Colonial Pipeline 15 1
Paramount Pictures Corporation 65 1
Sony BMG 115 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 69 1
Sequoia Capital 96 1
Merrill Lynch 345 1
American Airlines 66 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 103 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 22 1
Deutsche Bank 266 1
Ford 290 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 364 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 215 1
Renault - Рено Россия 111 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 432 1
Visa International 1573 1
Credit Suisse 99 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 938 8
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 294 4
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 2
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 282 2
Президент США 131 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 237 2
Пентагон - Министерство обороны США 744 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 451 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 240 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 329 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1105 2
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 2
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2571 1
Президент США - The White House - Белый дом 80 1
МКС - Международная космическая станция 394 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 448 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 66 1
Президент Российской Федерации 1590 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2048 4
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 82 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 211 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9154 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3655 4
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных 10 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9197 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 180 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 459 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 38 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 261 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 653 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1145 1
e-Commerce - Электронная коммерция 351 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
3G - Стандарт мобильной связи 4742 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 397 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 271 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 375 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 845 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2839 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1
ARM64 - Архитектура процессора 1137 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1351 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 711 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 438 1
Google YouTube - Видеохостинг 2057 15
Apple iTunes Store 937 9
Myspace - социальная сеть 599 7
Hulu - Онлайн-кинотеатр 89 6
Apple iPod 1197 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 532 4
Apple iPad 3266 3
Google Android 10796 3
Apple iOS 5780 3
Microsoft Windows 10 9507 3
Apple - App Store 2218 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 35 1
Microsoft Xbox Live 273 1
Microsoft Andromeda OS 16 1
Apple macOS X 1275 1
Adobe Flash 404 1
Microsoft Windows 10 Mobile 79 1
Pinterest 45 1
Informix СУБД 57 1
Opera Mini 203 1
Google Video - видеосервис 58 1
Google AdSense 104 1
Apple Maps 28 1
Microsoft Windows Embedded 88 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 111 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 919 1
Apple Siri - Голосовой помощник 303 1
Google Chrome - браузер 1123 1
Apple AirPlay 80 1
Google Play - Google Store - Android Market 2521 1
Apple macOS 1114 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2261 1
Microsoft Windows 1277 1
Java - Язык программирования 2107 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Microsoft Edge - браузер 1680 1
Microsoft Word 517 1
Apple iCloud 201 1
Steve Jobs - Стив Джобс 929 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 342 3
Касперский Евгений 279 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 66 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Беляев Алексей 21 1
Ульянов Владимир 153 1
Патрушев Николай 18 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Callow Brett - Кэллоу Бретт 2 1
Ковалев Александр 156 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 1
Watts Clint - Уоттс Клинт 1 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Морозов Сергей 48 1
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 35 1
Кирюхин Дмитрий 74 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 268 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 728 1
Свердлов Денис 167 1
Путин Владимир 2147 1
Biden Joe - Байден Джо 34 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 36 1
Лавров Сергей 14 1
Фролов Павел 39 1
Песков Дмитрий 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26549 41
Россия - Российская федерация - РФ 75359 15
США - Нью-Йорк 2140 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24684 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9978 5
Германия - Федеративная Республика 6390 4
Япония 6253 4
Европа 6227 4
Северная Америка 2233 3
США - Джорджия - Атланта 134 3
Ирак - Республика 347 3
США - Калифорния 2133 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9013 3
США - Флорида 394 2
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 48 2
Иран - Исламская Республика Иран 566 2
США - Невада 122 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 305 2
США - Пенсильвания 168 2
Колумбия - Республика 284 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 645 2
Малайзия 612 2
США - Мичиган 115 2
Великобритания - Лондон 1534 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7632 2
Азия - Азиатский регион 2702 2
США - Техас 529 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 172 1
США - Вашингтон - Сиэтл 324 1
Южная Корея - Сеул 257 1
Ливан - Ливанская Республика 101 1
США - Лос-Анджелес 526 1
Индия - Республика 3310 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 260 1
Бельгия - Брюссель 151 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 316 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 335 1
США - Коннектикут 100 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1291 1
Италия - Милан 83 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2120 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3424 2
Русский язык 1369 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4747 2
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 364 1
The Pirate Bay 89 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 92 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1334 1
Thomson Reuters - Рейтер 5103 17
23ABC News 110 16
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 431 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1200 11
News Corp 175 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7758 9
Mashable 320 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 147 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 6
Viacom - Video & Audio Communications 104 5
NYT - The New York Times 829 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 133 5
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 328 5
The Wall Street Journal 970 3
CNET - Издание 1031 3
ABC News 37 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 3
The Washington Post 241 3
Comedy Central - телеканал 21 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 870 2
Bloomberg 863 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 444 2
Wikipedia - Википедия 358 2
MacWorld 101 1
Silicon 195 1
AppleInsider 376 1
InformationWeek 173 1
GigaOM 62 1
Pocket-Lint 69 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 249 1
InterNetNews - InternetNews.com 112 1
Washington Profile 106 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 687 1
ThreatPost 9 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 38 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 109 1
Fortune 141 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 1
CrunchBase 62 1
Wired - Издание 151 1
Gartner 2908 3
Forrester Research 706 2
Piper Jaffray 84 2
Internet Stock Report 862 2
Fortune Global 500 256 1
Nielsen Holdings 221 1
Pew Research Center 18 1
Recorded Future 8 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 100 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 179 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 178 1
FPRI - Foreign Policy Research Institute - Исследовательского института внешней политики США 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 388 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 156 2
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
Check Point CPX 360 2 1
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