ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США дом сотрудников американского представительства «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает издание NBC News. Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. Беседы происходили в жилых

Microsoft избавилась от своего сверхпопулярного портала Компании Microsoft и NBC объявили о прекращении своего партнерства в сфере интернет-проектов. Компания NBC Universal выкупила у софтверного гиганта Microsoft его долю в совместном портале MSNBC.com, который

NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing Компания NBC Universal заключила соглашение со стартапом EveryZing, согласно которому этот сервис поиска по видеофайлам представит свои технологии всем крупнейшим онлайн-проектам NBC, включая

Сериалы NBC вернутся на iTunes Компании Apple и NBC Universal объявили о том, что заключили новое соглашение, согласно условиям которого, сериалы NBC станут доступны для приобретения пользователям в онлайн-магазине iTunes Store. Об эт

Google и NBC Universal подписали рекламное соглашение Компании Google и NBC Universal вчера, 8 сентября, объявили о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Согласно условиям сделки, Google получит право продавать рекламу на некоторых кабельных каналах NBC

Одимпиада - NBC основательно приготовилась Как стало известно, производитель накопителей Seagate предоставил компании NBC полмиллиона Гбайт дискового пространства для хранения материалов по освещению Олимпиады, которая начинается уже 8 августа. Весь этот огромный массив создани при помощин дисков Barracuda ES.

NBC Sports купила World Championship Sports Network Компания NBC Sports инвестировала неизвестную сумму в World Championship Sports Network, владеющую небольшой телевизионной сетью и спортивным веб-сайтом. До этого World Championship Sports Network прина

MySpace и NBC News запустили политический сайт Социальная сеть MySpace совместно с порталами NBC News и msnbc.com запустила новый сайт, посвященный президентским выборам в США. Новый сай

NBC будет распространять сериалы через сервис Fanfare NBC Universal сегодня, 12 декабря, объявила о том, что будет распространять свои сериалы через веб-сервис Fanfare компании SanDisk. По словам представителей NBC, новые сериалы станут доступны для скачивания пользователям Fanfare в январе 2008 г. На сайте будут представлены такие сериалы, как The Office, Heroes и 30 Rock. Напомним, что ранее, в нача

NBC разрешила бесплатно скачивать свои сериалы Компания NBC объявила о запуске бета-версии сервиса под названием NBC Direct. С его помощью пользователи могут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC бесп

NBC покинет YouTube Компания NBC объявила о том, что закроет свой канал на популярном видеосервисе YouTube и удалит с него весь контент. По словам руководителей NBC, этот шаг связан с запуском нового видеосервиса Hu

NBC призывает к войне против пиратства Джеф Закер (Jeff Zucker), исполнительный директор NBC Universal, на саммите, посвященном борьбе с пиратством, который проходил в Вашингтоне (США), призвал общественность объединиться против этой проблемы. По его словам, руководители различных

NBC выложит свои сериалы в Сеть Компания NBC вчера, 19 сентября, анонсировала новый сервис под названием NBC Direct. С его помощью пользователи смогут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC<

NBC будет продвигать контент через YouTube Телесеть NBC заключила договор с онлайновым сообществом обмена видео YouTube.com о продвижении своего контента. YouTube позволяет пользователям выкладывать в своих хранилищах видео для общего доступа. <

NBC Universal покупает интернет-компанию iVillage Американская медиакомпания NBC Universal достигла соглашения о покупке 100% акций владельца нескольких интернет-ресурсов iVillage. Сумма сделки составит $600 млн, сообщает РБК. Согласно достигнутым договоренностям, акцио

NBC предложит ТВ-шоу для пользователей iPod Во вторник компания NBC Universal стала второй по величине крупной вещательной компанией, согласившейся продавать шоу пользователям iPod-видео от Apple. В октябре компания АВС приобщилась к тенденции повторного по

NBC приобретёт Telemundo Communications за $2,7 млрд. NBC, американская медийная корпорация, заплатит за Telemundo Communications, принадлежащую Sony Pictures Entertainment и Liberty Media, $2,7 млрд. Сама компания оценивается в $1,98 млрд., но NBC примет на себя и её долговые обязательства на сумму $700 млн. Посредством данной сделки NBC становится единственной крупной вещательной сетью США, ориентированной на испаноязычную ау

NBC Internet сократит 30% персонала Компания NBC Internet объявила о том, что в скором времени будет сокращено 30% ее персонала, сообщает Yahoo! Actualites. В абсолютном выражении это будет означать увольнение 150 человек. Данное решение

General Motors, NBC и Verizon подали в суд на хакерский сайт и убрать гиперссылку, поместив, впрочем, вместо нее на сайте сообщение, что "данный код легко может быть найден через любой поисковый движок". Теперь на 2600.com подали в суд компании General Motors, NBC и Verizon. Причиной этого стал тот факт, что владельцы 2600.com зарегистрировали несколько доменных имен, содержащих различные ругательства в адрес этих компаний, например, verizonreallysuc

Для сокращения издержек и достижения прибыльности NBC Internet уволила 20% персонала Компания NBC Internet Inc. объявила 8 августа о том, что увольняет 170 своих сотрудников, что составляет 20% штата компании, с целью сократить издержки и ускорить достижение прибыльности. По заявлению р

NBC и Tribune Co. предоставят свой контент для онлайновой новостной службы - The FeedRoom Медиа гиганты NBC и Tribune Co. заключили договоры на предоставление своего информационного контента для онлайновой новостной службы The FeedRoom. Трансляция новостей и видео репортажей будет вестись по широ

NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре

NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре

Компании NBC Internet, GE, NBC, ValueVision инвестируют средства в компанию Telocity NBC Internet Inc., General Electric Co. и её сеть телевещания NBC, а так же ValueVision International Inc. инвестируют $70.5 млн. в дружескую компанию Telocity для стимулирования использования высокоскоростного доступа к Интернет. Telocity предлагает скор

Time Warner отрицает существование предложения General Electric о покупке телесети NBC Rupert Murdoch, глава информационного гиганта News Corp. заявил в интервью, что GE предложила Time Warner приобрести телесеть NBC за $25 млрд. И Time Warner, и GE отрицают такие намерения. О последствиях заявления о якобы сделке пока не сообщается, но, судя по всему, никаких действий оговоренные компании не предпримут

Раскрыты условия инвестиций в Paxson компанией NBC Подразделение General Electric NBC согласилась проинвестировать $415 млн. в крупного владельца более 70 телевизионных компаний компанию Paxson Communications. Согласно договору, подписанному сегодня NBC покупает на су

Paxson собирается купить 32% акций NBC Paxson Communications, оператор PAX-TV, одной из крупных компаний кабельного телевидения с США, ведет переговоры о покупке 32% акций компаний NBC. NBC является частью концерна General Electric. Сделка оценена в $ 400 млн. Компании Paxson уже принадлежит 72 телевизионные станции в США.

NBC намерена инвестировать более $25 млн в Xoom.com NBC объявила о намерении инвестировать более $25 млн в Xoom.com. Это уже не первая инвестиция подобного рода. NBC объединилась в прошлом месяце с компаниями Xoom.com и Snap.com для организации совместного предприятия NBC Internet или NBCi. Доля собственности NBC в NBCi составила 49%. Новы

NBC и GE Capital выкупили 9,9% акций Telescan Компании NBC и GE Capital провели совместные инвестиции в компанию Telescan, выкупив 1,22 млн ее акций, что составляет 9,9% от их общего числа. Telescan занимается созданием и управлением крупных сетей