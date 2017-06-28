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NBC News

СОБЫТИЯ


28.06.2017 ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США

дом сотрудников американского представительства «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает издание NBC News. Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. Беседы происходили в жилых
16.07.2012 Microsoft избавилась от своего сверхпопулярного портала

Компании Microsoft и NBC объявили о прекращении своего партнерства в сфере интернет-проектов. Компания NBC Universal выкупила у софтверного гиганта Microsoft его долю в совместном портале MSNBC.com, который

14.05.2009 NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing

Компания NBC Universal заключила соглашение со стартапом EveryZing, согласно которому этот сервис поиска по видеофайлам представит свои технологии всем крупнейшим онлайн-проектам NBC, включая

10.09.2008 Сериалы NBC вернутся на iTunes

Компании Apple и NBC Universal объявили о том, что заключили новое соглашение, согласно условиям которого, сериалы NBC станут доступны для приобретения пользователям в онлайн-магазине iTunes Store. Об эт
09.09.2008 Google и NBC Universal подписали рекламное соглашение

Компании Google и NBC Universal вчера, 8 сентября, объявили о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Согласно условиям сделки, Google получит право продавать рекламу на некоторых кабельных каналах NBC
24.07.2008 Одимпиада - NBC основательно приготовилась

Как стало известно, производитель накопителей Seagate предоставил компании NBC полмиллиона Гбайт дискового пространства для хранения материалов по освещению Олимпиады, которая начинается уже 8 августа. Весь этот огромный массив создани при помощин дисков Barracuda ES.
17.06.2008 NBC Sports купила World Championship Sports Network

Компания NBC Sports инвестировала неизвестную сумму в World Championship Sports Network, владеющую небольшой телевизионной сетью и спортивным веб-сайтом. До этого World Championship Sports Network прина
23.04.2008 MySpace и NBC News запустили политический сайт

Социальная сеть MySpace совместно с порталами NBC News и msnbc.com запустила новый сайт, посвященный президентским выборам в США. Новый сай
12.12.2007 NBC будет распространять сериалы через сервис Fanfare

NBC Universal сегодня, 12 декабря, объявила о том, что будет распространять свои сериалы через веб-сервис Fanfare компании SanDisk. По словам представителей NBC, новые сериалы станут доступны для скачивания пользователям Fanfare в январе 2008 г. На сайте будут представлены такие сериалы, как The Office, Heroes и 30 Rock. Напомним, что ранее, в нача
13.11.2007 NBC разрешила бесплатно скачивать свои сериалы

Компания NBC объявила о запуске бета-версии сервиса под названием NBC Direct. С его помощью пользователи могут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC бесп
26.10.2007 NBC покинет YouTube

Компания NBC объявила о том, что закроет свой канал на популярном видеосервисе YouTube и удалит с него весь контент. По словам руководителей NBC, этот шаг связан с запуском нового видеосервиса Hu
04.10.2007 NBC призывает к войне против пиратства

Джеф Закер (Jeff Zucker), исполнительный директор NBC Universal, на саммите, посвященном борьбе с пиратством, который проходил в Вашингтоне (США), призвал общественность объединиться против этой проблемы. По его словам, руководители различных

20.09.2007 NBC выложит свои сериалы в Сеть

Компания NBC вчера, 19 сентября, анонсировала новый сервис под названием NBC Direct. С его помощью пользователи смогут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC<
30.06.2006 NBC будет продвигать контент через YouTube

Телесеть NBC заключила договор с онлайновым сообществом обмена видео YouTube.com о продвижении своего контента. YouTube позволяет пользователям выкладывать в своих хранилищах видео для общего доступа. <
06.03.2006 NBC Universal покупает интернет-компанию iVillage

Американская медиакомпания NBC Universal достигла соглашения о покупке 100% акций владельца нескольких интернет-ресурсов iVillage. Сумма сделки составит $600 млн, сообщает РБК. Согласно достигнутым договоренностям, акцио
07.12.2005 NBC предложит ТВ-шоу для пользователей iPod

Во вторник компания NBC Universal стала второй по величине крупной вещательной компанией, согласившейся продавать шоу пользователям iPod-видео от Apple. В октябре компания АВС приобщилась к тенденции повторного по
16.10.2001 NBC приобретёт Telemundo Communications за $2,7 млрд.

NBC, американская медийная корпорация, заплатит за Telemundo Communications, принадлежащую Sony Pictures Entertainment и Liberty Media, $2,7 млрд. Сама компания оценивается в $1,98 млрд., но NBC примет на себя и её долговые обязательства на сумму $700 млн. Посредством данной сделки NBC становится единственной крупной вещательной сетью США, ориентированной на испаноязычную ау
19.01.2001 NBC Internet сократит 30% персонала

Компания NBC Internet объявила о том, что в скором времени будет сокращено 30% ее персонала, сообщает Yahoo! Actualites. В абсолютном выражении это будет означать увольнение 150 человек. Данное решение

23.10.2000 General Motors, NBC и Verizon подали в суд на хакерский сайт

и убрать гиперссылку, поместив, впрочем, вместо нее на сайте сообщение, что "данный код легко может быть найден через любой поисковый движок". Теперь на 2600.com подали в суд компании General Motors, NBC и Verizon. Причиной этого стал тот факт, что владельцы 2600.com зарегистрировали несколько доменных имен, содержащих различные ругательства в адрес этих компаний, например, verizonreallysuc
09.08.2000 Для сокращения издержек и достижения прибыльности NBC Internet уволила 20% персонала

Компания NBC Internet Inc. объявила 8 августа о том, что увольняет 170 своих сотрудников, что составляет 20% штата компании, с целью сократить издержки и ускорить достижение прибыльности. По заявлению р
02.08.2000 NBC и Tribune Co. предоставят свой контент для онлайновой новостной службы - The FeedRoom

Медиа гиганты NBC и Tribune Co. заключили договоры на предоставление своего информационного контента для онлайновой новостной службы The FeedRoom. Трансляция новостей и видео репортажей будет вестись по широ
27.07.2000 NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner

Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре
27.07.2000 NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner

Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре
21.12.1999 Компании NBC Internet, GE, NBC, ValueVision инвестируют средства в компанию Telocity

NBC Internet Inc., General Electric Co. и её сеть телевещания NBC, а так же ValueVision International Inc. инвестируют $70.5 млн. в дружескую компанию Telocity для стимулирования использования высокоскоростного доступа к Интернет. Telocity предлагает скор
24.11.1999 Time Warner отрицает существование предложения General Electric о покупке телесети NBC

Rupert Murdoch, глава информационного гиганта News Corp. заявил в интервью, что GE предложила Time Warner приобрести телесеть NBC за $25 млрд. И Time Warner, и GE отрицают такие намерения. О последствиях заявления о якобы сделке пока не сообщается, но, судя по всему, никаких действий оговоренные компании не предпримут
17.09.1999 Раскрыты условия инвестиций в Paxson компанией NBC

Подразделение General Electric NBC согласилась проинвестировать $415 млн. в крупного владельца более 70 телевизионных компаний компанию Paxson Communications. Согласно договору, подписанному сегодня NBC покупает на су
15.09.1999 Paxson собирается купить 32% акций NBC

Paxson Communications, оператор PAX-TV, одной из крупных компаний кабельного телевидения с США, ведет переговоры о покупке 32% акций компаний NBC. NBC является частью концерна General Electric. Сделка оценена в $ 400 млн. Компании Paxson уже принадлежит 72 телевизионные станции в США.
16.06.1999 NBC намерена инвестировать более $25 млн в Xoom.com

NBC объявила о намерении инвестировать более $25 млн в Xoom.com. Это уже не первая инвестиция подобного рода. NBC объединилась в прошлом месяце с компаниями Xoom.com и Snap.com для организации совместного предприятия NBC Internet или NBCi. Доля собственности NBC в NBCi составила 49%. Новы
19.01.1999 NBC и GE Capital выкупили 9,9% акций Telescan

Компании NBC и GE Capital провели совместные инвестиции в компанию Telescan, выкупив 1,22 млн ее акций, что составляет 9,9% от их общего числа. Telescan занимается созданием и управлением крупных сетей

01.12.1998 Компания NBC будет финансировать iVillage

iVillage, Cеть для женщин, заявила, что получит инвестиции и телевизионную рекламу от компании NBC, подразделения General Electric Co. Данное соглашение было заключено спустя две недели после того, как iVillage анонсировала свое партнерство с корпорацией AT&T. По соглашению с NBC,

Публикаций - 188, упоминаний - 191

NBC News и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 23
AOL Inc - America Online 1883 19
Yahoo! 3726 17
Apple Inc 13154 12
Google LLC 12688 12
Intel Corporation 12811 9
Sony 6739 8
Comcast 231 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Cisco Systems 5372 6
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
X Corp - Twitter 2938 4
Snap Inc 110 4
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Oracle Corporation 7074 3
Xerox - The Haloid Company 1168 3
Lenovo Motorola 3566 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
eMusic 44 2
RealNetworks Products and Services 355 2
Applied Materials 305 2
Oracle - BEA Systems 162 2
Steel Connect - CMGI 142 2
Lam Research - Novellus Systems 113 2
KLA Corporation 77 2
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 2
OpenText - Vignette 61 2
Broadcom - Brocade - Foundry Networks 23 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
TraceSecurity 2 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Walt Disney Company 647 11
Warner 540 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 8
eBay Inc 1640 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
American Express - Amex 338 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Visa International 1993 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Providence Equity Partners 20 1
Tiger Global Management 44 1
General Catalyst 23 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Accel Partners 49 1
Colonial Pipeline 34 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Sony BMG 187 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Neopets 5 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
Iconiq Capital 5 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Sony Pictures Television 19 1
First Horizon Bank - First Tennessee Bank 3 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
МОК - Олимпийский и паралимпийский комитет США - United States Olympic & Paralympic Committee 2 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 60
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 4
Астрономия - Космос - Многоразовый космический корабль - космический челнок - космоплан, космолёт, шаттл 56 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 17
Apple iPhone 6 4861 11
Myspace - социальная сеть 640 10
Apple iTunes Store 1118 9
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Apple iPod 1553 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Apple iPad 4011 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
OpenAI - ChatGPT 719 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
Adconion Media Group - Joost 26 2
Apple - App Store 3109 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 2
Apple Maps 36 1
Ростелеком - Игровой Маркет 6 1
Xperi TiVo 84 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
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