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NBC News
СОБЫТИЯ
|28.06.2017
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ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США
дом сотрудников американского представительства «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает издание NBC News. Опрошено было как минимум 12 человек в различных местах. Беседы происходили в жилых
|16.07.2012
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Microsoft избавилась от своего сверхпопулярного портала
Компании Microsoft и NBC объявили о прекращении своего партнерства в сфере интернет-проектов. Компания NBC Universal выкупила у софтверного гиганта Microsoft его долю в совместном портале MSNBC.com, который
|14.05.2009
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NBC инвестирует в поисковый стартап EveryZing
Компания NBC Universal заключила соглашение со стартапом EveryZing, согласно которому этот сервис поиска по видеофайлам представит свои технологии всем крупнейшим онлайн-проектам NBC, включая
|10.09.2008
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Сериалы NBC вернутся на iTunes
Компании Apple и NBC Universal объявили о том, что заключили новое соглашение, согласно условиям которого, сериалы NBC станут доступны для приобретения пользователям в онлайн-магазине iTunes Store. Об эт
|09.09.2008
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Google и NBC Universal подписали рекламное соглашение
Компании Google и NBC Universal вчера, 8 сентября, объявили о подписании нового соглашения о сотрудничестве. Согласно условиям сделки, Google получит право продавать рекламу на некоторых кабельных каналах NBC
|24.07.2008
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Одимпиада - NBC основательно приготовилась
Как стало известно, производитель накопителей Seagate предоставил компании NBC полмиллиона Гбайт дискового пространства для хранения материалов по освещению Олимпиады, которая начинается уже 8 августа. Весь этот огромный массив создани при помощин дисков Barracuda ES.
|17.06.2008
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NBC Sports купила World Championship Sports Network
Компания NBC Sports инвестировала неизвестную сумму в World Championship Sports Network, владеющую небольшой телевизионной сетью и спортивным веб-сайтом. До этого World Championship Sports Network прина
|23.04.2008
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MySpace и NBC News запустили политический сайт
Социальная сеть MySpace совместно с порталами NBC News и msnbc.com запустила новый сайт, посвященный президентским выборам в США. Новый сай
|12.12.2007
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NBC будет распространять сериалы через сервис Fanfare
NBC Universal сегодня, 12 декабря, объявила о том, что будет распространять свои сериалы через веб-сервис Fanfare компании SanDisk. По словам представителей NBC, новые сериалы станут доступны для скачивания пользователям Fanfare в январе 2008 г. На сайте будут представлены такие сериалы, как The Office, Heroes и 30 Rock. Напомним, что ранее, в нача
|13.11.2007
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NBC разрешила бесплатно скачивать свои сериалы
Компания NBC объявила о запуске бета-версии сервиса под названием NBC Direct. С его помощью пользователи могут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC бесп
|26.10.2007
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NBC покинет YouTube
Компания NBC объявила о том, что закроет свой канал на популярном видеосервисе YouTube и удалит с него весь контент. По словам руководителей NBC, этот шаг связан с запуском нового видеосервиса Hu
|04.10.2007
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NBC призывает к войне против пиратства
Джеф Закер (Jeff Zucker), исполнительный директор NBC Universal, на саммите, посвященном борьбе с пиратством, который проходил в Вашингтоне (США), призвал общественность объединиться против этой проблемы. По его словам, руководители различных
|20.09.2007
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NBC выложит свои сериалы в Сеть
Компания NBC вчера, 19 сентября, анонсировала новый сервис под названием NBC Direct. С его помощью пользователи смогут скачивать и смотреть эпизоды большого количества популярных сериалов NBC<
|30.06.2006
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NBC будет продвигать контент через YouTube
Телесеть NBC заключила договор с онлайновым сообществом обмена видео YouTube.com о продвижении своего контента. YouTube позволяет пользователям выкладывать в своих хранилищах видео для общего доступа. <
|06.03.2006
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NBC Universal покупает интернет-компанию iVillage
Американская медиакомпания NBC Universal достигла соглашения о покупке 100% акций владельца нескольких интернет-ресурсов iVillage. Сумма сделки составит $600 млн, сообщает РБК. Согласно достигнутым договоренностям, акцио
|07.12.2005
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NBC предложит ТВ-шоу для пользователей iPod
Во вторник компания NBC Universal стала второй по величине крупной вещательной компанией, согласившейся продавать шоу пользователям iPod-видео от Apple. В октябре компания АВС приобщилась к тенденции повторного по
|16.10.2001
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NBC приобретёт Telemundo Communications за $2,7 млрд.
NBC, американская медийная корпорация, заплатит за Telemundo Communications, принадлежащую Sony Pictures Entertainment и Liberty Media, $2,7 млрд. Сама компания оценивается в $1,98 млрд., но NBC примет на себя и её долговые обязательства на сумму $700 млн. Посредством данной сделки NBC становится единственной крупной вещательной сетью США, ориентированной на испаноязычную ау
|19.01.2001
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NBC Internet сократит 30% персонала
Компания NBC Internet объявила о том, что в скором времени будет сокращено 30% ее персонала, сообщает Yahoo! Actualites. В абсолютном выражении это будет означать увольнение 150 человек. Данное решение
|23.10.2000
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General Motors, NBC и Verizon подали в суд на хакерский сайт
и убрать гиперссылку, поместив, впрочем, вместо нее на сайте сообщение, что "данный код легко может быть найден через любой поисковый движок". Теперь на 2600.com подали в суд компании General Motors, NBC и Verizon. Причиной этого стал тот факт, что владельцы 2600.com зарегистрировали несколько доменных имен, содержащих различные ругательства в адрес этих компаний, например, verizonreallysuc
|09.08.2000
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Для сокращения издержек и достижения прибыльности NBC Internet уволила 20% персонала
Компания NBC Internet Inc. объявила 8 августа о том, что увольняет 170 своих сотрудников, что составляет 20% штата компании, с целью сократить издержки и ускорить достижение прибыльности. По заявлению р
|02.08.2000
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NBC и Tribune Co. предоставят свой контент для онлайновой новостной службы - The FeedRoom
Медиа гиганты NBC и Tribune Co. заключили договоры на предоставление своего информационного контента для онлайновой новостной службы The FeedRoom. Трансляция новостей и видео репортажей будет вестись по широ
|27.07.2000
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NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner
Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре
|27.07.2000
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NBC присоединилась к Disney в борьбе против слияния AOL и Time Warner
Компания NBC, принадлежащая General Electric, встала на сторону Disney в борьбе против слияния America Online и Time Warner. NBC подала заявление в Федеральную Комиссию Связи (FCC), в котором тре
|21.12.1999
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Компании NBC Internet, GE, NBC, ValueVision инвестируют средства в компанию Telocity
NBC Internet Inc., General Electric Co. и её сеть телевещания NBC, а так же ValueVision International Inc. инвестируют $70.5 млн. в дружескую компанию Telocity для стимулирования использования высокоскоростного доступа к Интернет. Telocity предлагает скор
|24.11.1999
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Time Warner отрицает существование предложения General Electric о покупке телесети NBC
Rupert Murdoch, глава информационного гиганта News Corp. заявил в интервью, что GE предложила Time Warner приобрести телесеть NBC за $25 млрд. И Time Warner, и GE отрицают такие намерения. О последствиях заявления о якобы сделке пока не сообщается, но, судя по всему, никаких действий оговоренные компании не предпримут
|17.09.1999
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Раскрыты условия инвестиций в Paxson компанией NBC
Подразделение General Electric NBC согласилась проинвестировать $415 млн. в крупного владельца более 70 телевизионных компаний компанию Paxson Communications. Согласно договору, подписанному сегодня NBC покупает на су
|15.09.1999
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Paxson собирается купить 32% акций NBC
Paxson Communications, оператор PAX-TV, одной из крупных компаний кабельного телевидения с США, ведет переговоры о покупке 32% акций компаний NBC. NBC является частью концерна General Electric. Сделка оценена в $ 400 млн. Компании Paxson уже принадлежит 72 телевизионные станции в США.
|16.06.1999
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NBC намерена инвестировать более $25 млн в Xoom.com
NBC объявила о намерении инвестировать более $25 млн в Xoom.com. Это уже не первая инвестиция подобного рода. NBC объединилась в прошлом месяце с компаниями Xoom.com и Snap.com для организации совместного предприятия NBC Internet или NBCi. Доля собственности NBC в NBCi составила 49%. Новы
|19.01.1999
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NBC и GE Capital выкупили 9,9% акций Telescan
Компании NBC и GE Capital провели совместные инвестиции в компанию Telescan, выкупив 1,22 млн ее акций, что составляет 9,9% от их общего числа. Telescan занимается созданием и управлением крупных сетей
|01.12.1998
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Компания NBC будет финансировать iVillage
iVillage, Cеть для женщин, заявила, что получит инвестиции и телевизионную рекламу от компании NBC, подразделения General Electric Co. Данное соглашение было заключено спустя две недели после того, как iVillage анонсировала свое партнерство с корпорацией AT&T. По соглашению с NBC,
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