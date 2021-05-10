Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NBC News
Публикаций - 117, упоминаний - 174
NBC News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 18960 19
|Apple Inc - Эппл Рус 9348 12
|General Electric - Дженерал электрик 318 12
|Yahoo! 3035 9
|AOL Inc 1153 8
|Google LLC 8937 8
|Comcast 190 5
|Sony 4838 5
|Intel Corporation 9215 5
|Twitter 2208 4
|Samsung Electronics 8247 4
|Oracle Corporation 5286 3
|Lenovo Motorola 2879 3
|AMD - Advanced Micro Devices 3120 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7544 3
|Oracle Sun Microsystems 1715 3
|Cisco Systems 3968 3
|Meta - Facebook 3968 3
|Sprint Corporation 437 2
|Oracle - BEA Systems 147 2
|Cypress Semiconductor 45 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3616 2
|TI - Texas Instruments Incorporated 660 2
|eMusic 15 2
|Amazon Inc - Amazon.com 2172 2
|RealNetworks 223 2
|IBM 7390 2
|Applied Materials 227 2
|Dell Technologies - Dell Computer 569 2
|Accenture - Аксенчер 747 2
|LG Electronics 2844 2
|Infosys 73 1
|Automattic 19 1
|SEC Consult Services 1202 1
|Perimetrix 272 1
|НТВ-Плюс 246 1
|Wipro Limited 66 1
|NXP Freescale Semiconductor 134 1
|Fiserv 10 1
|Орбита 33 1
|Gartner 2908 3
|Forrester Research 706 2
|Piper Jaffray 84 2
|Internet Stock Report 862 2
|Fortune Global 500 256 1
|Nielsen Holdings 221 1
|Pew Research Center 18 1
|Recorded Future 8 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1053364, в очереди разбора - 954746.
Создано именных указателей - 47780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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