Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP

|02.11.2006
Интернетом в США пользуется больше республиканцев, чем демократов
Среди пользователей интернета из США по политическим взглядам больше всего республиканцев — 36,6%. Демократы стоят на втором месте с 30,8%, а независимыми считают
|29.09.2000
Среди американских пользователей интернета больше республиканцев, чем демократов
убликанцы более всего интересуются финансами, а демократы - окружающей средой. Так, у пользователей-республиканцев среди десяти самых популярных сайтов -финансовые: TheStreet.com, Bigcharts.com
|25.08.2000
Сайты американских республиканцев популярнее, чем сайты демократов
По данным исследовательской компании Media Metrix Inc., сайты республиканцев пользовались большей популярностью, чем сайты демократов, во время проведения предвыборных съездов этих партий. Компания подсчитывала количество уникальных посетителей в течение
|14.06.2000
Лидеры республиканской партии США пообещали быстрое прохождение через Конгресс законопроекта об электронной подписи
Сенатор Конрад Бернс в еженедельном радиообращении республиканской партии к избирателям пообещал, что законопроект об электронной подписи скоро
|09.06.2000
Демократическая и Республиканская партии США одновременно открыли свои веб-сайты
к на ресурсы демократов в Сети, в т.ч. на сайт кандидата в президенты Алберта Гора. Конгрессмены от Республиканской партии открыли свой веб-сайт www.gop.gov с целью предоставления гражданам нем
