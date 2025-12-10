Разделы

КПК Коммунистическая политическая партия Китая Чжунго гунчаньдан

КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан

"Следуйте за Коммунистической партией и возродите Китай" - китайский агитационный плакат, выпущенный Народным издательским домом Цзянсу. "Следуйте за Коммунистической партией и возродите Китай" - китайский агитационный плакат, выпущенный Народным издательским домом Цзянсу.
"Следуйте за Коммунистической партией и возродите Китай" - китайский агитационный плакат, выпущенный Народным издательским домом Цзянсу.

 

 

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» 1
10.10.2025 В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность 1
17.06.2025 Торговая война США и Китая: TP-Link уволила большинство разработчиков микросхем 1
19.05.2025 США собрались запретить распространение по миру китайского «убийцы» Android 1
16.05.2025 США хотят запретить китайские роутеры TP-Link: Слишком дешево продаются 1
27.03.2023 Из-за технологической войны между Китаем и США из тюрьмы выпустили главного инвестора в китайское производство чипов 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 2
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 2
25.02.2021 Байден пошел по стопам Трампа. Ему нужна полная независимость от китайской электроники 1
06.10.2020 Microsoft снова купит Nokia 1
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
02.07.2020 Западным компаниям в Китае вместе с налоговым ПО устанавливают троян 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 2
22.11.2017 Skype исчез из всех магазинов приложений Китая, включая App Store 1
28.02.2017 Смартфоны с мужским характером. Выбор ZOOM 1
23.11.2016 Разработчики уволились из Facebook, чтобы не писать ПО для цензуры 1
23.01.2015 Власти Китая начали блокировать VPN 1
19.01.2015 Китай атаковал Microsoft Outlook 1
17.08.2011 Cisco судят за цензуру интернета 1
22.07.2011 Топ-менеджер крупнейшего в мире сотового оператора приговорен к расстрелу за взятки 1
11.01.2011 Китай планирует в 2011 г. объединить все свое телерадиовещание для заграницы в одну организацию 2
21.12.2010 Китайская компартия запустила свой поисковик 1
20.12.2010 Блог Сергея Меднова. Интернет: свобода кончилась? 1
13.08.2010 Китай создает государственный поисковик 1
25.09.2008 МЧС Китая получило собственные спутники для экологического мониторинга 1
29.05.2007 В Китае казнят главного медчиновника 1
24.04.2007 Китай очистит интернет 1
25.01.2007 Ху Дзиньтао призвал лучше регулировать Сеть 1
09.11.2005 Китай ужесточил требования к веб-сайтам 1
17.10.2002 Десятилетие китайских реформ привело к стремительному развитию индустрии информации и телекоммуникаций 1
13.09.2002 Google вновь доступен из Китая 1
19.06.2001 Китайского кибердиссидента посадили в тюрьму 1
13.03.2001 За баннеры в Китае можно сесть на 2 года 1
15.10.1999 Китай ослабит ограничения на отечественные инвестиции в компании, контролируемые государством 1

КПК и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 8
Huawei 4221 7
Apple Inc 12628 5
Samsung Electronics 10625 4
Meta Platforms - Facebook 4532 4
X Corp - Twitter 2907 3
Microsoft Corporation 25237 3
Intel Corporation 12541 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 3
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 2
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 48 2
Cisco Systems 5222 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Oracle Corporation 6867 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Nvidia Corp 3731 2
Yahoo! 3707 2
Alibaba Group 450 2
Tencent 171 2
Xiaomi 1971 2
China Mobile 420 2
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 2
TP-Link - ТП-Линк 218 2
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 1
ИИ-Технологии 224 1
China Netcom Group Corporation Limited 63 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 145 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 48 1
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 15 1
ZTE Corporation 772 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
Fujitsu 2066 1
HMD Global - Nokia 136 1
Lenovo Motorola 3530 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Telegram Group 2573 1
Резонанс НПП 389 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Visa International 1972 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Ford 423 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 43 1
Совкомбанк Совесть 277 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
BMW Group 464 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 3
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 279 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4892 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 26 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 12
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25546 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3288 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21821 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27187 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16696 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8176 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13003 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7411 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10323 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4777 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 614 2
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 4
Google Android 14680 4
Google Gmail 984 3
Microsoft Outlook 1421 2
Baidu 290 2
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 1
Aladdin JaCarta SecurLogon 11 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Vobis Highscreen 69 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
Pixabay 191 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 10 1
TP-Link SOHO 2 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 36 1
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 1
Microsoft Windows Smartcard Logon 1 1
ByteDance - TikTok 317 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Apple iPad 3936 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1212 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Apple - App Store 3008 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Apple iCloud 286 1
ExpressVPN 23 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 1
Linux OS 10897 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 97 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 7
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 4
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 3
Lutnick Howard - Лютник Говард 8 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
Юркова Ольга 17 1
Короб Анна 3 1
Sommerville Quentin - Соммервилл Квентин 1 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
Хачатуров Георгий 3 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Gengnian Wang - Гэннян Ван 1 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 1
Мельникова Анастасия 431 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 1
Груздев Сергей 46 1
Ускова Ольга 169 1
Меднов Сергей 124 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Макаров Валентин 241 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 67 1
Мишустин Михаил 734 1
Григоренко Дмитрий 181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 15
Россия - РФ - Российская федерация 156860 11
Китай - Пекин - Beijing 1051 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
США - Колумбия - Вашингтон 1449 3
Китай - Шанхай 807 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
США - Арканзас 61 2
Швеция - Королевство 3715 2
Канада 4985 2
Иран - Исламская Республика Иран 1115 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Европа 24635 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Китай - Тайвань 4136 2
Украина 7793 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Китай - Сычуань 96 1
Китай - Хунань 21 1
Китай - Маньянг 1 1
Китай - Ляонин 30 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 1
Китай - Чжэцзян 32 1
Китай - Юго-Западный Китай 31 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Китай - Северо-Восточный Китай 9 1
Китай - Шаньси 28 1
Восточно-Китайское море - Янцзы 22 1
Россия - Талицы 11 1
Япония 13547 1
Америка Южная 868 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 23
Цензура - Свобода слово 507 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 3
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 52 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5701 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Социализм 58 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2788 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 2
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 6 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 269 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 1
Частный сектор 149 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
"китайфон" 26 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 6
Times 648 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
South China Morning Post 75 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
NYT - The New York Times 1086 2
FT - Financial Times 1259 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Bloomberg 1417 2
SecurityAffairs.co 5 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Huawei Central 16 1
Caixin 5 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
WikiLeaks 120 1
Reddit 356 1
Global Times 16 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Wikipedia - Википедия 585 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Известия ИД 705 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
CCS Insight 22 1
Counterpoint Research 97 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
