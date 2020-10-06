Microsoft снова купит Nokia

Microsoft рассматривает покупку подразделения Nokia по разработке сетевого оборудования – Nokia Networks. Это уже второй раз, когда американский ИТ-гигант интересуется Nokia – в 2013 г. он купил ее мобильное подразделение, но в итоге так и не смог реализовать его потенциал и продал его HMD Global в 2016 г. Nokia Networks также может перейти в собственность Intel – сделка может состояться в 2021 г.



Nokia Networks пойдет по рукам

Компания Nokia в обозримом будущем перейдет в собственность корпорации Microsoft, и это случится во второй раз за последние 10 лет. Прогноз о грядущей сделке опубликовали специалисты исследовательской компании CCS Insight.

Впервые компания под названием Nokia перешла под крыло Microsoft в 2013 г., когда софтверная корпорация выкупила ее мобильное подразделение. В настоящее время оно принадлежит финской HMD Global, но Microsoft оно больше не интересует – ее внимание приковано к сетевому подразделению финского техногиганта, Nokia Networks.

По мнению CCS Insight, сделка между Nokia Networks и Microsoft состоится в 2021 г. Однако Microsoft придется побороться за Nokia Networks, поскольку претендентов на покупку будет несколько, и все они из США.

Кому еще понадобилась Nokia

Помимо Microsoft, интерес к Nokia Networks может проявить и компания Intel, испытывающая значительное давление AMD на рынке процессоров и в июле 2019 г. избавившаяся от своего бизнеса по производству модемов для сотовой связи. Как сообщал CNews, она продала его компании Apple.

Nokia снова попала во внимание американских ИТ-корпораций

Сетевое подразделение Nokia может заинтересовать именно американских ИТ-гигантов потому, что правительство США в общем и Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в частности запрещают операторам сотовой связи использовать телеком-оборудование от китайских поставщиков, таких как Huawei. Притом запрет распространяется не только на американских операторов, но и на компании из других стран.

Ни Intel, ни Microsoft, ни Nokia пока не подтверждают возможность заключения сделки, и ее сумма, даже предварительная, пока остается неизвестной.

Зачем Nokia нужна США

Не исключено, что покупка Nokia Networks будет выгодна США при продвижении на мировом телеком-рынке. Для примера, власти Великобритании стремятся как можно скорее избавиться от сетевого оборудования Huawei в своих сотовых сетях – они приказали британским телекоммуникационным компаниям полностью исключить его использование до 2027 г. В конце сентября 2020 г., как сообщал CNews, именно Nokia была выбрана основным поставщиком оборудования для крупнейшего поставщика телекоммуникационных услуг Великобритании – BT Group, также известного как British Telecom. В рамках этой сделки Nokia начнет поставки оборудования и услуг для беспроводных сетей доступа BT на всей территории Великобритании, чтобы модернизировать их до уровня 5G.

Сразу после решения Великобритании по отказу от «железа» Huawei в пользу других поставщиков власти США начали давить на другие государства, чтобы те последовали примеру Англии. По информации агентства Reuters, заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Кейт Крач (Keith Krach) предупредил Германию и Италию о том, что Huawei – это «рука Коммунистической партии Китая и инструмент нарушения прав человека».

Никаких доказательств своих слов Крач не предоставил – вместо этого он порекомендовал этим странам перейти к использованию оборудования шведской Ericsson, а в качестве альтернативы предложил продукцию финской Nokia.

Как Microsoft купила и потеряла Nokia

История Microsoft и мобильного подразделения Nokia началась в сентябре 2013 г. CNews писал тогда, что советы директоров обеих компаний договорились о приобретении Microsoft мобильного бизнеса Nokia за 5,44 млрд евро. Все условия сделки были выполнены в I квартале 2014 г., и Microsoft получила подразделение Nokia, производящее смартфоны, в том числе и устройства под брендом Lumia, работавшие под управлением платформы Windows Phone.

Microsoft продолжала выпускать смартфоны под финским брендом в течение нескольких месяцев после сделки, но в ноябре 2014 г. свет увидели первые мобильники без всем известной надписи Nokia на корпусе. Смартфоны начали продаваться под брендом Microsoft, и первыми такими аппаратами стали Lumia 535 и Lumia 535 Dual SIM.

Самые первые брендированные смартфоны Microsoft

В июле 2015 г. Microsoft проявила первые признаки разочарования от сделки по приобретению Nokia. Корпорация призналась, что была вынуждена списать активы, приобретенные у Nokia в 2014 г., на сумму $7,6 млрд. Представители Microsoft заявили, что у бизнеса по производству телефонов менее радужные перспективы, чем они рассчитывали изначально.

Ко II кварталу 2016 г. Microsoft окончательно разочаровалась в Nokia. В мае 2016 г., как сообщал CNews, она продала свой смартфонный бизнес компании HMD Global всего за $350 млн, хотя покупала его за 5,44 млрд евро. Первые смартфоны и телефоны под возрожденным брендом Nokia холдинг выпустил в начале 2017 г. В настоящее время HMD Global продолжает развивать линейку этих гаджетов.

США скупают всех

Американские корпорации заинтересованы в покупке множества иностранных ИТ-компаний, и Nokia – лишь одна из них. Та же Microsoft, как сообщал CNews, была готова приобрести китайский видеосервис TikTok, и за него она боролась с американскими же Oracle и Twitter. Китайская сторона в итоге отдала предпочтение Oracle.

Масштабный мировой резонанс получила и сделка по переходу британской компании ARM, разработчика популярной одноименной архитектуры процессоров, в список активов американской Nvidia. По мнению ряда специалистов, а также основателей ARM, она может привести к катастрофе на глобальном ИТ-рынке.