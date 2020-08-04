Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео

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У Nokia вышел новый смартфон C3, за который она просит ровно $100 при заказе из Китая. Смартфон относится к начальному сегменту и конкурирует с рядом моделей Xiaomi, включая Redmi 7 и Redmi 8A, работая при этом на чистом Android 10 без дополнительных оболочек и приложений.



Бюджетный смартфон Nokia

Холдинг HMD Global провел премьеру нового смартфона Nokia C3, относящегося к начальному ценовому сегменту. Это прямой конкурент бюджетных моделей смартфонов компаний Redmi (дочерний бренд Xiaomi) и Realme (Oppo).

К примеру, в России Redmi предлагает смартфон Redmi 7 со схожими с Nokia С3 аппаратными возможностями за 8 тыс. руб. Сам C3 будет доступен в КНР в единственной комплектации стоимостью $100 (7363 руб. по курсу ЦБ на 4 августа 2020 г.) и в двух цветах пластикового корпуса – синем (Nordic Blue) и песочном (Gold Sand).

HMD Global запланировал начало продаж Nokia C3 на 13 августа 2020 г., но пока только на китайском рынке. Современные смартфоны Nokia представлены и в России, однако дата появления C3 на российском рынке и его стоимость на момент публикации материала установлены не были.

Почему HMD Global назвал смартфон именно так, останется загадкой, ведь у Nokia есть два сотовых телефона с таким же наименованием. Это C3-00 с аппаратной QWERTY-клавиатурой прямо на лицевой панели и классический моноблок C3-01. Аппараты поступили в продажу в апреле и сентябре 2010 г. соответственно.

C3 стал одним из самых доступных смартфонов Nokia 2020 года

Добавим, что HMD Global владеет брендом Nokia с мая 2016 г. Он выкупил его у Microsoft, а первые смартфоны и телефоны выпустил под ним в начале 2017 г.

Единственная комплектация

Для Nokia C3 предусмотрена лишь одна модификация с 3 ГБ оперативной памяти. Емкость штатного накопителя смартфона (eMMC 5.1) составляет 32 ГБ – ее можно увеличить путем установки карты microSD.

Все спецификации Nokia C3

На невысокую стоимость смартфона указывает и количество интегрированных в него камер – их здесь всего две. Основной сенсор, вынесенный на заднюю панель корпуса, делает 8-мегапиксельные снимки, тогда как фронтальный основан на 5-мегапиксельной матрицы. Параметры оптики производитель не уточняет.

Рядом с базовой камерой Nokia C3 расположился традиционный сканер отпечатков пальцев, тогда как селфи-модуль размещен в широкой верхней рамке экрана, наряду с датчиками освещенности и приближения и разговорным динамиком.

Дисплей в С3 – это IPS-матрица с диагональю 5,99 дюйма и разрешением HD+ или 1480х720 точек. Формат экрана – 18:9, он имеет вытянутую форму, но занимает не всю лицевую панель, оставляя место для заметных рамок по всему периметру.

Без Qualcomm и MediaTek

При разработке своего нового смартфона HMD Global принял решение отказаться от использования процессора американской компании Qualcomm. В большинство бюджетных аппаратов устанавливаются чипы тайваньской MediaTek, но Nokia C3 это не коснулось.

Nokia C3 получил классический дизайн смартфонов, популярный в 2016 и 2017 годах

Новый C3 базируется на процессоре SC9863A производства китайской компании Unisoc. Она занимается разработкой микросхем с 2011 г., но до 2018 г. она носила название Spreadtrum. До переименования компания выпускала исключительно малопроизводительные процессоры для недорогих мобильных устройств.

Процессор SC9863A, впрочем, тоже нельзя назвать суперсовременным – он хоть и экипирован восемью ядрами ARM Cortex A55 на частоте до 1,6 ГГц, видеоядром IMG8322 и модемом LTE, но производится по нормам 28-нанометровой технологии. Этот же процессор, как сообщал CNews, используется в ряде доступных смартфонов российского бренда BQ, а в феврале 2020 г. интерес к нему проявила компания HTC, собрав на нем моноблок Wildfire R70.

Система питания и прошивка

Nokia C3 выделяется аккумулятором повышенной для устройства начального уровня емкости – 3040 мАч. Поддержка быстрой зарядки в данной модели не предусмотрена, в том числе и в виду отсутствия порта USB-C – вместо него используется microUSB 2.0.

Оригинальный Nokia C3 (C3-00) 2010 года выпуска

Смартфон укомплектован модулями беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4), FM-тюнером, входом под проводные наушники и ресиверами GPS и ГЛОНАСС. Вместе со всем этим оснащением, включающим два слота nanoSIM, он весит 185 граммов, а его габариты составляют 160х77х9 мм. Дополнительно смартфон оснащен кнопкой Xpress – она находится на боковом торце корпуса и позволяет запускать голосового помощника Google Assistant, с июля 2018 г. знающего русский язык, или любое другое приложение.

Nokia C3 работает под управлением вышедшей в августе 2019 г. полноценной ОС Android 10 – без дополнительных оболочек и предустановленных приложений, но и без приставки Go. Как известно, Android версии Go ориентирован на смартфоны самого базового уровня, к которому С3 за счет наличия 3 ГБ оперативной памяти не относится. CNews писал, что Go-прошивка с урезанными возможностями устанавливается только на гаджеты с 2 ГБ RAM и меньше.