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Tsinghua Holdings UNISOC SC серия чипсета

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Nokia возвращается в эпоху легендарной 3310. Выпущен телефон дешевле 4000 руб., который не ломается и почти не разряжается 1
24.10.2024 Новые детские планшеты Digma Kids A7 1
22.03.2023 Nokia выпустила сверхдешевый смартфон с большим съемным аккумулятором. Видео 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1
17.03.2022 Inoi обновил линейку смартфонов, увеличив их производительность на 35% 1
16.03.2022 Пока Xiaomi урезает поставки, Россию наводняют новые сверхдешевые китайские смартфоны 1
09.03.2022 Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти 1
27.10.2021 Samsung везет в Россию сверхдешевый смартфон Galaxy A03 2
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 2
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
15.09.2020 Nokia выпускает дешевый продвинутый смартфон для расправы над Xiaomi 1
04.08.2020 Nokia выпустила «убийцу» Xiaomi ровно за $100. Видео 1
14.04.2020 Lenovo готовит антикризисный смартфон со съемным аккумулятором, чтобы побороться с Xiaomi 1
28.02.2020 HTC выпустила сверхдешевый смартфон с гигантским аккумулятором. Видео 1
05.11.2019 Обзор смартфона Haier Infinity I6 1
03.09.2019 Начались продажи неприлично длинного и сверхдешевого смартфона Xiaomi 1
03.09.2019 Россияне выпустили дешевый смартфон с NFC 1
16.08.2019 Россияне выпустили дешевые смартфоны с внушительными аккумуляторами. Цена 1
19.07.2019 Xiaomi выпускает уникальный неприлично длинный смартфон. Цена 1
15.07.2019 HTC возродит линейку шедевральных смартфонов Wildfire 1
13.06.2019 Недорого и стильно 1
10.06.2019 ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее 1
10.06.2019 Обзор BQ-6040L Magic: смартфон с NFC за 7990 рублей 1
13.05.2019 Две новинки ZTE в бюджетном сегменте 3
24.04.2019 Магия цвета и мощи от BQ 1

Публикаций - 30, упоминаний - 34

Tsinghua Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 81 14
Xiaomi - Сяоми 2256 10
Google LLC 12739 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 6
ZTE Corporation 801 4
MediaTek - Ralink 599 4
HMD Global - Nokia 144 4
Qualcomm Technologies 1983 3
BBK OPPO Electronics 486 3
INOI - ИНОЙ 51 3
HTC Corporation 1512 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 801 3
BQ Mobile 7 2
Samsung Electronics 11097 2
X Corp - Twitter 2940 2
Microsoft Corporation 25816 2
Lenovo Group 2468 2
Apple Inc 13212 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 2
Haier Group 231 1
Transsion Holdings 69 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 1
Cyanogen Mod 54 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 942 1
BBK OnePlus 299 1
itel 34 1
Yandex - Яндекс 9289 1
Huawei 4689 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 1
Sony 6749 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 1
Digma 256 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 342 1
TÜV 77 1
RDC Group - Mobilidi 26 1
Jinga 27 1
Blackview 23 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Carl Zeiss AG 307 2
Геометрия НПО 166 1
Связной ГК 1401 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1340 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
Евросеть 1421 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1943 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 183 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10745 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6277 19
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3969 17
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3170 17
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2346 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 15
USB Type-C - USB-C - USB 3 2400 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8550 14
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2517 14
USB micro 974 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5410 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7962 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6485 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 9
Наушники - Headphones 4507 9
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1159 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6441 7
Моноблок - Monoblock PC 1145 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1228 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2779 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2514 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2319 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2495 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2550 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4903 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7919 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10628 5
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 801 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1223 14
Google Android 15301 12
Google Android 9 - Android Pie 218 12
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 221 6
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 576 6
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 228 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5260 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 185 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2980 5
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 435 5
BQ Strike - серия смартфонов 15 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2260 4
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 336 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 429 3
Nokia PureView - Смартфон 111 3
HTC Wildfire - серия смартфонов 62 3
Lenovo K - серия смартфонов 27 2
BQ Magic - серия смартфонов 4 2
Xiaomi Mi Пульт ДУ 5 2
Nokia Cseries 79 2
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 2
INOI A - серия смартфонов 2 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 311 2
Samsung Galaxy 1038 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 577 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 2
Google Android Go 50 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 2
Apple iPhone 11 290 2
Apple iPhone 12 243 2
Xiaomi Qin - Xiaomi Qin AI - Серия смартфонов 6 2
Nokia 6 - серия 35 2
Nokia 7 - серия 23 2
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 291 2
Nokia 2 - серия 14 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ding David - Динг Дэвид 3 1
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19239 8
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Солнце - звезда Солнечной системы 5502 2
Европа 24999 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 2
Испания - Королевство 3842 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Южная Корея - Республика 7072 1
Индия - Bharat 5887 1
Германия - Федеративная Республика 13253 1
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1827 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1943 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6212 6
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 2
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4048 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5536 1
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Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 93 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6572 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 964 1
GizmoChina 172 2
CNews - ZOOM.CNews 1867 2
GSM Arena 78 2
Mobiltelefon 9 1
SlashGear 134 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День молодёжи - 27 июня 1100 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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