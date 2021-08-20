В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео

Lenovo начала российские продажи смартфона К13 стоимостью в пределах 7800 рублей. За эти деньги в нем есть Android 10, большой аккумулятор на 5000 мАч и IPS-экран на 6,5 дюйма. В России он вышел в единственной комплектации с накопителем на 32 ГБ, оперативной памятью 2 ГБ и только в темно-синем цвете. Другие расцветки появятся позже.

Новый бюджетник Lenovo

Компания Lenovo сообщила CNews о запуске российских продаж бюджетного смартфона Lenovo K13. Это модель начального по современным меркам уровня, и в российской рознице она стоит менее 8000 руб.

Российские покупатели могут приобрести Lenovo K13 по цене около 7800 руб. ($105 по курсу ЦБ на 20 августа 2021 г.). Первое время смартфон будет продаваться только в онлайн-магазине Ozon, где до 23 августа 2021 г. он стоит приблизительно 6800 руб. В стоимость входит большой аккумулятор емкостью 5000 мАч.

В России Lenovo K13 доступен только в комплектации с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем 32 ГБ и исключительно в темно-синем цвете пластикового корпуса. На вопрос CNews, появятся ли на российском рынке другие модификации смартфона, представители Lenovo ответили отрицательно. С другой стороны, по их словам, вероятность выхода K13 в других оттенках корпуса пока еще сохраняется. В спецификациях смартфона указано два варианта окраски – синий и ярко-красный.

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Сроки появления смартфона в других сетях, помимо Ozon, они не назвали. По данным профильного портала 91Mobiles, глобальный анонс смартфона состоялся в феврале 2021 г.

Дисплей и аккумулятор

Экран Lenovo K13 и его аккумулятор – главное, что отличает данный смартфон от соперников выбранном ценовом сегменте. Батарея смартфона имеет емкость 5000 мАч, что больше, чем во многих современных флагманах, включая Samsung Galaxy S21 и S21+ (4000 мАч и 4800 мАч соответственно). Только в самом догом S21 Ultra, который на 20 августа 2021 г. в России стоил от 90 тыс. руб., тоже используется АКБ на 5000 мАч.

Возможности Lenovo К13

По заявлению производителя, батареи смартфону хватает на два дня автономной работы. Она заряжается по современному интерфейсу USB-C, но не поддерживает быструю зарядку – максимум 10 Вт, как и через обычный microUSB 2.0.

Экран Lenovo K13 базируется на матрице IPS и выдает разрешение 1600х720 точек (формат HD+) при большой диагонали 6,5 дюйма. Он занимает 82% площади лицевой панели за счет сравнительно широких рамок и имеет соотношение сторон 20:9.

В глобальной рознице у К13 два цвета - синий и красный

Плотность пикселей экрана составляет 269 ppi. Под фронтальную камеру в нем предусмотрен каплевидный вырез в верхней части.

Процессор и фотокамеры

Центральный процессор в Lenovo K13 – это разработка компании Unisoc, до 2018 г. известной как Spreadtrum. CPU получил индекс SC9863A и восемь ARM- ядер Cortex A55 – четыре с частотой до 1,6 ГГц и четыре до 1,2 ГГц. Видеоядро IMG PowerVR GE8322 работает на частоте 550 МГц.

Передняя камера смартфона, вписанная в экран, имеет разрешение 5 Мп и диафрагму f/2,2. Максимальное расстояние фокусировки у нее составляет 40 см. В наличии панорамный режим съемки, HDR и запись видео в формате HD (1270х720 точек, 30 кадров в секунду).

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Тыльный модуль состоит из камер на 13 и 2 Мп с расстоянием фокусировки 10 и 4 см и диафрагмами f/2,0 и f/2,4 соответственно. Второй модуль служит для макросъемки. Основная камера оснащена светодиодной вспышкой и функцией записи Full HD-роликов (1920х1080) на 30 кадрах в секунду.

Прочие спецификации

Lenovo K13 работает на ОС Android 10 Go, специализированной платформе Google для мобильников начального уровня. Как сообщал CNews, с 2020 г. она устанавливается и на смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти.

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В К13 есть поддержка карт microSD до 1 ТБ, но отдельный слот под них не предусмотрен, так что при ее установке придется пожертвовать одной из двух SIM-карт. Смартфон поддерживает сети четвертого поколения, в его распоряжении есть модули Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и FM-тюнер.

NFC-модуля в Lenovo K13 нет, но есть встроенный в заднюю крышку сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона составили 165х76х9 мм при весе 200 граммов.

Возвращение Lenovo в Россию

Lenovo занимается производством смартфонов на протяжении более чем 10 лет. Ее устройства долгое время были представлены и на российском рынке, однако в апреле 2018 г. компания покинула его, сославшись на резкое падение спроса на ее телефоны.

В 2019 г. новым дистрибьютором Lenovo на рынке России стала компания Mobilidi – подразделение холдинга RDC Group. Об этом тогда сообщил операционный директор по продуктам Lenovo Smartphone Дэвид Динг (David Ding). В августе 2019 г., как сообщал CNews, Lenovo вернулась на российский мобильный рынок и выпустила сразу четыре новых смартфона, два из которых (А5 и К9) были ультрабюджетными, а пара других (К5 Pro и S5 Pro) относились к среднему сегменту. Во флагманском сегменте за российского покупателя Lenovo тогда решила не бороться.

После релиза этих аппаратов Lenovo вновь оставила россиян без своих смартфонов и вернулась с ними лишь в конце апреля 2021 г. CNews писал, что она анонсировала моноблок K12 Pro из среднего ценового сегмента с аккумулятором на 6000 мАч. На старте продаж он стоил 15 тыс. руб. за комплектацию 4/128 ГБ.

Lenovo K12 Pro

В конце июня 2021 г. Lenovo привезла в Россию более доступный смартфон K13 Note. В версии 4/128 ГБ он был предложен россиянам за 12,5 тыс. руб.