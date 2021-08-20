В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео
Lenovo начала российские продажи смартфона К13 стоимостью в пределах 7800 рублей. За эти деньги в нем есть Android 10, большой аккумулятор на 5000 мАч и IPS-экран на 6,5 дюйма. В России он вышел в единственной комплектации с накопителем на 32 ГБ, оперативной памятью 2 ГБ и только в темно-синем цвете. Другие расцветки появятся позже.
Новый бюджетник Lenovo
Компания Lenovo сообщила CNews о запуске российских продаж бюджетного смартфона Lenovo K13. Это модель начального по современным меркам уровня, и в российской рознице она стоит менее 8000 руб.
Российские покупатели могут приобрести Lenovo K13 по цене около 7800 руб. ($105 по курсу ЦБ на 20 августа 2021 г.). Первое время смартфон будет продаваться только в онлайн-магазине Ozon, где до 23 августа 2021 г. он стоит приблизительно 6800 руб. В стоимость входит большой аккумулятор емкостью 5000 мАч.
В России Lenovo K13 доступен только в комплектации с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем 32 ГБ и исключительно в темно-синем цвете пластикового корпуса. На вопрос CNews, появятся ли на российском рынке другие модификации смартфона, представители Lenovo ответили отрицательно. С другой стороны, по их словам, вероятность выхода K13 в других оттенках корпуса пока еще сохраняется. В спецификациях смартфона указано два варианта окраски – синий и ярко-красный.
Сроки появления смартфона в других сетях, помимо Ozon, они не назвали. По данным профильного портала 91Mobiles, глобальный анонс смартфона состоялся в феврале 2021 г.
Дисплей и аккумулятор
Экран Lenovo K13 и его аккумулятор – главное, что отличает данный смартфон от соперников выбранном ценовом сегменте. Батарея смартфона имеет емкость 5000 мАч, что больше, чем во многих современных флагманах, включая Samsung Galaxy S21 и S21+ (4000 мАч и 4800 мАч соответственно). Только в самом догом S21 Ultra, который на 20 августа 2021 г. в России стоил от 90 тыс. руб., тоже используется АКБ на 5000 мАч.
По заявлению производителя, батареи смартфону хватает на два дня автономной работы. Она заряжается по современному интерфейсу USB-C, но не поддерживает быструю зарядку – максимум 10 Вт, как и через обычный microUSB 2.0.
Экран Lenovo K13 базируется на матрице IPS и выдает разрешение 1600х720 точек (формат HD+) при большой диагонали 6,5 дюйма. Он занимает 82% площади лицевой панели за счет сравнительно широких рамок и имеет соотношение сторон 20:9.
Плотность пикселей экрана составляет 269 ppi. Под фронтальную камеру в нем предусмотрен каплевидный вырез в верхней части.
Процессор и фотокамеры
Центральный процессор в Lenovo K13 – это разработка компании Unisoc, до 2018 г. известной как Spreadtrum. CPU получил индекс SC9863A и восемь ARM- ядер Cortex A55 – четыре с частотой до 1,6 ГГц и четыре до 1,2 ГГц. Видеоядро IMG PowerVR GE8322 работает на частоте 550 МГц.
Передняя камера смартфона, вписанная в экран, имеет разрешение 5 Мп и диафрагму f/2,2. Максимальное расстояние фокусировки у нее составляет 40 см. В наличии панорамный режим съемки, HDR и запись видео в формате HD (1270х720 точек, 30 кадров в секунду).
Тыльный модуль состоит из камер на 13 и 2 Мп с расстоянием фокусировки 10 и 4 см и диафрагмами f/2,0 и f/2,4 соответственно. Второй модуль служит для макросъемки. Основная камера оснащена светодиодной вспышкой и функцией записи Full HD-роликов (1920х1080) на 30 кадрах в секунду.
Прочие спецификации
Lenovo K13 работает на ОС Android 10 Go, специализированной платформе Google для мобильников начального уровня. Как сообщал CNews, с 2020 г. она устанавливается и на смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти.
В К13 есть поддержка карт microSD до 1 ТБ, но отдельный слот под них не предусмотрен, так что при ее установке придется пожертвовать одной из двух SIM-карт. Смартфон поддерживает сети четвертого поколения, в его распоряжении есть модули Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и FM-тюнер.
NFC-модуля в Lenovo K13 нет, но есть встроенный в заднюю крышку сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона составили 165х76х9 мм при весе 200 граммов.
Возвращение Lenovo в Россию
Lenovo занимается производством смартфонов на протяжении более чем 10 лет. Ее устройства долгое время были представлены и на российском рынке, однако в апреле 2018 г. компания покинула его, сославшись на резкое падение спроса на ее телефоны.
В 2019 г. новым дистрибьютором Lenovo на рынке России стала компания Mobilidi – подразделение холдинга RDC Group. Об этом тогда сообщил операционный директор по продуктам Lenovo Smartphone Дэвид Динг (David Ding). В августе 2019 г., как сообщал CNews, Lenovo вернулась на российский мобильный рынок и выпустила сразу четыре новых смартфона, два из которых (А5 и К9) были ультрабюджетными, а пара других (К5 Pro и S5 Pro) относились к среднему сегменту. Во флагманском сегменте за российского покупателя Lenovo тогда решила не бороться.
После релиза этих аппаратов Lenovo вновь оставила россиян без своих смартфонов и вернулась с ними лишь в конце апреля 2021 г. CNews писал, что она анонсировала моноблок K12 Pro из среднего ценового сегмента с аккумулятором на 6000 мАч. На старте продаж он стоил 15 тыс. руб. за комплектацию 4/128 ГБ.
В конце июня 2021 г. Lenovo привезла в Россию более доступный смартфон K13 Note. В версии 4/128 ГБ он был предложен россиянам за 12,5 тыс. руб.