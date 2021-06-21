Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note

Lenovo начинает продажи нового смартфона Lenovo K13 Note на российском рынке.. Четыре камеры, объем внутренней памяти 128 ГБ и 4 ГБ оперативной, процессор Qualcomm Snapdragon, мощная батарея 5000 мАч и столь необходимый многим пользователям модуль NFC – это неполный набор возможностей нового смартфона Lenovo.

В новом смартфоне Lenovo K13 Note установлена система 4-х камер, которая позволяет делать четкие и яркие фотографии даже ночью с основным модулем 48-мегапикселей и высокой светосилой (апертурой) f/1.7. Благодаря технологии Quad Pixel и режиму Night Vision в основной камере вы сможете получать хорошие снимки практически в полной темноте. Сверхширокоугольная камера позволит вместить в кадр в 4 раза больше, а датчик глубины поможет создать красивые портреты с размытым задним фоном (эффект Боке). Макромодуль сделает максимально детализированные снимки крупным планом.

От одной зарядки смартфон может работать более двух дней. Такая продолжительность автономной работы достигается за счет аккумуляторов емкостью 5000 мАч.

Встроенная память объемом 128 ГБ обеспечивает достаточно места для фотографий, песен и фильмов, а ее размер можно расширить до 512 ГБ благодаря разъему для карты памяти MicroSD.

Lenovo K13 Note

Lenovo K13 Note гарантирует высокую скорость работы во время фотосъемки или обращении к голосовому помощнику Google Assistant за счет использования функций искусственного интеллекта на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 460, который является самым мощным 4G чипсетом четырехсотой серии Snapdragon.

6,5-дюймовый дисплей Max Vision HD+ открывает еще больше возможностей для развлечений. Соотношение сторон экрана составляет 20:9, а полезная площадь занимает 85%, что максимально увеличивает область просмотра и пространство для работы.

Отдельная кнопка вызова помощника Google Assistant на боковой грани поможет быстро находить нужную информацию и эффективно управлять телефоном с помощью голосовых команд. Например, вы сможете нажатием одной кнопки на корпусе K13 Note задать вопрос о погоде, поставить таймер или будильник в вашем смартфоне или узнать, что изображено на фото, которое вы сделаете.

Кроме того, владельцы Lenovo K13 Note смогут пользоваться чистым Android 11 без громоздких программных оболочек и дублирующихся приложений. Операционная система также поддерживает новые специальные функции, например, удобное в использовании приложение Voice Access и ярлыки на основе помощника.

На старте продаж Lenovo K13 Note будет доступен в официальном интернет-магазине Shop.lenovo.ru и в Ситилинк. В России смартфон доступен в цветах Аврора Грей (Aurora Grey) и Мерцающий Жемчуг (Sakura Pearl). Рекомендованная цена Lenovo K13 Note – 12 490 руб.

До 30 июня 2021 г. будет действовать предложение для первых покупателей – смартфон можно будет купить по цене от 9 990 руб.

Технические характеристики

Операционная система: Android 11

Системная архитектура / Процессор: Qualcomm Snapdragon 460

Объем оперативной памяти: 4 ГБ

Объем встроенной памяти: 128 ГБ встроенной памяти; До 512 ГБ с картой micro SD

Размеры (ВхШхТ): 165,22x75,73x9,19 мм

Вес: 200 г

Диагональ экрана: 6.5 дюйма Max Vision, HD+ (1600x720)

Емкость аккумулятора: 5000 мАч (JK50) несъемный, более 2-х дней автономной работы

Функции зарядки и энергопотребления: 10 Вт

Защита от влаги: IP52, водоотталкивающее покрытие корпуса

Интернет: 4G: LTE (Cat4) 3G: UMTS / HSPA+ 2G: GSM / EDGE

Система 4-х камер: 48 МП | 12 МП на выходе (f/1.7, 0.8um) технология Quad Pixel 12 МП (f/1.7, 1.6um) технология Quad Pixel. 8 МП (f/2.2, 1.12um) | 118° ультраширокая. 2 МП (f/2.4, 1.75um) | макро-камера. 2 МП (f/2.4, 1.75um) | датчик глубины. Основная: Ночной режим, Оптимизация снимков, Распознавание улыбки, Умная композиция, HDR, Таймер, Ручной режим, Режим «Портрет», Режим «Точечный цвет», Синемаграфия, Панорама, Фильтры, Суперзум, Фото в формате RAW, Серийная съёмка, Лучший снимок, Google Lens™, стикер AR (после обновления Playstore)

Ультраширокая: Распознавание улыбки, Умная композиция, Панорама, HDR, Таймер, Живые фото, Ручной режим, Режим «Точечный цвет», Синемаграфия, Фильтры, Суперзум, Фото в формате RAW, Лучший снимок, Серийная съёмка

Макро-камера: Таймер, Серийная съёмка, Фото в формате RAW, HDR, Ручной режим, Лучший снимок

Фронтальная камера: 8 МП (f/2.2, 1.12um) Распознавание улыбки, Режим «Портрет», Ретушь, HDR, Ручной режим, Водяной знак, Серийная съёмка, Лучший снимок, Зеркальное фото, Таймер, Фильтры, Фото в формате RAW, Режим «Точечный цвет», Жест для селфи

Видеосъемка: Основная камера: FHD (60/30 кадров в секунду) Ультраширокая камера: FHD (30 кадров в секунду) Основная макро-камера: HD (30 кадров в секунду) Передняя камера: FHD (30 кадров в секунду)

SIM-карты: Гибридный слот: Две SIM (2 нано-SIM ИЛИ 1 Нано SIM + 1 microSD)

Проводное соединение: Порт Type-C (USB 2.0), разъем для гарнитуры 3,5 мм

FM Радио: Да

Динамики: Нижний динамик, 1 микрофон

Bluetooth: Bluetooth® 5.0

Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n | 2.4 ГГц & 5 Гц

NFC: Да

Спутниковая навигация: GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, ГЛОНАСС, Galileo Датчики Сканер отпечатков пальцев, Датчик движения, Акселерометр, Датчик внешнего освещения, Гироскоп, SAR-датчик

Комплектация: Зарядное устройство, кабель USB Type-C, руководство пользователя, ключ для SIM-карты

Корпус: Пластик

Цвета: Aurora Grey (Аврора Грей), Iridescent Pearl (Мерцающий жемчуг).