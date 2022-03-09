Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти

Inoi выпустил в продажу доступный смартфон Inoi A62 Lite 64GB с улучшенной производительностью благодаря большому объему памяти: 2 ГБ оперативной, а также 64 ГБ встроенной и поддержкой карты памяти до 128 ГБ. Об этом CNews сообщили представители Inoi.

Работу интерфейса смартфона обеспечивают 4-ядерный чипсет UNISOC SC7731E с ARM Cortex A7 с тактовой частотой 1,4 ГГц и операционная система Android 11 Go. Чистый Android выглядит и работает именно так, как задумано компанией Google. Вкупе все это увеличивает производительность Inoi A62 Lite 64GB на 35%, скорость обработки изображений на 75% в сравнении с устройствами Inoi предыдущего поколения.

Смартфон оснащен безрамочным HD+ IPS экраном 6,1 дюйма c технологией In-Cell и соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана 720х1560 пикселей. Дисплей собран по технологии полной ламинации, что улучшает углы обзора и контрастность изображения, а также уменьшает толщину устройства.

Inoi A62 Lite 64GB

Емкость аккумулятора 3500 мАч с разъемом Type C, что дает 18 часов работы во время разговора и до 750 часов в режиме ожидания. Для продления работы устройства предусмотрена темная тема. Она интегрирована во все компоненты системы. Это помогает продлить время работы смартфона и снижает нагрузку на зрение в темное время суток. Темная тема включается сразу для всех приложений Google, таких как «Календарь» и «Фото».

У Inoi A62 Lite 64GB двойная камера 13 МП и фронтальная 8 МП, предусмотрена вспышка и автофокус.

Смартфон оснащен тремя отдельными слотами: два для SIM-карт и отдельным слотом для карты памяти micro-SD.

Для удобства пользователей предусмотрена разблокировка по отпечатку пальца Fingerprint и по лицу — Face Unlock.

Характеристики Inoi A62 Lite 64GB

Модель понравится тем, кто предпочитает видео-контент, игры и ценит большой экран смартфона. В черном цвете корпус выполнен из soft-touch покрытия, также представлена версия в глянцевой голубой расцветке. Стоимость Inoi A62 Lite 64GB – 6990 руб., цена может быть пересмотрена с учетом курса доллара.

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Inoi — компания, основанная в 2016 г., специализирующаяся на разработке и производстве бытовой электроники. Первый смартфон Inoi представил на всемирной выставке Mobile World Congress 2017 в Барселоне. В 2018 г. компания выпустила широкую линейку мобильных телефонов и устройств на операционной системе Android.

Inoi предоставляет официальную гарантию один год. На все смартфоны предустановлено фирменное приложение, которое позволяет ознакомиться со всеми особенностями устройства, проконсультировать у технического специалиста или пообщаться с клубом фанатов Inoi. При необходимости прямо в приложении можно заказать недостающие аксессуары. Также в приложении можно найти ближайший из 188 сервисных центров по всей России.