INOI - ИНОЙ

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Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов» Курс на Эстонию Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi перестал быть российским. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на приближенные к компании и

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Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото Крошечный отечественный телефон Российская компания Inoi разработала сотовый телефон Inoi 102 размерами всего 67х28х12 мм. Как сообщили CN

INOI выпустил самый маленький мобильный телефон. Цена INOI выпустил в продажу самый маленький мобильный телефон INOI 102 с поддержкой двух SIM-карт. Гаджет меньше зажигалки и ключей от машины: размер устройства 67х28х12 мм, а вес всего 22 грамм. Диагональ OLED экрана 0,66 дюйма, разрешение – 68х68 пиксел

Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены ром, полноформатным USB Type A портом для зарядки других гаджетов и большим экраном до 2,8 дюймов – INOI 109, INOI 249 и INOI 289. Старшие модели INOI 289 и INOI 249

Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото Inoi выпустил в продажу 4G-смартфон Inoi 7 2020 с ярким 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей In

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Россияне выпустили сверхдешевый телефон, работающий две недели от одной зарядки 14 дней без подзарядки Российская компания Inoi разработала классический сотовый телефон Inoi 242 из сверхбюджетного сегмента рынка. По заверениям разработчиков, он способен обходиться без подзарядки в течение двух недель. В росс

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Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100 Недорогой отечественный смартфон Отечественная компания Inoi официально сообщила о всероссийском старте продаж своего самого нового смартфона 5 Pro на базе ОС Google Android 8.1 Oreo. Аппарат стал флагманом модельного ряда Inoi, но стоит он п

Россияне выпустили телефон с четырьмя SIM-картами Вышел Inoi 244 Quatro В России стартовали продажи кнопочного телефона Inoi 244 Quatro, произ

Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android Android 8 за 2000 рублей Отечественная компания INOI официально анонсировала в России смартфон 1 Lite, позиционируемый в качестве самого доступного смартфона в стране на базе ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. Рекомендуемая производителем стоим

Tele2 объявил о старте продаж смартфонов российского производителя INOI Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания INOI, российский производитель электроники, стали партнерами. Теперь продукцию INOI мо

«Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish Массовое тестирование российской мобильной ОС «Ростелеком» приобрел смартфоны и планшеты отечественной марки Inoi в рамках двух закупок. Единственным участником тендера и его победителем стала компания «Центр дистрибьюции» (бренд VVP Group). «Ростелеком» закупил 8 тыс. смартфонов Inoi R7 и 1,2