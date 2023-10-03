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INOI ИНОЙ

INOI - ИНОЙ

СОБЫТИЯ

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03.10.2023 Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация

Россия осталась без Inoi Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi начал процедуру
26.10.2022 Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов»

Курс на Эстонию Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi перестал быть российским. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на приближенные к компании и
12.05.2022 Inoi представил беспроводные наушники inoiPods за 1490 рублей

ники inoiPods со стереозвуком за 1490 руб. Компактные наушники в черном или белом цвете подойдут для занятий спортом с предусмотренной технологией защиты от воды. Об этом CNews сообщили представители Inoi. inoiPods – наушники с радиусом действия более 10 метров. За обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0. Предусмотрены технологии EDR и BLE, которые увеличивают скорость
17.03.2022 Inoi обновил линейку смартфонов, увеличив их производительность на 35%

Inoi открывает продажи обновленной линейки доступных смартфонов с улучшенной производительностью: Inoi A52 Lite 32GB и Inoi A22 Lite 16GB. Об этом CNews сообщили представители Inoi<
09.03.2022 Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти

Inoi выпустил в продажу доступный смартфон Inoi A62 Lite 64GB с улучшенной производительностью благодаря большому объему памяти: 2 ГБ оперативной, а также 64 ГБ встроенной и поддержкой карты памяти до 128 ГБ. Об этом CNews сообщили пред
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда

INOI открывает продажи смартфона INOI 2 Lite 2021 – обновленной версии самой популярной модели. INOI 2 Lite – первый см
14.10.2020 Россияне выпустили крошечный мобильник размером с флешку. Цена, фото

Крошечный отечественный телефон Российская компания Inoi разработала сотовый телефон Inoi 102 размерами всего 67х28х12 мм. Как сообщили CN
13.10.2020 INOI выпустил самый маленький мобильный телефон. Цена

INOI выпустил в продажу самый маленький мобильный телефон INOI 102 с поддержкой двух SIM-карт. Гаджет меньше зажигалки и ключей от машины: размер устройства 67х28х12 мм, а вес всего 22 грамм. Диагональ OLED экрана 0,66 дюйма, разрешение – 68х68 пиксел
10.07.2020 Линейка кнопочных телефонов INOI с функцией портативной зарядки. Цены

ром, полноформатным USB Type A портом для зарядки других гаджетов и большим экраном до 2,8 дюймов – INOI 109, INOI 249 и INOI 289. Старшие модели INOI 289 и INOI 249
05.06.2020 Inoi выпустил недорогой 4G-смартфон с большим IPS-экраном. Цена. Фото

Inoi выпустил в продажу 4G-смартфон Inoi 7 2020 с ярким 6,22-дюймовым 19,5:9 IPS HD+ экраном c технологией In-Cell. Дисплей In
21.05.2020 INOI выпустил безрамочный смартфон с качественным экраном за 4990 рублей

INOI выпустил новый смартфон INOI 7 2020 на операционной системе Android 9. Это одно из наиболее доступных устройств с кап
20.04.2020 Представлен кнопочный телефон INOI на KaiOS с WhatsApp и YouTube. Цена

INOI выпустила умный кнопочный телефон INOI 283K на операционной системе KaiOS, которая поддерживает работу наиболее популярных прил
30.01.2020 INOI перевыпустила премиальный слайдер 288S

INOI обновила популярный кнопочный телефон бренда INOI 288S, учитывая пожелания потребителей. Слайдер был представлен в августе 2019 года. Моде
17.01.2020 Россияне выпустили сверхдешевый телефон, работающий две недели от одной зарядки

14 дней без подзарядки Российская компания Inoi разработала классический сотовый телефон Inoi 242 из сверхбюджетного сегмента рынка. По заверениям разработчиков, он способен обходиться без подзарядки в течение двух недель. В росс
26.12.2019 INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

ильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе. INOI 104 открывает свободу передвижения в больших зданиях и за их пределами. Телефон продаетс
18.12.2019 INOI представила телефон для военнослужащих. Цена

INOI представила тонкий телефон INOI 244Z в ударопрочном корпусе. Телефон соответствует требования 76-ФЗ и может использовать
30.01.2019 Начались продажи российского смартфона с вырезом в экране. Опрос

«Российский iPhone X» В России стартовали продажи смартфона Inoi 5X Lite, позиционируемого в качестве первого российского телефона с вырезом в экране в бюджетном ценовом сегменте. Иными словами, пока все другие бренды отказываются от устаревшей особенно
26.12.2018 Россияне выпустили двухкамерный смартфон за $100

Недорогой отечественный смартфон Отечественная компания Inoi официально сообщила о всероссийском старте продаж своего самого нового смартфона 5 Pro на базе ОС Google Android 8.1 Oreo. Аппарат стал флагманом модельного ряда Inoi, но стоит он п
14.12.2018 Россияне выпустили телефон с четырьмя SIM-картами

Вышел Inoi 244 Quatro В России стартовали продажи кнопочного телефона Inoi 244 Quatro, произ
05.12.2018 Россияне выпустили сверхдешевый смартфон на Android

Android 8 за 2000 рублей Отечественная компания INOI официально анонсировала в России смартфон 1 Lite, позиционируемый в качестве самого доступного смартфона в стране на базе ОС Android 8.1 Oreo Go Edition. Рекомендуемая производителем стоим
26.10.2018 Tele2 объявил о старте продаж смартфонов российского производителя INOI

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и компания INOI, российский производитель электроники, стали партнерами. Теперь продукцию INOI мо
05.10.2018 «Ростелеком» потратил 100 миллионов на гаджеты для тестирования отечественной OC Sailfish

Массовое тестирование российской мобильной ОС «Ростелеком» приобрел смартфоны и планшеты отечественной марки Inoi в рамках двух закупок. Единственным участником тендера и его победителем стала компания «Центр дистрибьюции» (бренд VVP Group). «Ростелеком» закупил 8 тыс. смартфонов Inoi R7 и 1,2

23.06.2017 Марка Inoi выходит на рынок смартфонов

Первый российский смартфон R7 марки Inoi уже можно купить в интернет-магазине Байон.ру. Inoi R7 работает под управлением операционной системы Sailfish Mobile OS RUS. Устройство оснащено пятидюймовым дисплеем на матрице IPS

Публикаций - 51, упоминаний - 82

INOI и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 17
Ростелеком 10920 16
Jolla - Sailfish Holding 85 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1077 9
Apple Inc 13117 9
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 7
Samsung Electronics 11038 7
Xiaomi 2215 7
Qtech - Кьютэк 200 6
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 6
Huawei 4654 6
ZTE Corporation 800 6
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 5
Google LLC 12656 5
Yandex - Яндекс 9171 5
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 582 4
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 4
TeXet 56 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 924 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15686 4
MediaTek - Ralink 592 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 256 3
RDC Group - Mobilidi 26 3
Jinga 27 3
itel 34 3
BBK OPPO Electronics 481 3
DEXP 64 3
Vertex - Vertex Interactive 23 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 600 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 362 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4936 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Blackview 22 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Почта России ПАО 2362 7
Вотрон 21 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2932 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8806 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1288 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1889 2
Байон.ру 5 2
TÜV Rheinland Group 179 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 87 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
101Hotels.com 456 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13746 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3636 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5643 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 972 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3873 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6527 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2334 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5953 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1501 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1537 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 622 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5560 4
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2420 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8048 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 286 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5449 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6497 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3853 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5485 2
Металлы - Золото - Gold 1247 2
Импортозамещение - параллельный импорт 617 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4422 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3949 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1159 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5735 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9098 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3564 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 6
Ведомости 1455 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1257 3
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 181 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 272 1
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