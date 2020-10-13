INOI выпустил самый маленький мобильный телефон. Цена

INOI выпустил в продажу самый маленький мобильный телефон INOI 102 с поддержкой двух SIM-карт. Гаджет меньше зажигалки и ключей от машины: размер устройства 67х28х12 мм, а вес всего 22 грамм. Диагональ OLED экрана 0,66 дюйма, разрешение – 68х68 пикселей.

Миниатюрный гаджет оснащен основными функциями – звонки, отправка SMS-сообщений, также к INOI 102 можно подключать Bluetooth гарнитуру или использовать мобильный телефон в качестве Bluetooth гарнитуры для смартфонов на Android и iOS. Телефон работает на процессоре MTK6261D. Емкость съемного аккумулятора 300 мА*ч – этого достаточно для нескольких часов в режиме разговора и двух дней в режиме ожидания.

Корпус устройства выполнен из поликарбоната, прорезиненные кнопки приятны на ощупь, их комфортно нажимать несмотря на маленький размер. Благодаря удобному креплению гаджет можно закрепить практически на любой поверхности, например, вместе с ключами от машины или дома.





INOI 102 представлен в черном цвете. В России мобильный телефон можно приобрести за 990 рублей.