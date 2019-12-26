INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе. INOI 104 открывает свободу передвижения в больших зданиях и за их пределами. Телефон продается вместе с док-станцией. Аккумулятор 600 мАч выдерживает до 13 часов в режиме непрерывного разговора.

INOI 104 имеет ряд преимуществ перед обычными радиотелефонами стандарта DECT. В отличии от схожих устройств в ценового категории до 1000 рублей, INOI 104 определяет номер входящего звонка и отображает его на экране. Встроенная память 32 ГБ позволяет сохранять в записной книжке до 700 контактов, что в среднем в 15 раз больше, чем на радиотелефон аналогичной ценовой категории.

К INOI 104 можно подключить Bluetooth гарнитуру, настроить переадресацию вызовов, а также при необходимости использовать функцию громкой связи. С INOI 104 можно отдаляться от док-станции на любое расстояние, когда обычный DECT телефон поддерживает связь на расстоянии до 50 м.

INOI 104 оснащен цветным экраном 1,8 дюймов. Телефон поддерживает одновременное использование двух SIM-карт, а также позволяет установить карту памяти объемом до 16 Гб. В телефоне доступны функции SMS, MMS, Bluetooth, MP3, MP4, FM. Есть стандартный разъем для наушников 3,5 мм.

INOI 104 – это решение для малого бизнеса (ресторанов, салонов красоты, мастерских и т.д.), где наличие телефона является необходимостью. Намного удобнее использовать INOI 104 с возможностью одновременной работы двух SIM-карт, чем устанавливать классический стационарный телефон и поддерживать его постоянную работу.

Стоимость INOI 104 в официальном интернет-магазине inoi.com – 990 рублей.