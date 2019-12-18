INOI представила телефон для военнослужащих. Цена

INOI представила тонкий телефон INOI 244Z в ударопрочном корпусе. Телефон соответствует требования 76-ФЗ и может использоваться военнослужащими.

INOI 244Z выделяется дизайном и необычной толщиной – всего 12 мм. Вес устройства – 104 грамма. Телефон оснащен крупным 2,4-дюймовым экраном с разрешением 320х240 пикселей. Аккумулятор 2000 мАч выдерживает более 2 недель без подзарядки в режиме ожидания, а также 13 часов в режиме разговора. Одновременно можно использовать две SIM-карты.

INOI 244Z соответствует 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и может использоваться в армии РФ. Нет расширенных мультимедийных возможностей: отсутствует камера и диктофон, нет выхода в интернет и Bluetooth. Предусмотрен яркий светодиодный фонарик. Корпус INOI 244Z оснащен металлическими вставками, защищающими телефон от ударов и повреждений.

Модель выпускается в двух вариантах расцветки: черной и хаки. Стоимость INOI 244Z в официальном интернет-магазине бренда inoi.com - 1490 рублей.