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Федеральный закон 76-ФЗ


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Xenium X160 — кнопочный телефон с двумя сим-картами и повышенной безопасностью 1
10.04.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2023 года 1
18.12.2019 INOI представила телефон для военнослужащих. Цена 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Федеральный закон 76-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
INOI - ИНОЙ 50 1
Snapchat 134 1
Telegram Group 2328 1
НСПК - Национальная система платежных карт 870 1
Почта России ПАО 2199 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6151 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5129 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5735 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1189 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 520 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11737 1
Оповещение и уведомление - Notification 5067 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1057 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3810 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 935 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2328 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21406 1
Фонарик 314 1
Электронный документ - Electronic document 1502 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4992 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7484 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 827 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2584 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12583 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8271 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7826 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2543 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13090 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 1
Samsung SVR-диктофон 459 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 91 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 1
INOI Z - Серия смартфонов 1 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1160 1
Rakuten Viber 638 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 364 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5578 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Microsoft Skype for Business 181 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4862 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 99 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 22 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 16 1
Россия - ДФО - Магаданская область 449 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 191 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1358 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 940 1
Украина 7709 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 125 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49912 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6083 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 975 1
Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 1
Федеральный закон 83-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 18 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1404 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8346 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6614 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6217 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30775 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 637 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1315 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2436 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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