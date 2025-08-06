Xenium X160 — кнопочный телефон с двумя сим-картами и повышенной безопасностью

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный представитель мобильных телефонов Xenium на российском рынке, представляет новый мобильный телефон Xenium X160. Модель X160 представлена в форм-факторе моноблока. Телефон оснащен фирменной запатентованной технологией энергосбережения и емким аккумулятором 800 мАч. Это позволяет устройству работать без подзарядки на протяжении длительного времени — до 33 дней в режиме ожидания и до 11 часов в режиме разговора.

Помимо этого, X160 соответствует требованиям 76-ФЗ и подходит для военнослужащих и всех, кому требуется дополнительная безопасность и конфиденциальность связи (отсутствие доступа в интернет, дополнительного флеш-накопителя, фотокамеры, диктофона, Bluetooth, MMS).

Телефон поддерживает две сим-карты в режиме ожидания, что позволяет пользоваться услугами разных операторов и разделять личные и рабочие контакты. Компактные размеры (110,1х46,2х15 мм) и малый вес (75 г) делают Xenium X160 подходящим для повседневного использования. Дисплей – с диагональю 1,77 дюйма (128х160 пикселей) и TFT-матрицей. В наличии необходимые базовые функции (фонарик, FM-радио, будильник, календарь, калькулятор, телефонная книга).

Xenium X160 представлен в классическом черном цвете. В комплект поставки входят телефон, аккумулятор, сетевое зарядное устройство, инструкция на русском языке. Новая модель поступит в продажу в августе 2025 г. по цене 1190 руб.