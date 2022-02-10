Разделы

Почта России УФПС Управления федеральной почтовой связи

Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи

СОБЫТИЯ


10.02.2022 Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области

омпанией «Север» выиграла тендер на установку двух единиц печатных машин профессионального класса в УФПС Тюменской области для печати больших объемов документов в информационно-выплатном центре
21.08.2013 Ульяновское УФАС признало законными действия «Ростелекома» при проведении аукциона на оказание услуг связи для УФПС

лужбы признало необоснованной жалобу компании «Телеком.ру» на действия «Ростелекома» при участии в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на оказание услуг связи для нужд УФПС по Ульяновской области – филиала ФГУП «Почта России» и ОКГУ «Управление делами Ульяновской области». Весной текущего года УФПС по Ульяновской области – филиал ФГУП «Почта России», а
27.02.2013 «Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру московского филиала «Почты России»

Ланит» повысила управляемость и надежность ИТ-инфраструктуры Управления федеральной почтовой связи (УФПС) города Москвы. Специалисты компании осуществили централизацию управления ИТ-ресурсами о
16.11.2012 «Среднерусский банк Сбербанка» заключил «зарплатный» договор с УФПС Московской области

рбанка России» победил в тендере по отбору финансовых организаций на оказание услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт для работников Управления федеральной почтовой службы Московской области. УФПС Московской области — это крупнейший филиал ФГУП «Почта России». Общая численность персонала составляет около 11,5 тыс. человек. Обладателями зарплатных карт «Сбербанка России» сотрудники п
26.08.2011 «ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы»

ВС» сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления заработной платой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы» — филиале ФГУП «Почта России». В рамках внедрения тиражного решения

02.11.2007 Питерский филиал «Почты России» подаст в суд на забастовщиков

Управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта Росс
13.07.2007 У УФПС Мурманской области новый и.о. директора

Исполняющим обязанности директора Управления федеральной почтовой связи Мурманской области назначен Владимир Гноевский. Г-н Гноевский роди
05.07.2007 У УФПС Петербурга новый директор

Директором управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначен Виктор Сидоров. Г-н Сидоров родился в 1954 году, имеет два высших образования – инженерно-техническое и экономическо
02.11.2006 Почта Петербурга продаёт марки через интернет

006 года начал продажу знаков почтовой оплаты первый в России почтовый интернет-магазин Shoppost.ru Управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП
13.10.2006 "Почта России" продолжает расширять доступ к интернету

Управление Федеральной почтовой связи (УФПС) Ростовской области (филиал ФГУП «Почта России») заявило о своих планах в 2006 г. увелич
19.09.2006 УФПС Свердловской области будет работать в системе Directum

нию. Начался первый этап внедрения — система устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников УФПС, разрабатывается проект. В УФПС уже выделена отдельная штатная единица для сопров
29.09.2005 Полугодовая прибыль "Почты России" составила более 1 млрд. руб.

овой связи, в рамках которой ранее разрозненные региональные управления федеральной почтовой связи (УФПС) были объединены в единый национальный почтовый оператор — ФГУП «Почта России». Есл
15.12.2004 "Электронная Россия": "Почта России" принимает платежи от абонентов сотовой связи, спутникового телевидения и интернета в "пилотных" отделениях

 компанией «КиберПлат.ком» был реализован пилотный проект в Управлении федеральной почтовой службы (УФПС) Московской области — филиале ФГУП «Почта России», в рамках которого развёрнуто 15 
15.11.2004 "Почту России" реорганизуют

ербургский центр автоматизированных информационно-технологических систем почтовой связи, московское Управление федеральной почтовой связи, "Московский почтамт", центр автоматизированного операт
20.03.2002 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" подключает к московской волоконно-оптической сети УФПС "Московский почтамт".

ой волоконно-оптической сети (МВОС) территориальных объектов Управления федеральной почтовой связи (УФПС) "Московский почтамт", сообщает "Комкор". Целью работ является создание ведомственной се
15.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@"

кие документы. В соответствии с разработанными методиками на базе центров информационных технологий УФПС подготовлены администраторы ПКД. На базе МТУСИ в декабре прошлого года проведен практиче
14.02.2002 Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" по итогам 2001 г.

кие документы. В соответствии с разработанными методиками на базе центров информационных технологий УФПС подготовлены администраторы ПКД. На базе МТУСИ в декабре прошлого года проведен практиче

Публикаций - 110, упоминаний - 161

