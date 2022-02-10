Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|10.02.2022
|
Kyocera запустила две ЦПМ Taskalfa Pro 15000c в УФПС Тюменской области
омпанией «Север» выиграла тендер на установку двух единиц печатных машин профессионального класса в УФПС Тюменской области для печати больших объемов документов в информационно-выплатном центре
|21.08.2013
|
Ульяновское УФАС признало законными действия «Ростелекома» при проведении аукциона на оказание услуг связи для УФПС
лужбы признало необоснованной жалобу компании «Телеком.ру» на действия «Ростелекома» при участии в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на оказание услуг связи для нужд УФПС по Ульяновской области – филиала ФГУП «Почта России» и ОКГУ «Управление делами Ульяновской области». Весной текущего года УФПС по Ульяновской области – филиал ФГУП «Почта России», а
|27.02.2013
|
«Ланит» модернизировал ИТ-инфраструктуру московского филиала «Почты России»
Ланит» повысила управляемость и надежность ИТ-инфраструктуры Управления федеральной почтовой связи (УФПС) города Москвы. Специалисты компании осуществили централизацию управления ИТ-ресурсами о
|16.11.2012
|
«Среднерусский банк Сбербанка» заключил «зарплатный» договор с УФПС Московской области
рбанка России» победил в тендере по отбору финансовых организаций на оказание услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт для работников Управления федеральной почтовой службы Московской области. УФПС Московской области — это крупнейший филиал ФГУП «Почта России». Общая численность персонала составляет около 11,5 тыс. человек. Обладателями зарплатных карт «Сбербанка России» сотрудники п
|26.08.2011
|
«ICL-КПО ВС» внедрила систему управления зарплатой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы»
ВС» сообщила о завершении проекта по внедрению системы управления заработной платой и персоналом в УФПС «Татарстан Почтасы» — филиале ФГУП «Почта России». В рамках внедрения тиражного решения
|02.11.2007
|
Питерский филиал «Почты России» подаст в суд на забастовщиков
Управление Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта Росс
|13.07.2007
|
У УФПС Мурманской области новый и.о. директора
Исполняющим обязанности директора Управления федеральной почтовой связи Мурманской области назначен Владимир Гноевский. Г-н Гноевский роди
|05.07.2007
|
У УФПС Петербурга новый директор
Директором управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначен Виктор Сидоров. Г-н Сидоров родился в 1954 году, имеет два высших образования – инженерно-техническое и экономическо
|02.11.2006
|
Почта Петербурга продаёт марки через интернет
006 года начал продажу знаков почтовой оплаты первый в России почтовый интернет-магазин Shoppost.ru Управления Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП
|13.10.2006
|
"Почта России" продолжает расширять доступ к интернету
Управление Федеральной почтовой связи (УФПС) Ростовской области (филиал ФГУП «Почта России») заявило о своих планах в 2006 г. увелич
|19.09.2006
|
УФПС Свердловской области будет работать в системе Directum
нию. Начался первый этап внедрения — система устанавливается на рабочие компьютеры сотрудников УФПС, разрабатывается проект. В УФПС уже выделена отдельная штатная единица для сопров
|29.09.2005
|
Полугодовая прибыль "Почты России" составила более 1 млрд. руб.
овой связи, в рамках которой ранее разрозненные региональные управления федеральной почтовой связи (УФПС) были объединены в единый национальный почтовый оператор — ФГУП «Почта России». Есл
|15.12.2004
|
"Электронная Россия": "Почта России" принимает платежи от абонентов сотовой связи, спутникового телевидения и интернета в "пилотных" отделениях
компанией «КиберПлат.ком» был реализован пилотный проект в Управлении федеральной почтовой службы (УФПС) Московской области — филиале ФГУП «Почта России», в рамках которого развёрнуто 15
|15.11.2004
|
"Почту России" реорганизуют
ербургский центр автоматизированных информационно-технологических систем почтовой связи, московское Управление федеральной почтовой связи, "Московский почтамт", центр автоматизированного операт
|20.03.2002
|
ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" подключает к московской волоконно-оптической сети УФПС "Московский почтамт".
ой волоконно-оптической сети (МВОС) территориальных объектов Управления федеральной почтовой связи (УФПС) "Московский почтамт", сообщает "Комкор". Целью работ является создание ведомственной се
|15.02.2002
|
Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@"
кие документы. В соответствии с разработанными методиками на базе центров информационных технологий УФПС подготовлены администраторы ПКД. На базе МТУСИ в декабре прошлого года проведен практиче
|14.02.2002
|
Минсвязи отчиталось о реализации проекта "КиберПочт@" по итогам 2001 г.
кие документы. В соответствии с разработанными методиками на базе центров информационных технологий УФПС подготовлены администраторы ПКД. На базе МТУСИ в декабре прошлого года проведен практиче
