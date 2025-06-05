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Индексная книга (каталог) CNews*
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Срочноденьги


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Искусственный интеллект из «Сколково» на 200% ускорил оцифровку исполнительных листов 1
21.10.2022 Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
22.06.2015 МФО-processing и «Рапида» расширили возможности выдачи микрозаймов на банковские карты клиентов 1
12.11.2013 Contact и «Срочноденьги» запустили совместный сервис погашения займов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Срочноденьги и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Beorg - Биорг 118 1
Visa International 1955 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 2
Почта России ПАО 2177 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
Связной ГК 1375 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2550 1
Евросеть 1412 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 27 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Экофинанс - CreditPlus - Кредит Плюс 1 1
Eqvanta - Экванта 3 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Финкарта 1 1
Colife 3 1
Welcome 24 - Вэлкам 24 - Цифровое агентство недвижимости 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3154 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 108 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10811 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16363 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5188 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1256 2
Электронный проездной билет 23 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15499 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8679 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69051 1
Оцифровка - Digitization 4743 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16515 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4328 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5618 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1131 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5076 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 1
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 40 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1355 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5437 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1218 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12456 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 114 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4221 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5415 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3578 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 217 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1198 1
Beorg Smart Vision 37 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 35 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
Висящев Андрей 64 1
Назмутдинова Раиса 29 1
Гришин Олег 12 1
Кашин Кирилл 2 1
Клименков Михаил 2 1
Провкин Юрий 4 1
Доровских Филипп 2 1
Алигаджиев Руслан 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150443 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1590 1
Казахстан - Республика 5678 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13427 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1744 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2543 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 1
Болгария - Республика 780 1
Кипр - Республика 571 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 279 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 326 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 306 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
НКО - Некоммерческая организация 524 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6038 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6145 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53056 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1104 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5077 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2293 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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