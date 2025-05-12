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Клименков Михаил
|12.05.2025
|Welcome 24 объявляет о планах выхода на IPO в 2030 году 1
|21.10.2022
|Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы 2
Клименков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
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