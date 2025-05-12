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Welcome 24 Вэлкам 24 Цифровое агентство недвижимости


Welcome 24 — это цифровая платформа  для агентов недвижимости. Основана в 2022 году Юрием Провкиным, Романом Семеновым и Михаилом Клименковым.


12.05.2025 Welcome 24 объявляет о планах выхода на IPO в 2030 году 1
21.10.2022 Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 привлекло инвестиции для развития технологичной платформы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Welcome 24 и организации, системы, технологии, персоны:

Eqvanta - Экванта 2 1
Colife 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
Клименков Михаил 2 2
Провкин Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1632 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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