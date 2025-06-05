Искусственный интеллект из «Сколково» на 200% ускорил оцифровку исполнительных листов

Микрофинансовая организация «СрочноДеньги» в три раза ускорила оцифровку входящей корреспонденции на базе российского программного обеспечения Beorg Smart Vision. Информация в электронном виде необходима, чтобы взыскать просроченную задолженность или, наоборот, приостановить процесс взыскания в связи с решением суда. Технологию автоматической оцифровки документов на базе ИИ разработала компания «Биорг», резидент «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Без автоматизации компании «Срочноденьги» потребовалось бы нанять в два-три раза больше людей для рутинной обработки документов и увеличить фонд оплаты труда на 2,5 млн руб. в год. Технология «Биорг» позволяет переводить в цифровой формат в том числе рукописную информацию.

Сервис «Биорг» распознает входящий архив документов каждые три дня. Оцифрованные данные поступают в систему «Срочноденьги» не позднее следующего рабочего дня. При этом точность распознавания составляет выше 99%.

«Работу с «Биорг» я бы охарактеризовала двумя словами – результативность и оперативность. Основной целью автоматизации для нас стало снижение нагрузки на сотрудников и оперативное решение однотипных задач. До интеграции с «Биорг» сотрудники, которые обрабатывают входящую корреспонденцию, значительное количество времени руками вносили данные во внутреннюю систему. Естественно, кто-то заболевал, кто-то уходил в отпуск. Нагрузку не всегда удавалось перераспределять равномерно. Это негативно влияло на ключевые характеристики бизнес-процесса: беспрерывность, скорость, качество данных. Учитывая, что объемы документов растут, мы пребывали в неопределенности: будет или нет своевременно отработан необходимый объем бумаг», – отметила Юлия Якимова, начальник отдела судебного взыскания ООО МКК «Срочноденьги».

Технология резидента «Сколково» помогает сотрудникам сконцентрироваться на том объеме документов, где действительно есть проблемы и нужно вмешаться людям. Это примерно 100-200 форм из объема 20-30 тыс. документов в месяц.

«Мы рассматривали несколько вариантов решений по распознаванию, но где-то нас не устраивало качество, где-то сроки или стоимость. Отдельные компании просто не понимали, как реализовать техническое задание. Никто не гарантировал результат, но все просили деньги за реализацию пилотного проекта по нашему заданию. В «Биорг» внимательно проанализировали наш бизнес-кейс, и мы быстро нашли общий язык», — сказала Юлия Якимова.

Одно из преимуществ сотрудничества, помимо серьезной проектной аналитики – это обработка и нормализация данных «под ключ». Компании-клиенту не надо думать о внутренних ИТ-ресурсах, все мощности для обработки предоставляет «Биорг».

«Рынок распознавания данных в России уже на том этапе развития, когда автоматический перевод документа в электронный формат начинают воспринимать как обыденность. Теперь клиенты предъявляют повышенные требования к качеству обработки данных, выбирают те решения, которые легко можно настроить именно на их бизнес-процессы, а не распознавание вообще. Появляются требования по предпроектной аналитике, и постобработке данных после их распознавания. Сервисный подход позволяет нам максимально отвечать на комплексный запрос рынка. Даже если речь идет о внедрении наших коробочных решений, мы задействуем экспертизу, наработанную в сложных проектах», – сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.