Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦФТ КартСтандарт
процессинговый центр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 80
ЦФТ КартСтандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Глотова Майя 10 5
|Муканова Мадина 14 3
|Березкин Григорий 28 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Емелин Александр 25 1
|Висящев Андрей 52 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Асанович Наталья 1 1
|Короленко Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
|ЕСН - Единый социальный налог 66 1
|White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
|CNews Analytics 1991 2
|Markswebb 21 1
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770152, в очереди разбора - 673834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770152, в очереди разбора - 673834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru