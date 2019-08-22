Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ЦФТ КартСтандарт
процессинговый центр


22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru 1
21.08.2019 «КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay 2
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
10.06.2019 РАМ Банк завершил миграцию на мощности ПЦ «КартСтандарт» 2
05.03.2018 Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей 2
26.04.2017 Карточный портфель банка «Екатеринбург» мигрировал на мощности ПЦ «КартСтандарт» 3
27.12.2016 «КартСтандарт» совместно с «РФИ Банком» запустил сервис интернет-эквайринга 2
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт» 3
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru 1
14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 2
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 3
02.02.2016 «КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую поддержку для выпуска и обслуживания карт «Мир» 4
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц 1
28.08.2015 Банк «Приобье» предложил своим клиентам сервис Faktura.ru 1
13.08.2015 К ПЦ «КартСтандарт» подключился банк «Аспект» 2
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru 1
22.07.2015 «Нордеа Банк» доверил «КартСтандарту» обслуживание операций по картам 3
16.07.2015 «Примсоцбанк» начал выпуск карт Visa payWave по технологии НСЕ 3
09.07.2015 «Инвестторгбанк» начал выпуск NFC-карт для безналичной оплаты при помощи мобильного телефона 4
16.06.2015 «Нордеа Банк» перешел на процессинг «КартСтандарт» 1
25.05.2015 «Чайна Констракшн Банк» при поддержке «КартСтандарт» открывает карточный бизнес в России 2
21.05.2015 Нацинвестпромбанк перешел на процессинг «КартСтандарта» 2
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов 1
18.05.2015 Банкам-партнерам Faktura.ru доступен сервис бесконтактных платежей по технологии HCE 1
26.03.2015 Выручка «Центра Финансовых Технологий» по итогам 2014 г. выросла на 8% 3
09.10.2014 «БайкалБанк» завершил переход на комплекс сервисов ДБО Faktura.ru 1
09.07.2014 «КС Банк» перешел на процессинг ПЦ «КартСтандарт» 2
23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт» 2
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона 5
21.04.2014 ЦФТ: Банк может отдать на аутсорсинг все, кроме оценки рисков 1
14.03.2014 Выручка ЦФТ в 2013 г. увеличилась на 25% 1
04.12.2013 «Европлан» приступил к работе в АБС «ЦФТ-Банк» 1
19.09.2013 Персоцентры и процессинги: основные провайдеры 1
11.09.2013 «Капиталбанк» запустил интернет-банк для частных клиентов на платформе Faktura.ru 1
23.05.2013 Новое решение ПЦ «КартСтандарт» поможет превратить МФО в минимаркеты финансовых услуг 2
29.03.2013 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2012 г. увеличилась на 32% 2
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц 1
14.11.2012 «СтарБанк» перешел на аутсорсинг «ЦФТ-Банк» 1
17.10.2012 Андрей Висящев: На рынке наступил этап зрелого аутсорсинга 1
30.07.2012 ЦФТ обновил систему «ЦФТ-Банк» до версии 12.13 2

Публикаций - 44, упоминаний - 80

ЦФТ КартСтандарт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 12
Золотая Корона 281 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Город ФСГ - Федеральная Система 27 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 8
Visa International 1346 6
Платежный Центр РНКО 26 5
Нордеа Банк 49 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Nordea 22 2
МДМ Банк 150 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Русский стандарт Банк 302 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
Спортмастер 116 1
X5 Group 600 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ВкусВилл 48 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ЦФТ Faktura.ru 79 11
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 4
Visa Verified By Visa 33 1
Google Android F.Business 1 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 1
Visa payWave 55 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Apple Pay 385 1
Глотова Майя 10 5
Муканова Мадина 14 3
Березкин Григорий 28 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Емелин Александр 25 1
Висящев Андрей 52 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Асанович Наталья 1 1
Короленко Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Украина 3398 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Ярославская область 333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Владимирская область 369 1
Швеция - Стокгольм 163 1
Россия - Тамбов 208 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Белгородская область 370 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
Markswebb 21 1
CNews AWARDS 292 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770152, в очереди разбора - 673834.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще