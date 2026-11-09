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Индексная книга (каталог) CNews*
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Долгов Андрей

СОБЫТИЯ


09.11.2026 Сеченовский Университет начнет пилотную оценку ИИ-модуля для хирургии легких, созданного с «РТК Радиология» 1
16.04.2024 Синергия науки и информационных технологий повышает доступность эндопротезирования для пациентов 1
27.02.2013 Андрей Фомичев: Банкам необходимы интеллектуальные АБС 1
17.10.2012 Андрей Висящев: На рынке наступил этап зрелого аутсорсинга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Долгов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 62 1
Ростелеком 11101 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 16 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37135 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1176 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24980 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12592 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6416 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55351 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7983 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3241 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1401 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3332 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13112 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2040 1
Пропускная способность - Bandwidth 1951 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 515 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 678 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6175 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1459 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18458 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13280 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18511 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24604 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 334 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1255 1
Управляемость - Manageability 2393 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8481 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3614 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9833 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 180 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1830 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3444 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 149 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Висящев Андрей 64 1
Середа Андрей 10 1
Фомичев Андрей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 169682 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19898 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 935 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7627 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2223 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16484 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6729 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4676 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6740 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 356 1
FinTech - Банковский вклад - Федеральный закон 140-ФЗ - О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 473 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 771 1
Айсберг - Eisberg 202 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 693 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11585 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10649 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27852 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5079 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6926 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484595, в очереди разбора - 721911.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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