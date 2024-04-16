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Синергия науки и информационных технологий повышает доступность эндопротезирования для пациентов

Российский разработчик ИТ-решений для автоматизации служб лучевой диагностики, ООО «РТК Радиология» (входит в группу компаний «Цифромед»), совместно с врачами Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена разработали специализированный «Модуль эндопротезирования» при грантовом софинансировании Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом CNews сообщили представители «РТК Радиология».

Операции по замене суставов являются одними из самых сложных в области травматологии и ортопедии, так как требуют учёта множества факторов: размеров протеза, его положения в теле пациента, разницу в длине конечностей и т.д.

Существенную роль в успешности подобных хирургических вмешательств играет процесс планирования операции. Новое решение, которое входит в линейку ИТ-решений в области информатизации здравоохранения DIGIPAX — это современный цифровой инструмент для планирования операций по замене тазобедренного и коленного суставов. Разработанная подсистема помогает врачу выбрать наиболее подходящий протез, позволяя выполнять ручное и автоматическое позиционирование элементов эндопротеза на рентгеновском снимке, проводить рентгеноморфометрические измерения ключевых показателей развития и патологий костно-суставной системы, а также формировать специализированные протоколы с результатами работы модуля.

Сотрудничество между медицинским сообществом и командой разработчиков представляет собой симбиоз опыта и компетенций двух ведущих организаций в области здравоохранения. НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена с богатым опытом в практическом выполнении операций по эндопротезированию тазобедренного сустава приносит ценный клинический опыт и экспертизу. «РТК Радиология», в свою очередь, обеспечивает высокий уровень технологической поддержки и инновационных решений.

На данный момент модуль применяется в работе Центра в Санкт-Петербурге и в медицинских учреждениях Волгоградской области.

«НИИ травматологии и ортопедии Вредена им. Р.Р. Вредена является одним из ведущих медицинских учреждений в России, специализирующимся на ортопедии и травматологии. Учреждение обладает богатым клиническим опытом, высоким уровнем профессионализма сотрудников и передовыми технологиями в области хирургического лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Наши специалисты активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, разработке инновационных методик лечения и обучении специалистов. Мы верим, что совместная разработка поможет врачам в процессе планирования операций по замене тазобедренного и коленного суставов», — сказал Андрей Петрович Середа, заместитель директора НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена.

«Благодаря практическому опыту специалистов НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена в хирургии удалось создать уникальное решение, которое уже сейчас помогает в работе врача, делая ее удобной и повышая точность планирования ортопедических операций. Мы надеемся, что совместная работа повысит доступность операций по эндопротезированию суставов и улучшит качество жизни пациентов после проведённых хирургических вмешательств», — сказал Андрей Долгов, заместитель технического директора «РТК Радиология».

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ООО «РТК Радиология» - дочерняя компания ПАО «Ростелеком», специализируется на создании ИТ-решений в области информатизации здравоохранения под собственным брендом DIGIPAX с опытом внедрения в 47 регионах России.

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