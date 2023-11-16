Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания «Цифромед» создана в 2019 году как центр компетенций по цифровизации здравоохранения, осуществляет разработку, внедрение и эксплуатацию решений для государственного и частного здравоохранения, включая Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ), Единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России (ЕВМИАС ФМБА), а также создает востребованные сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 57 дел, на cумму 1 174 348 692 ₽*
СОБЫТИЯ
|
Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача
артыненко В 2022 году мы взяли курс на открытость, взаимодействие с медицинским сообществом В 2022 году мы приступили к реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения. Совместно с компанией «Цифромед» по заказу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приняли участие в создании федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Система консо
|16.11.2023
|
Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей
Компания «АЛГОМ», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и «Цифромед», головная компания цифрового кластера «Медицина» ПАО «Ростелеком», закрыли сделку п
|02.03.2023
|
«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии
ся рассчитаться за работы на сумму как минимум 20,4 млн руб. с ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое через АО «РТ лабс» входит в контур управления «Ростелекома». Такое решени
|07.02.2023
|
Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом»
чила распространение информация о том, что в Москве были «задержаны коммерческий директор компании “Цифромед” и директор по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования группы “Рост
|12.05.2021
|
«Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины
ретение 49% совместного предприятия (СП) «Ростелекома» и «Ростеха» «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»). Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале. Сделка будет осуществляться через к
|30.10.2020
|
«Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу
«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформы
|15.07.2019
|
«Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине
цифровых медицинских технологий. Предприятие получило название ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), сообщает «Ростех» на своем сайте. Юридически «Цифромед» является дочерним
|15.07.2019
|
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
остелеком» и госкорпорация «Ростех» создали совместное предприятие «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинс
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Будова Александра 6 5
|Остроушко Алексей 20 5
|Хохлов Владислав 4 4
|Чащин Михаил 5 4
|Забелин Максим 4 4
|Геворкян Тигран 5 4
|Шадаев Максут 1127 4
|Мураховский Эдуард 38 3
|Коковин Леонид 5 3
|Ряузов Александр 7 3
|Крупко Петр 6 3
|Сапожникова Алла 8 3
|Скуридин Иван 5 3
|Бураков Антон 3 3
|Осеевский Михаил 331 3
|Чернышенко Дмитрий 574 3
|Мишустин Михаил 724 3
|Корсак Александр 8 2
|Когай Евгений 12 2
|Логинов Артем 9 2
|Корнилов Денис 5 2
|Потишний Роман 11 2
|Зайцев Илья 7 2
|Леонова Мария 7 2
|Муратов Элзар 2 2
|Архангельский Юрий 6 2
|Туянин Алексей 2 2
|Тяжельников Андрей 3 2
|Назаров Александр 70 2
|Паршин Максим 321 2
|Мартыненко Александр 20 1
|Бородин Андрей 38 1
|Середа Андрей 10 1
|Мурашко Михаил 13 1
|Комлев Николай 112 1
|Наумов Дмитрий 14 1
|Петрова Лариса 2 1
|Ефремов Сергей 18 1
|Селиванов Роман 3 1
|Жупанова Дарья 1 1
