Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы

Компания «Цифромед» создана в 2019 году как центр компетенций по цифровизации здравоохранения, осуществляет разработку, внедрение и эксплуатацию решений для государственного и частного здравоохранения, включая Единую государственную информационную систему (ЕГИСЗ), Единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России (ЕВМИАС ФМБА), а также создает востребованные сервисы для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения.

Александр Мартыненко, «РТ МИС»:Наша задача — сделать медицинскую ИТ-систему настоящим помощником врача

артыненко В 2022 году мы взяли курс на открытость, взаимодействие с медицинским сообществом В 2022 году мы приступили к реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения. Совместно с компанией «Цифромед» по заказу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приняли участие в создании федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Система консо
16.11.2023 Резидент «Сколково» и «Цифромед» создали совместное предприятие для обучения врачей

Компания «АЛГОМ», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и «Цифромед», головная компания цифрового кластера «Медицина» ПАО «Ростелеком», закрыли сделку п
02.03.2023 «Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

ся рассчитаться за работы на сумму как минимум 20,4 млн руб. с ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое через АО «РТ лабс» входит в контур управления «Ростелекома». Такое решени
07.02.2023 Арестован топ-менеджер компании, основанной «Ростехом»

чила распространение информация о том, что в Москве были «задержаны коммерческий директор компании “Цифромед” и директор по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования группы “Рост
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины

ретение 49% совместного предприятия (СП) «Ростелекома» и «Ростеха» «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»). Об этом ФАС сообщила в своем Telegram-канале. Сделка будет осуществляться через к
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу

«Цифромед» (дочерняя организация АО «РТ Лабс» и «Национального центра информатизации»), «Доктис» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие для развития платформы

15.07.2019 «Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине

цифровых медицинских технологий. Предприятие получило название ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), сообщает «Ростех» на своем сайте. Юридически «Цифромед» является дочерним

15.07.2019 «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

остелеком» и госкорпорация «Ростех» создали совместное предприятие «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинс

