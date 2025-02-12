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Бураков Антон
Бураков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 3
|Зубков Виталий 6 3
|Богомолов Денис 13 3
|Зайцев Илья 7 3
|Леонова Мария 7 3
|Васильев Юрий 56 3
|Веселова Оксана 5 3
|Шупенин Юрий 9 3
|Радюк Ирина 4 3
|Забелин Максим 4 3
|Чащин Михаил 4 3
|Хохлов Владислав 4 3
|Скуридин Иван 4 3
|Собакин Сергей 4 3
|Шубников Сергей 4 3
|Дроздова Любовь 4 3
|Федяев Денис 4 3
|Головина Ирина 4 3
|Кузьменчук Сергей 4 3
|Сапожникова Алла 8 3
|Архангельский Юрий 6 3
|Ряузов Александр 6 3
|Волкова Оксана 6 3
|Артемова Олия 5 3
|Федосеев Петр 5 3
|Колесов Александр 58 3
|Тыров Илья 28 3
|Апасов Николай 8 3
|Ваньков Вадим 21 3
|Остроушко Алексей 16 3
|Хрипун Алексей 8 3
|Пилипчук Александр 16 3
|Будова Александра 6 2
|Русских Тимофей 9 1
|Когай Евгений 11 1
|Анкудинов Николай 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145653 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 3
|Эксперт ГК 18 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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