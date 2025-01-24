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ЭГИС ЭГИС-РУС


«ЭГИС» — один из  производителей дженериков в Центральной и Восточной Европе. Продукция «ЭГИС» продается более чем в 100 странах мира, включая РФ, осуществляя ввоз продукции, хранение, оптовую торговлю и продвижение всего ассортимента через дочернюю компанию ООО «ЭГИС-РУС».

 


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
31.10.2024 «Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub 3
12.04.2023 Фармацевтическая компания «ЭГИС-РУС» готовится к обязательной маркировке БАДов 5

Публикаций - 3, упоминаний - 9

ЭГИС и организации, системы, технологии, персоны:

Utrace - Ютрэйс 39 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 2
Маркировка - Marking 1056 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2124 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 1
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Савин Василий 8 2
Духанова Ольга 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
Узбекистан - Республика 1726 1
Венгрия 812 1
Европа Восточная 3075 1
Казахстан - Республика 5528 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 89 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Дженерик - Generic drug - лекарственное средство, содержащее химическое вещество (активный фармацевтический ингредиент) идентичный запатентованному компанией 16 1
Цифровой регион - Федеральный проект 94 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7839 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 804 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
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