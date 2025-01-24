«ЭГИС» — один из производителей дженериков в Центральной и Восточной Европе. Продукция «ЭГИС» продается более чем в 100 странах мира, включая РФ, осуществляя ввоз продукции, хранение, оптовую торговлю и продвижение всего ассортимента через дочернюю компанию ООО «ЭГИС-РУС».