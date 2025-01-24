ЭГИС ЭГИС-РУС
«ЭГИС» — один из производителей дженериков в Центральной и Восточной Европе. Продукция «ЭГИС» продается более чем в 100 странах мира, включая РФ, осуществляя ввоз продукции, хранение, оптовую торговлю и продвижение всего ассортимента через дочернюю компанию ООО «ЭГИС-РУС».
ЭГИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Utrace - Ютрэйс 39 2
|Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 2
|ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144361 2
|Узбекистан - Республика 1726 1
|Венгрия 812 1
|Европа Восточная 3075 1
|Казахстан - Республика 5528 1
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