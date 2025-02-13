«Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил модернизацию корпоративного портала «Битрикс24» для компании «Эгис-Рус», одного из производителей фармацевтических препаратов в Центральной и Восточной Европе. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Корпоративный портал компании «Эгис-Рус» не менялся более 10 лет и не пользовался особой популярностью среди сотрудников. Руководство «Эгис-Рус» решило исправить эту ситуацию, но не прибегать к принуждению, а естественным образом повысить к нему лояльность и вовлеченность сотрудников, сделав корпортал удобным источником достоверной информации о жизни компании.

Задачи, стоящие перед проектной командой, включали повышение привлекательности и удобства корпоративного портала за счет новой функциональности и более современного интерфейса. Наконец, внедрение сервиса «Единое окно», интегрированного с внутренними и внешними сервисами компании, было призвано увеличить производительность сотрудников.

«Нам было важно создать эффективную цифровую экосистему, которая охватывала бы весь жизненный цикл сотрудников нашей компании и решала поставленные бизнес-задачи. Мы обратились в компанию «Первый Бит», так как раннее уже работали с ними по другим направлениям. Когда нам понадобился эксперт в области реализации проекта на «Битрикс24», мы, конечно же, обратились к ним», – сказала руководитель группы по компенсациям, льготам и системам отдела персонала компании «Эгис-Рус» Екатерина Чувашова.

Команда «Первого Бита» провела редизайн ключевых страниц портала, что значительно повысило его удобство и общую привлекательность. Обновленный интерфейс предоставил сотрудникам удобный доступ к актуальной информации, а также улучшил навигацию.

Параллельно с редизайном была запущена автоматизация документооборота на базе «1С», которая упростила процессы согласования и обработки документов.

«Эгис-Рус является одним из ключевых игроков фармрынка. Для нас работа с клиентом такого уровня – это очередная возможность подтвердить высокий статус интегратора Битрикс24 с глубокой экспертной практикой», – сказал директор веб-направления интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» Дмитрий Прокофьев.

Обновленный портал теперь включает более 30 интегрированных приложений и сервисов. Благодаря им, в компании был автоматизирован ряд бизнес-процессов. Например, согласование отпусков и подача заявлений на командировки. Это помогло сократить временные затраты сотрудников и снизить вероятность ошибок.

В результате проведенной работы, обновленный сайт стал центральной точкой в коммуникации сотрудников с HR-отделом, что упростило процессы запроса и согласования документов.