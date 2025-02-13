Прокофьев Дмитрий
|13.02.2025
|«Первый Бит» внедрил сервис «Единое окно» в корпоративный портал фармкомпании 1
|10.02.2017
|«Первый Бит» запустил digital-направление 1
Прокофьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8259 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 814 2
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
|Европа Восточная 3080 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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