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Индексная книга (каталог) CNews*
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MarTech SMM Social Media Marketing Маркетинг в социальных сетях



13.01.2025 С какими показателями российский диджитал-рынок встречает 2025 год? 1
22.11.2024 44% россиянок, проходящих образовательные курсы во время декрета, хотят получить новую профессию 1
12.11.2024 «Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз 1
14.10.2024 «Авито Работа»: подборка высокооплачиваемых вакансий на удаленке в России 1
22.08.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные ИT-курсы 1
12.08.2024 Через популярные процессоры AMD Ryzen можно легко заразиться вирусом, от которого трудно избавиться. AMD не будет закрывать «дыру» 1
24.07.2024 Эйчарам — в охрану труда, медсестрам — в косметологию, программистам — оставаться в ИT: как переквалифицироваться лучше всего 1
23.04.2024 Треть работодателей увеличили кафетерий бонусов для работников. 15% сократили поддержку сотрудников 1
Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 1
02.02.2024 GeekBrains: Python и Java-разработчики чаще других выбирают индивидуальное обучение с экспертами 1
26.01.2024 «Работа.ру» и «СберНПФ»: россияне рассказали о работе мечты для студентов 1
19.12.2023 Dot запустило направление мобильного перформанс-маркетинга 1
05.12.2023 «Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний 1
27.09.2023 Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний 1
02.08.2023 В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут 1
21.07.2023 Онлайн-курсы становятся более востребованными каждый месяц на 33% 1
24.05.2023 Авторам сообществ «Вконтакте» доступна новая бесплатная образовательная программа 1
24.03.2023 Не только Telegram и VK: в каких соцсетях предприниматели продают в 2023 году 1
12.09.2022 Компьютеры HP переполнены «дырами». Создатели годами ленятся их устранять 1
26.05.2022 Две трети выпускников школ хотят получить профессию в области ИТ 1
13.04.2022 Власти разорвали контракт на важные ИИ-исследования, которые подрядчик готов был выполнить за бесценок 1
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» 1
11.03.2022 Каждая вторая женщина хочет работать в сфере ИТ и digital 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
30.12.2021 Digital-каникулы: для школьников проведут бесплатные онлайн мастер-классы 1
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов 1
29.11.2021 Каждый четвертый школьник в России подрабатывает 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
26.03.2021 Исследование SuperJob: фрилансеров привлекает к работе почти каждая третья компания 1
02.02.2021 Как программа Future Tech помогает студентам и выпускникам вузов 1
15.09.2020 Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов 1
27.05.2020 SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж 1
02.03.2020 Как привлечь и удержать ценного ИТ-специалиста 1
20.11.2019 Mail.ru Group запускает программу стажировок и обмена экспертизой с партнерами 1
20.08.2019 Интегрированная платформа для мобильного маркетинга ADA стала доступна в России 1
17.04.2019 Everland и «Билайн» запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью 1
23.07.2018 «Аэрофлот» внедрил российскую СУБД Tarantool 1

Публикаций - 79, упоминаний - 79

MarTech SMM и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 12
Google LLC 11775 10
Yandex - Яндекс 7339 9
Intel Corporation 12197 8
Meta Platforms - Facebook 4438 8
VK - Mail.ru Group 3455 7
Microsoft Corporation 24625 5
HP Inc. 5685 5
Telegram Group 1983 5
8213 5
Ростелеком 9700 4
Apple Inc 12100 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
X Corp - Twitter 2845 4
Samsung Electronics 10254 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Nvidia Corp 3487 3
Alibaba Group 422 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ramax - Рамакс 115 2
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 23 2
Broadcom - VMware 2359 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Huawei 3933 2
Lenovo Group 2292 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
ИКС 318 2
Fujitsu 2041 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Qualcomm Technologies 1822 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Бюро Пирогова 6 2
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games 12 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 3
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Связной ГК 1369 2
BMW Group 446 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
Mikro Kapital 3 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Uber 330 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
Coursera 50 1
Adidas - Адидас 160 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Сбер - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 24 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 5 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 29
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 25
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 14
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Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Google Android 13994 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 6
Apple iOS 7809 6
Python - высокоуровневый язык программирования 927 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 4
Microsoft Windows 15656 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Apple iPhone 6 4862 3
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Apple iPad 3860 2
Apple - App Store 2890 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Microsoft Windows 7 1979 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Linux OS 9936 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Microsoft Windows 10 1758 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Яндекс.Практикум 53 2
Opera Browser - Браузер 1021 2
Kraftway UEFI AMI 3 2
Microsoft Windows Hello 199 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 3
Грошов Станислав 5 2
Юсупов Ренат 116 2
Головлев Павел 12 2
Макаров Станислав 117 2
Харченко Григорий 2 2
Шпиллер Юрий 4 2
Волчек Александр 11 2
Соколова Наталья 18 2
Собчак Анатолий 9 2
Книга Ольга 3 2
Галушкин Олег 182 1
Богданов Кирилл 112 1
Рудина Екатерина 3 1
Булыгин Юрий 1 1
Лисовский Павел 1 1
Новосельский Андрей 4 1
Демидов Михаил 133 1
Ипатов Вадим 84 1
Шалманов Сергей 201 1
Матвеев Лев 64 1
Андреев Владимир 97 1
Ференец Вадим 29 1
Линев Андрей 24 1
Осокина Полина 25 1
Панарин Кирилл 1 1
Захожий Вячеслав 1 1
Демин Иван 5 1
Иншаков Дмитрий 49 1
Ромашин Максим 5 1
Замашкина Наиля 23 1
Ступин Сергей 9 1
Курьянов Сергей 162 1
Шалеев Дмитрий 2 1
Сергеев Константин 12 1
Иванова Елена 80 1
Хлуденев Александр 10 1
Шаталов Сергей 11 1
Урусов Виктор 127 1
Шестаков Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Европа 21767 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Италия - Итальянская Республика 4352 5
Индия - Bharat 5432 4
Франция - Французская Республика 7845 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Канада 4881 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Казахстан - Республика 5525 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Испания - Королевство 3706 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
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