MarTech SMM Social Media Marketing Маркетинг в социальных сетях
MarTech SMM и организации, системы, технологии, персоны:
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 11 3
|Грошов Станислав 5 2
|Юсупов Ренат 116 2
|Головлев Павел 12 2
|Макаров Станислав 117 2
|Харченко Григорий 2 2
|Шпиллер Юрий 4 2
|Волчек Александр 11 2
|Соколова Наталья 18 2
|Собчак Анатолий 9 2
|Книга Ольга 3 2
|Галушкин Олег 182 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Рудина Екатерина 3 1
|Булыгин Юрий 1 1
|Лисовский Павел 1 1
|Новосельский Андрей 4 1
|Демидов Михаил 133 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Матвеев Лев 64 1
|Андреев Владимир 97 1
|Ференец Вадим 29 1
|Линев Андрей 24 1
|Осокина Полина 25 1
|Панарин Кирилл 1 1
|Захожий Вячеслав 1 1
|Демин Иван 5 1
|Иншаков Дмитрий 49 1
|Ромашин Максим 5 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Ступин Сергей 9 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Шалеев Дмитрий 2 1
|Сергеев Константин 12 1
|Иванова Елена 80 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Шаталов Сергей 11 1
|Урусов Виктор 127 1
|Шестаков Василий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.