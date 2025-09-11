Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Специалисты по SMM смогут пройти сертификацию «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запускает бесплатную программу сертификации для специалистов по маркетингу в социальной сети и агентств. После ее успешного прохождения участники получат статус сертифицированного партнера соцсети и возможность попасть в каталог официальных SMM-специалистов и агентств «ВКонтакте».

Для прохождения сертификации специалистам предстоит пройти тестирование на знание основ SMM и функциональности соцсети «ВКонтакте», а также контент-стратегии, развития и продвижения сообщества. Тест состоит из 60 вопросов по 6 профильным темам и засчитывается при 80% правильных ответов по каждому разделу. На прохождение отводится 90 минут. Перед прохождением тестирования каждый участник может подготовиться, пройдя тематические образовательные материалы на обучающей платформе VK для бизнеса.

Агентствам для прохождения сертификации необходимо иметь не менее трех сертифицированных специалистов, а также опыт работы в сфере SMM не менее полугода и оформленное бизнес-сообщество агентства «ВКонтакте», а также предоставить успешные кейсы.

Каждому сертификату будет присвоен индивидуальный номер, он может быть проверен на подлинность на платформе «VK Бизнес».

«Прохождение сертификации служит подтверждением качества работы и способствует укреплению профессиональной репутации как индивидуальных специалистов в сфере SMM, так и агентств. Попадание в реестр обеспечит встречу бизнеса, который продвигается «ВКонтакте», с профессионалами по развитию в соцсети. Совместная работа позволит выделиться среди конкурентов и развить личный бренд», — сказала директор подразделения по работе с малым и средним бизнесом «ВКонтакте» Анна Ефименко.

После прохождения тестирования участник получает сертификат и может подать заявку на включение в реестр SMM-партнеров «ВКонтакте». Для этого специалистам необходимо иметь подтвержденный профиль в соцсети, быть владельцем или администратором бизнес-сообщества, в котором опубликовано не менее 10 постов за последние 30 дней, предоставить портфолио кейсов и пройти тестовое задание от специалистов VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи

Основатель «Яндекса» заключил многомиллиардный контракт с Microsoft

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще