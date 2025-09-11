Специалисты по SMM смогут пройти сертификацию «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запускает бесплатную программу сертификации для специалистов по маркетингу в социальной сети и агентств. После ее успешного прохождения участники получат статус сертифицированного партнера соцсети и возможность попасть в каталог официальных SMM-специалистов и агентств «ВКонтакте».

Для прохождения сертификации специалистам предстоит пройти тестирование на знание основ SMM и функциональности соцсети «ВКонтакте», а также контент-стратегии, развития и продвижения сообщества. Тест состоит из 60 вопросов по 6 профильным темам и засчитывается при 80% правильных ответов по каждому разделу. На прохождение отводится 90 минут. Перед прохождением тестирования каждый участник может подготовиться, пройдя тематические образовательные материалы на обучающей платформе VK для бизнеса.

Агентствам для прохождения сертификации необходимо иметь не менее трех сертифицированных специалистов, а также опыт работы в сфере SMM не менее полугода и оформленное бизнес-сообщество агентства «ВКонтакте», а также предоставить успешные кейсы.

Каждому сертификату будет присвоен индивидуальный номер, он может быть проверен на подлинность на платформе «VK Бизнес».

«Прохождение сертификации служит подтверждением качества работы и способствует укреплению профессиональной репутации как индивидуальных специалистов в сфере SMM, так и агентств. Попадание в реестр обеспечит встречу бизнеса, который продвигается «ВКонтакте», с профессионалами по развитию в соцсети. Совместная работа позволит выделиться среди конкурентов и развить личный бренд», — сказала директор подразделения по работе с малым и средним бизнесом «ВКонтакте» Анна Ефименко.

После прохождения тестирования участник получает сертификат и может подать заявку на включение в реестр SMM-партнеров «ВКонтакте». Для этого специалистам необходимо иметь подтвержденный профиль в соцсети, быть владельцем или администратором бизнес-сообщества, в котором опубликовано не менее 10 постов за последние 30 дней, предоставить портфолио кейсов и пройти тестовое задание от специалистов VK.