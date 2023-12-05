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«Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний

«Битрикс24» выпустил CoPilot – ИИ-ассистента для сотрудников компаний. Новинка поможет в любых задачах – предложит идею, расшифрует записи звонков, отредактирует текст, сформирует задачу, напишет пост.

CoPilot заменит сотруднику 3-4 часа ежедневной утомительной операционки на 45+ минут совместной работы с ИИ-ассистентом.

Инструмент подойдет менеджерам по продажам, маркетологам, юристам, финансистам, разработчикам, дизайнерам, HR-специалистам, пиарщикам, специалистам SMM и копирайтерам, а также топ-менеджерам и руководителям.

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Цифровизация

Новинка доступна в таких инструментах «Битрикс24» как CRM, «Лента новостей», «Чаты», «Задачи», «Почта» и «Сайты».

ИИ-ассистент поможет пользователям в десятках сценариев. В качестве примера «Битрикс24» приводит следующие запросы: «Расскажи, что это»; «Выдели в тексте главное»; «Покритикуй мою идею»; «Переведи на русский язык»; «Перепиши как эксперт»; «Улучши мой текст»; «Опиши вакансию»; «Добавь эмодзи»; «Исправь ошибки»; «Выдели плюсы и минусы»; «Допиши за меня».

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