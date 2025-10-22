«Рейтинг Рунета»: сегмент тендеров на разработку сайтов и веб-сервисов просел на 4 млрд рублей год к году

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» (РР) представил результаты исследования тендеров на ИТ, диджитал и маркетинговые услуги в 2023-2024 гг. Анализ данных показал, что больше всего денег пришло в коммуникационные категории («Видео» и «PR»), а наибольшее падение произошло в разработке и поддержке сайтов и веб-сервисов. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Рейтинг Рунета».

В 2025 г. эксперты ожидают падение числа тендеров в большинстве категорий на 3-7%, а также сохранение или небольшой рост на 5-7% в деньгах.

Данные для исследования получены из открытых источников. Всего проанализировано 65258 тендеров, из которых критерию принадлежности к ИТ, диджитал и маркетинговым услугам соответствовали 23609 тендеров: 11575 в 2023 г. и 12034 в 2024 г. (+459). Отбор тендеров по услугам был произведен вручную специалистами «Рейтинга Рунета».

Общая сумма стартовых цен тендеров за 2023-2024 гг. составила 66,5 млрд руб.: 33,01 млрд в 2023 г. и 33,56 млрд в 2024 г. (+545,6 млн год к году).

Самая большая сумма стартовых цен оказалась в категории «Сайты и веб-сервисы» (разработка и поддержка) — 25,94 млрд руб. За ней идут: «Видео» (13,35 млрд), «PR» (12,5 млрд), «События» (6,32 млрд), «Графический дизайн» (5,99 млрд), «Корпоративное ПО» (5,68 млрд), «Тексты» (4,34 млрд), «Брендинг» (2,93 млрд), «Стратегический маркетинг» (2,22 млрд) и «Мобильные приложения» (2,05 млрд).

Наибольший рост суммарных стартовых цен в 2024 г. по сравнению с 2023 г. произошел в категории «Видео»: +3,3 млрд руб. За ней идут «PR» (+2,02 млрд), «SEO» (+1,14 млрд), «Корпоративное ПО» (+743 млн) и «Стратегический маркетинг» (461 млн).

Наибольшее падение суммарных стартовых цен в 2024 г. по сравнению с 2023 г. произошло в категории «Сайты и веб-сервисы»: -4,01 млрд руб. Далее идут категории «События» (-2,39 млрд), «Таргетированная реклама» (1,08 млрд), «Мобильные приложения» (1 млрд) и «SMM» (652 млн).

Распределение сумм стартовых цен тендеров по территориальному признаку выглядит следующим образом: Центральный ФО: 19,07 млрд; Северо-Западный ФО: 3,15 млрд; Сибирский ФО: 2,79 млрд; Южный ФО: 1,75 млрд; Приволжский ФО: 1,67 млрд; Дальневосточный ФО: 880 млн; Уральский ФО: 749 млн; Северо-Кавказский ФО: 381 млн.

Самое заметное падение суммы стартовых цен произошло в Центральном ФО: -631 млн рублей. А самый большой рост в Северо-Западном ФО: +867 млн.

Статистика сумм стартовых цен по типам закупок: 223-ФЗ: 26,5 млрд; коммерческие: 26,49 млрд; 44-ФЗ — 12,44 млрд; малая закупка: 1,13 млрд.

Падение сумм стартовых цен в 2024 г. по сравнению с 2023 г. зафиксировано только в тендерах по 44-ФЗ: -915 млн. Наибольший рост произошел в коммерческих тендерах: +1,24 млрд.

По количеству тендеров уверенным лидером является категория «Сайты и веб-сервисы» (разработка, поддержка) — 5659 тендеров. Следом в первой десятке идут: «PR» (4057 тендеров), «Видео» (4044 тендера), «События» (4040 тендеров), «Графический дизайн» (2449 тендеров), «Корпоративное ПО» (1700 тендеров), «Тексты» (1557 тендеров), «Брендинг» (1289 тендеров), «Мобильные приложения» (697 тендеров) и «Таргетированная реклама» (573 тендера).

Больше всего по количеству тендеров в 2024 г. по сравнению с 2023 г. выросла категория «События» — +304 тендера. Далее идут «Видео» (+222 тендера), «Корпоративное ПО» (+156 тендеров), «PR» (+115 тендеров) и «Тексты» (+73 тендера). Самой падающей категорией оказалась «Сайты и веб-сервисы»: -185 тендеров.

Статистика по количеству тендеров в федеральных округах России получилась следующей: Центральный: 5509; Северо-Западный: 2139; Сибирский: 1513; Приволжский: 1242; Южный: 978; Уральский: 842; Дальневосточный: 484; Северо-Кавказский: 275.

Единственным регионом, в котором тендеров в 2024 г. стало меньше, чем в 2023 г., стал Сибирский ФО: -67 тендеров. В остальных регионах число тендеров в 2024 г. по сравнению с 2023 выросло, и больше всего в Центральном ФО: +169 тендеров.

Распределение числа тендеров по типам закупок выглядит так: 223-ФЗ: 8622; коммерческие: 5986; 44-ФЗ: 4999; малая закупка: 4002

Число тендеров в 2024 г. по сравнению с 2023 г. упало только в одном типе закупок — коммерческом (-432).

«По итогам 2025 г. мы прогнозируем снижение числа тендеров по большинству услуг на 3-7% и рост доли тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ на 2-4 процентных пункта, — сказал Анатолий Денисов, операционный директор «Рейтинга Рунета». — Высокая ключевая ставка сильнее всего ограничивает возможности для развития в коммерческом секторе, поэтому может снизиться общее число тендеров и вырастет доля тех, которые инициируют государственные или окологосударственные структуры».

«Государство продолжает курс на импортозамещение в ИТ, развитие искусственного интеллекта и цифровых продуктов, это стало критическим вопросом безопасности. Поэтому я жду роста числа госзакупок во всех направлениях — от создания ПО до его продвижения на рынок, рекламного и коммуникационного», — сказал Александр Туник, директор по продуктам «Рейтинга Рунета».